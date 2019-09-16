Закончилось яркое и насыщенное московское «беспорядочное» лето, а вместе с ним практически завершились все суды над задержанными в ходе несанкционированных акций. Подавляющее большинство попавших в полицию отделались административными арестами и штрафами, реальные уголовные сроки получили лишь несколько человек.

Скриншот страницы пользователя leon_elk. twitter.com

Среди проходящих по делу о беспорядках 27 июля есть и Павел Устинов, который обвиняется в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и причинении вреда здоровью бойца Росгвардии. Дело Павла Устинова вызвало немало обсуждений в социальных сетях и профессиональном юридическом сообществе. Уж слишком неоднозначными представлялись общественности аргументы обвинения, которое утверждало, что Устинов активно противодействовал росгвардейцам.

Особый резонанс вызвал и предполагаемый срок, запрошенный обвинением для Устинова — шесть лет колонии общего режима. Однако заседание суда, в ходе которого будет озвучен приговор, было перенесено на понедельник, 16 сентября, и это даёт косвенные основания полагать, что приговор в итоге будет смягчен.

Тем не менее ключевым остается вопрос о том, насколько правомерно уголовное преследование Устинова в принципе. Для ответа на этот вопрос важно понять, что же послужило причиной его ареста. Вот, в частности, пользователь «Твиттера» под ником Леонид Дегтярёв опубликовал в своем аккаунте видео, на котором заметно, что Устинов держит сотрудника Росгвардии руками за область шеи, а затем разворачивается и отталкивает — в результате боец падает на землю.

https://twitter.com/leon_elk/status/1172434971153141760

Сам Дегтярев комментирует это видео так: «Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что?».

Факт сопротивления полицейским и сотрудникам Росгвардии отрицать после изучения этого видео трудно. Тем не менее остается вопрос о правомерности такого сопротивления, поскольку многие комментаторы из либеральных СМИ подчёркивают «вынужденность» сопротивления. Однако во всех правовых системах мира существует важный постулат, касающийся взаимоотношений между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов. Если ты не реагируешь на замечания полиции, а еще и оказываешь сопротивление, пусть это и попытка, к примеру, вырваться и убежать, твои действия будут квалифицированы в качестве уголовного преступления. Да, со стороны может казаться, будто приговор слишком жесток. Ну, подумаешь, оттолкнул полицейского, поборолся с ним в давке толпы, схватил за шею — за что в колонию-то? Однако если допустить такое поведение раз, а затем снова, через какое-то время разрушится вообще вся правоохранительная система, так как исчезнет монополия государства на легитимное насилие. Закон суров — но это закон. Если ты не согласен, после задержания в определенном законом порядке можно обжаловать все действия.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Именно об этом в комментарии для агентства РАПСИ говорит известный адвокат Сергей Поляков: «При задержании бить полицию не надо. И вообще ни в каких случаях этого не надо. За это в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, это ведь уже все знают».

Адвокат Сталина Гуревич также акцентирует внимание на том факте, что никаких оправданий оказанию сопротивления полиции и тем более нанесению ущерба сотрудникам Росгвардии быть не может.

«Дело в том, что законные полномочия на применение силы имеются только у полиции, — объясняет она. — Если вы приходите на незаконную акцию, то необходимо понимать, что вас могут задержать. Если вас задерживают, я не вижу никакого смысла устраивать шоу».

О важности подчинения требованиям полиции говорит и адвокат Алексей Мельников, который отмечает, что единственный законный способ опротестовать действия полиции — написать жалобу в соответствующие органы после ареста.

При этом вполне допустима мысль о том, что Устинов был захвачен всей этой атмосферой протеста и уверениями оппозиционных кукловодов о том, что раз «мы здесь власть», то и делать можно на улице что угодно и с кем угодно. Однако это опасное заблуждение, как показало дело Павла Устинова, может привести к вполне реальному сроку и поломанной в будущем карьере и планах на жизнь. Прежде чем бить полицейского, сопротивляться и не исполнять законные требования правоохранительных органов, каждому оппозиционно настроенному активисту следовало бы задуматься над последствиями.