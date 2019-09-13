Прошла информация про новую инициативу Дмитрия Медведева, которому явно мало пенсионной реформы. Во время программы «Диалог» на «России 24», которая транслировалась и в YouTube, он заявил, что в рамках «регуляторной гильотины» подписал поручение, согласно которому акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие с начала 2020 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долой тяжёлое наследие СССР!

«Я сегодня, перед тем как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее — с 1 января следующего года», — сказал Медведев. Важно понять, что он «конкретно имел ввиду», как пел Кортнев про «белый порошок».

По словам вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко, присутствовавшего на передаче, поручение содержит перечисление 20 419 актов:

«Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы».

Чуйченко привел пример отменяемых актов, начав с самого первого. Им оказался декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». По мнению Медведева,

«Это акт, который возник сразу после того, как большевики взяли власть. Это акт от октября 1917 года. Почему я обращаю на это внимание? Нам надо отменить действие актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику. Но в то же время не создать условия, когда что-то окажется вне сферы правового регулирования. <…> Это очень тонкая работа, которую должны провести коллеги из аппарата правительства с привлечением экспертов-юристов, сотрудников Минюста, других правовых служб, чтобы понять, что должно остаться, а что должно уйти».

Government.ru Константин Чуйченко

Слова «ни о чем», но от этой судьбы теперь видимо не уйти гражданам России.

На самом деле Дмитрий Медведев подписал не один, а два документа, объединенных единым названием: поручения «О подготовке перечня правовых актов СССР и РСФСР для признания утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации». Они даны:

• Минюсту России:

подготовить проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года согласно прилагаемым перечням, и внести в правительство Российской Федерации. Срок исполнения до 15 ноября 2019 года.

• Федеральным органам исполнительной власти со сроком исполнения до 10 октября 2019 года:

— представить в случае необходимости в правительство Российской Федерации обоснованные предложения об исключении отдельных правовых актов из прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года;

— представить в Правительство Российской Федерации предложения по дополнению прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года.

Жаль только, что самое главное в этих поручениях, а именно приложение предложенных к отмене нормативных правовых актов на сайте правительства посмотреть нельзя. Хочется сказать: «Огласите весь список, пожалуйста»! Ведь среди них наверняка найдутся почему-то не нужные премьер-министру, но остро необходимые и актуальные для граждан страны. Как тот же самый первый пример декрета о 8-ми часовом рабочем дне.

Не зря же Дмитрий Медведев на Московском финансовом форуме 12 сентября сказал ключевую фразу, которая полностью характеризуют его отношение к действительности.

Government.ru Выступление Дмитрия Медведева на Московском финансовом форуме

«…С учетом положительного опыта, который мы получаем, хотя мы получаем, конечно, не только положительный опыт, но и отрицательный, но, тем не менее, мы договорились, что все-таки здесь положительного больше…».

Слава Богу, перечень уничтожаемых актов времен СССР еще не готов окончательно. Пока премьер не получит «отрицательного опыта», который он обязательно приобретет, если не думая подпишет, к примеру, запрет на советские ГОСТы или иные материалы в любой отрасли экономики и социального обеспечения.