Это, в общем-то, классический сюжет: когда гости на вечеринке оказываются другими — просто до поры до времени они прикрывались личинами. Точно на балу у Сатаны — из Булгакова. Или проще: «От заката до рассвета» с сексапильной Хайек. Или — «Ночной дозор». Сегодня — в пятницу 13-го — мы увидели подобное разоблачение: на шабаше Богомолова и Собчак.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1823

Какой день они выбрали? Я сейчас не о пятнице 13-е, нет. Ведь сегодня исполнилось 20 лет со дня взрывов домов на Каширском шоссе. Их взрывали террористы — предшественники тех, кто захватывал школу в Беслане. Тех, кого Собчак по сути оправдала своим фильмом о трагедии 2004 года «День незнаний». Теперь есть время и погулять.

И какой способ для того они выбрали? Поехали в церковь на катафалке — «Пока смерть не разлучит нас». Чёрный юмор, да. Но и венчание, проходившее в храме, — тоже своего рода чёрный юмор, а вернее — кощунство и издевательство.

Собчак так прокомментировала их с Богомоловым решение: «Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти». Стёб? Издёвка? Да, безусловно. Потому что венчаться могут лишь те, кто верует и признаёт Церковь.

Instagram.com/Konstantin Bogomolov Свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак

Но достаточно вспомнить фотографии Собчак, переодевшейся в священника. Она издевалась тогда — ей было весело. Теперь ей ещё веселее — в храм на венчание она едет на катафалке.

И большой вопрос к тем священникам, которые решили обвенчать Собчак и Богомолова. Для чего? Впрочем, глядя на то, что происходит в самой Церкви, многие вопросы снимаются. Вот — совсем свежий случай. Отец Дионисий (Васецкий) в соцсети посоветовал случайной девушке «остудить свой пукан». А ранее он же в Казани избил 58-летнюю сотрудницу храма Тамару Филиппову. Тогда у женщины диагностировали ушиб бедра и виска, а также предынсультное состояние.

Да, есть и другие священники — честные, порядочные, но их намеренно игнорируют. Как игнорируют тех, кто венчается от души. Потому что в первом ряду — бесы. Намеренно. А то, что устроили Богомолов и Собчак, — бесовщина. Их личное дело — возможно.

Проблема в другом — в том, что такая бесовщина популяризируется и вдавливается в массы. Сегодня же стало известно, что Собчак станет ведущей шоу «Пусть говорят». Идеальный коктейль, на самом деле. Шакал, приходящий на свалку есть падаль. Ничего личного — только бизнес.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

В истории с Собчак и такими, как она, важен именно педагогический момент — миллионам объясняют: живите, как она, — и будет вам счастье. Вот только забыли объяснить, кто её отец. Потому от Собчак для биомассы останутся лишь выходки. Те, которым станут подражать. И она будет мелькать в телевизоре и пропагандировать гнусь. Там нам расскажут и о священниках-педофилах, и о матерях-«кукушках», и о прочих мерзостях, которыми кормят Россию малаховы, борисовы, бузовы и собчаки.

Делается это всё с молчаливого согласия власти. Или наоборот — по её указке? По указке, исходящей из мнения, что тупой, живущей примитивными инстинктами биомассой, превращённой, по сути, в скот, управлять легче. Система, рождающая чудовищ, сама является чудовищем, но вопрос: кто окажется сильнее?

Собчак — с её фильмом о Беслане. Дудь — с его фильмом тоже о Беслане. Оба они порождение системы. И если часть интегрируется в неё, то другая разрушает, представляя опасность для самой же системы. Власть настолько покрылась жирком, настолько размякла, что уже не видит реальных рисков — ни для себя, ни для государства, ни для народа. Проблемы морлоков элоев не волнуют. Но элои слишком глупы.

Ошибочно думать, будто тот же Дудь, которого на днях модный журнал нарёк кем-то вроде совести нации, нечто самостоятельное и эксклюзивное. Нет, он продукт системы, которую сейчас хает. Системы, в которую хочет пролезть сам.

Цитата из видео «Беслан. Помни». YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь

И плохие новости для тех, кто верит ему и таким, как он, заключаются в том, что их используют сугубо как ресурс, как подножный корм, как «живой щит», чтобы стрелять по тем, к кому так хочется. Как только миссия будет выполнена — заложники окажутся не нужны. Их сдадут в утиль. Или на кладбище.

Для тех же, кто мнит себя патриотами, кто жаждет сделать эту страну лучше, новости ещё печальнее. Они банально не нужны ни власти, ни государству. Они лишние и даже чумные в своём этом диковинном искреннем патриотизме. Как так, если едва ли не все кругом привыкли работать, верить, поддерживать исключительно за бабло? Такие — искренние люди — опасны.

И вопросы президенту на прямых линиях задают не победители международных олимпиад, не герои-полицейские, не честные санитарочки, не крапивинские мальчики, не пожарные, спасающие жизни, а модные блогеры. И в прайм-тайм для России вещают не люди — уроды.

Да, мы уверенно движемся в новое светлое будущее. Где Собчак — журналист номер один. Где Фейс — певец номер один. Где Цыпкин — писатель номер один. Где Дудь — лидер мнений. Где Бузова — родина-мать. Это то общество, которое мы в конечном итоге получим под зорким присмотром тех, кто навязывает народу новую элиту. Элиту, которая со временем приговорит всех.

Андрей Мадекин. Изгнание бесов. Гобелен

Помните то место из Евангелия? Где бесы вселились в свиней и понеслись к крутизне, чтобы сброситься в море и погибнуть. Так и сейчас — только без участия Сына Божьего — бесы вселяются в свиней, в которых превращаются люди. Вселяются через экраны. Это новые элиты, они тащат за собой остальных. Тащат, чтобы, подобно сектантам из Джонстауна, совершить коллективное самоубийство, приговорив страну под стёбное ржанье и проповеди о спасении.