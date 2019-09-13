Наконец-то МИД РФ, скажем прямо, обрел зубы в отношении японских непозволительных и, что уж там, просто наглых «представлений» о нашей стране — по поводу социально-экономической деятельности российской власти на собственной, подчеркиваю, безусловно принадлежащей нашей стране территории. Россия отвергает протесты Японии в связи с открытием российского рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия

«Японский демарш в связи с открытием рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Мы вынуждены в очередной раз напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения Россией хозяйственной и любой иной деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются южные Курильские острова», — сказала Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

То, что японский парламент в 2009 году принял резолюцию, «объявляющую» южные Курилы японскими, для России ничтожно и может вызвать только снисходительную улыбку.

У нас есть на этот счет поговорка — «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Ну, нравится японским парламентариям тешить себя несбыточными надеждами, пусть строят «курильские замки на песке».

Но всему есть предел. И в дипломатии тоже. Россия не та страна, с которой можно бесконечно задираться и предъявлять «требования». То, что президент Путин и его команда до сих пор терпят подобное бесцеремонное вмешательство во внутренние дела своей страны, свидетельствует не о придуманной в Токио особой заинтересованности Москвы в экономическом сотрудничестве с дальневосточной соседкой, а о надежде, что японские власти всё же поймут бесперспективность своей нахрапистой политики и, осознав реалии современной политики, задумаются, лучше ли им будет при ситуации враждебности России к их стране, тем более в союзе с другими имеющими различные проблемы с Японией странами. Вопрос, право, не праздный…