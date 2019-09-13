Со слов всемирных СМИ оказалось, что в недрах АП в управлении по внешней политике президента работал «крот» иностранных разведок — MI6 и CIA — действительный государственный советник РФ 3-го класса Олег Борисович Смоленков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпионаж

Но характерно, что сама история пришла именно из США от телекомпании NBC. Днем 9 сентября ее журналисты прибыли в город Стаффорд шт. Вирджиния. Телеканал узнал, что там еще с 5 июня 2018 года супружеская чета с именами Oleg Smokenkov и Antonina Smolenkov заплатила $925 тысяч за «трехэтажный дом с шестью спальнями, тремя каминами и шестью ванными[1]». По данным агентства BBC, «в январе 2019 года управление имуществом было передано в специально созданный траст, и в соответствующих документах имя пары было указано уже без ошибок — Oleg Smolenkov и Antonina Smolenkov». Однако добраться до дома журналистам, с их слов, помешали «люди в черном», назвавшиеся «друзьями семьи хозяина», которые тут же появились на стандартных «Шевролет-Сабурбан» стандартного цвета и «попросили покинутьчастную собственность» — outprivet! Уже через несколько часов Smolenkov’ы съехали с адреса.

Естественно, у многих наблюдателей возник закономерный вопрос — почему семья перебежчика из России проживала в США под собственными именами. У ВВС на это есть достаточно внятный ответ.

«Действительно, всем перебежчикам предлагается войти в программу защиты свидетелей, но большинство из них отвечает отказом, — утверждает в интервью британскому агентству Джозеф Фитсанакис [2] . — К тому же, согласно давно существующим неписаным правилам, спецслужбы России и США уже в течение многих десятилетий не проводят «активных мероприятий» по физическому устранению перебежчиков на чужой территории».

Фактически этим подтверждается договоренность между разведками России и США не трогать скрывшихся предателей.

Виктор Корецкий. Болтать — врагу помогать! 1954

На самом деле первоначальная основная идея репортажа NBC состояла в том, чтобы привязать президента США к раскрытию информации о Смоленкове российской стороне. Тут стоит вспомнить про первого инициатора темы «болтливого Трампа». Им стал канал CNN, который твердо стоит на позициях поддержки Демократической партии США и открыто «работает» против действующего главы государства.

CNN называл несколько вероятностных узлов «предательства»: встреча 10 мая 2017 года Трампа и Лаврова с Кисляком в Белом доме; встреча Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в начале июля 2017 года. После этих контактов как раз и появилась информация о том, что Трамп «передал российской стороне совершенно секретную информацию». Именно CNN во вторник 10 сентября поддержала «информационную эстафету», заявив, что среди «переданных Трампом сведений» была и наводка на Смоленкова».

Со слов The New York Times, тема «засветки Смоленкова» вызвала резкие отзывы среди работников Национальной разведки и CIA, в частности. Подсыпало пороха в огонь и британское агентство BBC, тесно связанное с MI6, которое дало комментарий от «бывшего сотрудника американских спецслужб, работавшего в резидентуре ЦРУ в Москве и попросившего не называть его имени». Он якобы сказал:

«Очень сложно признавать, что спецслужбы могут принимать решения из-за опасений, что президент Соединенных Штатов может раскрыть противнику ту или иную информацию. Но важнее другое: после подобных инцидентов будет гораздо сложнее продолжать работу с теми источниками, кто продолжает работать в России и других странах. Как объяснить им, что руководство США может раскрыть информацию о них? Как убедить в том, что они по-прежнему находятся в безопасности?»

Складывается устойчивое ощущение, что Смоленков оказывается в центре новой, аналогичной «делу Скрипалей» истории, аппроксимированной на американскую действительность, где противниками Трампа, пользующимися поддержкой транснационального капитала со штаб-квартирами в Лондоне, ведется «Большая Игра».

Дональд Трамп, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, директор ЦРУ Джина Хаспел и директор Национальной разведки Дэн Коутс (справа) на совещании в Белом доме

Понятно, что теперь «внезапная» гибель Смоленкова и/или его семьи «от рук агентов Путина» будет напрямую связана с именем Трампа и может послужить эмоциональным и даже фактологическим поводом для инициации его отставки в худшем случае развития событий. В «лучшем» — эта история станет одним из главных аргументов противников Трампа на следующих президентских выборах. Причем как на этапе внутрипартийной работы, так и после выдвижения, если оно всё-таки состоится. Учитывая то, что в последнее время комбинации наших коллег из Национальной разведки США и MI6 не отличаются разнообразием сценариев, такое развитие событий весьма вероятно.

[1] Дом площадью порядка 760 кв. метров расположен на участке в 1,2 га.

[2] Эксперт по разведке, заместитель директора Европейской академии разведслужб, профессор университета Coastal Carolina.