Что главное из того, что произошло с нашим обществом от перестройки Горбачёва по настоящее время? Первым рефлексом будет назвать то, что у всех на слуху: разврат потребительства, деградация нравов и обесценивание смыслов, цинизм, ожесточение, социальное расслоение, несправедливость, одичание — и всё это будет как бы вторично. Общим и главным признаком стало другое качество — общество обнаглело.

Иван Шилов ИА REGNUM Дудь

Обнаглели все — политики, чиновники, артисты и деятели культуры, бизнесмены и предприниматели, врачи и учителя, обыватели и потребители, миллионеры и нищие. Даже священники обнаглели. И уж естественно, что в первых рядах образцовых наглецов идут журналисты.

Наглость из второго счастья превратилась в первое. Нет наглости — нет успеха. Человек, по моральным соображениям брезгующий наглостью, в современной реальности остаётся диссидентом, изгоем, неудачником. Он — «Идиот» Достоевского нашего времени. Князь Мышкин. Фёдор Михайлович ещё тогда узрел такую особенность социальной динамики и отразил её в своём бессмертном романе.

Если и дальше исходить из мира Достоевского, то современная действительность — это торжество Смердяковых. Они не только стали финансово-политической элитой нашего времени, но и превратились в учителей жизни. То есть добились монополии уже и в элите интеллектуальной: технологии совращения достигли небывало изощрённого уровня, умело играя на базовых инстинктах человека и всё более уверенно возглавляя процесс массового одичания.

Если Лев Толстой был зеркалом русской интеллигенции, то современные журналисты — зеркало современного обывателя. Совершенно нормальным стало превращать в медийных звёзд откровенных проституток (куртизанки — это не про них), не только не скрывающих свой блуд с олигархами, но и напротив — гордящихся этим, и благодаря подробным рассказам о нём превращающихся в самых популярных звёзд.

Представляете? Не в изгоев, а в звёзд. И ладно бы они использовали только интернет. Их зовут в совершенно официальные СМИ и оделяют федеральным информационным и даже административным ресурсом. Их имена всем известны, их лица не сходят с телеэкранов, где они в роли авторитетных экспертов и так называемых «лидеров общественного мнения» пытаются умничать и учить нас своей проститутской логике и морали. И не только в быту — в международной политике тоже.

Огюст Тулмуш. Тщеславие. 1890

Поколение Познера и Сванидзе, Млечина и Невзорова уходит. Это в девяностых Доренко казался вершиной наглости и изощрённой изворотливости, умевшим балансировать на грани и как бы оставаться в рамках приличий. Сейчас это уже лишнее, это мешает. Новое поколение выросло в другой среде, в другой морали и требует простых и конкретных формул. Аморальность стала нормой и критерием прогресса.

Смена поколений реально влечёт смену кумиров. Прыщавые и тщедушные страдальцы от подросткового спермотоксикоза, сублимирующие сексуальную озабоченность в революционную активность, обрели таких же прыщавых и тщедушных авторитетов. Но не спешите выразить своё презрение тем, кто пришёл. Аристократы всегда презирали плебеев, но плебеи всегда правили этим миром, его городами и площадями, а аристократы жили и живут в своём микромире. И не наоборот.

Ярчайшим примером современных тенденций формирования новой социальной реальности стал феномен популярности некоего Юрия Дудя. Сначала его не замечали, потом презирали, потом ужасались, теперь вознегодовали. Дудь работает в самом чистом жанре журналистской провокации — жанре интервью.

И он достиг в этом деле существенных успехов. Его умелое использование детской по простоте наглости и неподдельного уверенного цинизма позволяют ему уверенно завоёвывать молодую диковатую аудиторию. Тех новых гуннов со смартфоном, которые подросли на наших просторах, пока мы смыслом жизни ставили цифровизацию и обучение навыкам корпоративных продаж.

Уже пройден тот этап, когда можно было сказать: «Нас всех учили подлости, но почему ты стал лучшим учеником?» Цель Гитлера — освобождение от химеры совести — в либеральном обществе достигнута. Молодёжь уже не краснеет при таком вопросе. Наоборот — она не понимает, как можно вообще заморачиваться такой архаикой в наше время.

Аудитория Навального и Дудя — это калеки детства, рождённые в начале 90-х. Их лидеры — калеки родом из конца застоя и начала перестройки. Их родители — калеки из начала зрелого застоя. Их дедушки и бабушки — калеки времён борьбы с культом личности. Как вы думаете, три поколения калек способны создать здоровую среду? У нескольких поколений калек, каждое из которых проклинало своё настоящее и отвергало прошлое, способны вырасти здоровые дети?

Артем Лапухин ИА Красная Весна Молодежь с абсурдными плакатами на монстрации в Новосибирске

И вот выходит Дудь и делает грязный фильм о трагедии Беслана. Делает фильм про Колыму прямо в духе перестроечной гулаговской псевдолирики Солженицына и колымских рассказов Шаламова. Тенденциозно подобранные интервью, как обычно, бестактные и наглые вопросы. Манипуляции глупым зрителем, которому, ударив по эмоциям, внушают мысль о необходимости сокрушения существующего государства как вечного царства греха и порока. Теперь это критерий честности и правды.

И вот уже Дудь для либералов мозга — «совесть нации». Некий глянцевый журнал — следующий этап раскрутки Дудя в звезду журналистики — назвал его «Человеком года». Победителем номинации «Лицо с экрана». Можно точно сказать — человек движется к Нобелевской премии по литературе. Перед нами будущий неполживый Солженицын нашего чумного времени.

Для Дудя любые упоминания — реклама. Но надо сказать, что он — настоящее зеркало нашей эпохи победившей всех высокопрофессиональной наглости. Дудь — выпускник журфака МГУ. С 11 лет у него идёт наращивание журналистского мастерства — он пишет для разных изданий, работает в них. В его активе такие СМИ, как газеты «Юношеская газета», «Известия», «Сегодня», журнал «PROСпорт», он спецкор и комментатор спортивной редакции НТВ Плюс, главный редактор издания Sports.ru, вел программы на телеканале «Россия 2». Он комментировал несколько лет спортивные матчи на телеканале ВГТРК Спорт 1, на МАТЧ ТВ и на радио Сити ФМ.

Словом, те, кто не знает родословной Дудя и думает, что это выскочивший из ниоткуда народный самородок, — ошибаются. Дудь — профессионально обученный журналист, слепленный по канонам системы и теперь обернувший свои перья против системы. Что и следовало доказать, если учитывать те качества системы, что от неё унаследовал Дудь.

Дудь таков, какова слепившая его система, он и система — близнецы-братья. Он продукт системы, её плоть от плоти и кровь от крови. Дудь — лишь один из тех, имя кому — легион. Эти либеральные бесы грызут Россию со времён Достоевского, с 1905 года и ХХ Съезда КПСС, они уже сгрызли Российскую Империю и СССР и теперь приступают к догрызанию России.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Дудь — лишь единичный представитель того массового сословия, которое выращено и властвует в России теперь и стремится властвовать в ней в будущем.

Noblesse oblige — или, как говорят французы, «положение обязывает». Юра Дудь прекрасно понимает, в каком окопе ему выгодно жить и какие адъютантские функции в связи с этим выполнять.

Да и много ли надо, чтобы получить на Ютубе трафик в 3 миллиона просмотров? Всего-то 10 тысяч долларов. Для начинающего артиста — это серьезная сумма. Но для тех, кто за бугром готов выбросить для развала России миллионы, что такое эти 100 грязных зеленых бумажек, отданных в свою же экономику? Тьфу. Надо будет — все 100 тысяч долларов вольют, чтобы очередной «вдуть» получил свои 30 миллионов просмотров. Так что не надо удивляться росту выкормыша либеральной масс-медиа системы — первое, это деньги, исключительно деньги, второе — это лохи, исключительно лохи.

От безобидных роликов про спорт, машины и всяких рэп-диссидентов наше юное дарование уверенно перешло к созданию громких разоблачительных документальных фильмов с проамериканским смысловым контекстом. В основе фильмов будет лежать расследование, построенное на интервью, как обычно, наглом и бесцеремонном. И он получит ещё массу международных премий на этом поприще.

Только вот в России юный зритель этого театра ничего не узнает о главном артисте и по совместительству режиссёре. Наш прыщавый полудурок будет уверен, что Юра — это и есть настоящая «совесть нации», что «ему за державу обидно» и он, типа, «за справедливость». Какая справедливость наступит, когда Россию построят по таким интересам, наш плебей не думает — ведь его невыход из плебейства тщательно охраняется многими единомышленниками Дудя во власти.

Клод Верлинд. Марионетки

Власть в России по-прежнему наполнена невычищенной вражеской агентурой и напоминает кишащие агентами иностранных спецслужб накануне Первой мировой войны Сараево или Вену, или нынешний Киев. А вы думаете, Путин с силовиками всех победили, как об этом кричат либералы? Если бы победили, вы бы не услышали сейчас ни одного либерала, не увидели бы ни одного Дудя. Все они или славили бы Россию, или облагораживали Колыму.

Это дорого обойдётся не только США, но и России — если «поколение Дудь» в ней однажды станет во власти официальным лицом. Так дорого за фальшивые яйца Фаберже Россия ещё никогда не платила. Хочется надеяться, что и в этот раз гражданам России, особенно молодому поколению, удастся разобраться в фальшивых подделках.