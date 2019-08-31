Астрология Авреха. Эзотерическая уральская проза
Очертим простым карандашиком место алхимического действа. Екатеринбург. Он же Свердловск. Кости царя в яме. Битва за храм в сквере. И так далее. Читай таблоиды. Примерный портрет понятен. Бандиты в думе и вне. Заводы, подземные и не очень. Трудолюбивые умирающие труженики тыла. Ельцин. Колчак. Демидовы. Оканье. Сёмки. Пивко. Спортивные штаны. Галстуки. Свои белые, красные, оранжевые, голубые, зелёные, чёрные. Местечковая интеллигенция. Свои резоны. Понятия. Горы. Рудники. Зоны. Зоны. Пруды. Рыбалки и грибы. Частушки и гармошки. Святая простота. Опять зоны. Наколки. Не лучшее место для метафизической прозы. Карандаш может сломаться. Но такая книжка вышла.
Я знаю Юру много лет. Мы приятельствуем. Часто жалуемся друг другу на жизнь и судьбу. Поскольку, если посмотреть на них трезво, то особых иллюзий не остаётся. Приходится их придумывать. Фантазировать. Обычно наши разговоры проходят примерно так:
Дмитрий Тёткин: Почему ты не уезжаешь, Юра? Ты что, не понимаешь, что здесь тебе не светит ничего, у тебя стопроцентное еврейство. Уезжай, пока ещё не поздно… Ты найдёшь хотя бы социальные гарантии минимальные (читай: возможность состариться и умереть относительно достойно), а то и сможешь учиться или займешься торой… (стоит заметить, что отголоски каббалы, разумеется, присутствуют в Юриной прозе).
Юрий Аврех: Я там не могу. Мне там душно. Это не моя культура… Мне там очень плохо.
Ну и так далее. Можно подумать, что здесь хорошо. Порочный вечный круг. Интересно, что и для «иудеев», и для «православных» Аврех одинаково чужой. Его дар — быть посторонним, лишним, болтаться в крещенской проруби. Хотя до какой-то степени тянется и к тем, и к другим. В поисках спасения. Его книжка странная, но не настолько, как кажется на первый взгляд. Легко можно найти парочку контекстов. Гофман. Борхес. Дешёвая эзотерика с книжных развалов. И даже, как ни странно, Бианки и Паустовский. Ибо иногда Юрина проза скатывается до почти детских, первых сочинений:
Интонация откровения, маразма, ребёнка. Завтрак на траве. Поиск основ. Неслыханной простоты.
Разумеется, во всём этом есть толика графомании и безумия, попытка переколодовать мир. Написать свою «Розу мира», хотя бы свой «Кактус мира». Кто вправе оценивать чужую боль и чужой бред, чужие мифы и фантазии? Особенно религиозные и мистические. Невыносимость существования. Неприятие «рынка», в том числе литературного. Мастер Аврех мог бы состояться в советской литературе. В постсоветской — никогда. Хотя имеют ли смысл временные рамки? В самой прозе Юра легко, словно какой-нибудь друз, верующий в перерождения, путешествует по эпохам. Например:
Одинокий вечный Аврех идёт под снегопадом по Иерусалиму, Праге, Свердловску, читает странные книги, пытается устроить жить, почти не ест мацу, но пьёт кофе, матерится. Мучительно ищет место под своим алхимическим солнцем:
Иногда его интонации приближаются к «эротическому бреду», «женскому любовному роману»:
Или:
Частая инверсия синтаксиса, почти «библейская» местами поэтика. Смешно ли это? Грустно. Основано на реальных событиях. Во всяком случае.
Юра начинал как поэт. Со сборником «Антиземля», названия которого потом очень стыдился. И в этой книге проза местами переходит в стихи. Его увлечение мистикой для меня необычно, хотя понятно. Поделюсь одним странным воспоминанием, которое пришло мне в голову, когда я читал прозу Авреха. В счастливую и несчастную, нищую свою бытность студентом в Свердловске-Екатеринбурге, я искал съёмную квартиру или комнату. Пришёл по одному объявлению. Цена была подозрительно невысокой. Окраинная квартира. Трущобы. Я долго звоню в звонок. Открывают. Полумрак. Хлам коридора. Ржавый велосипед. Галоши. Плащ. Запах ладана. Прохожу в занавешенную комнату, которая вся увешана иконками и лампадами, которые мерцают, как светлячки, в затхлом воздухе. Кашель. Скорее всего, сильно большая женщина средних лет лежит в кровати. Смотрит на меня. Рядом несколько человек родни, которые пытаются, сдавая жильё, хоть как-то скрасить процесс. Скляночки святой воды. Ужас нищеты. Я поблагодарил за предложенную невысокую цену. Вышел.
В Аврехе есть что-то от Гоголя. Только Аврех почти лишён чувства юмора:
Аврех пытается «соединить разорванную связь времён», как умеет. Ищет свои ориентиры, звёздные карты, последние надежды. Сейчас он начал по совету моему танцевать бачату. Собирается на вечеринки. Приглашайте его, если встретите. Золотые астролябии судеб медленно скрипят, как снег под ногами дворника. Столетия окружают его огнём инквизиций. Янтарное солнце дрожит в уральском небе.
Про что это? В чём смысл этого? Зачем издавать подобные книжки? Часто за свой счёт. Ведь всё гораздо проще. В любом книжном вас встретят «бестселлеры». Как найти совершенство? И вновь странное (и наиболее интересное мне в книге), что-то вроде коротких новелл. Подражание. Немного Кафки среди прочего. Кусочек:
Иногда внезапно интонация переходит в бытовую. Но именно тогда становится по-настоящему интересной:
Мама Юры уже умерла. Вышла из комнаты. Как умирают все мамы. Лучше, когда раньше своих детей. Аврех пишет книжки. Работает на разных работах. Пишет новеллы другу композитору. Сходит с ума. Восходит обратно. Ищет философский камень, имя б-га, хоть какое-то имя друга:
Имя Аврех вряд ли будет среди великих имён, но явно на первых страницах литературных справочников. Просто в силу алфавита. Я сижу в съёмной квартире в центре Петербурга. За окном продолжается холодный сентябрьский ливень. Я тоже хочу выйти, но не понимаю куда. Наверное, надо сходить в магазин за молоком. Раз уж небо такого молочного цвета сегодня.