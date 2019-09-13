



Варшавская митрополия / о. Маттео Кампаньяро В гостях у патриарха Кирилла. Кардинал Ныч (справа) и нунций Мильоре

Кардинал Казимеж Ныч, возглавляющий Варшавскую митрополию, посетил на этой неделе Москву. Он прибыл в российскую столицу 9 сентября, а сегодня, 13 сентября, возвращается домой. И это его первый визит в Москву, хотя в России ранее кардинал бывал.

Насколько нам известно, поездка монсеньора имела частный характер. Все эти дни он знакомился с достопримечательностями города. Походил по Красной площади, заглянул в музеи Кремля и Третьяковскую галерею, присутствовал на обеде и ужине в его честь в архиепархии Матери Божией в Москве, высказал интерес к посещению Сергиева Посада с его знаменитой Троице-Сергиевой лаврой. Необычным здесь можно считать другое. Как сообщается на сайтах Варшавской митрополии и Русской православной церкви, кардинала приняли патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). Договоренность о встрече была достигнута заранее, причем свое согласие на нее руководство РПЦ дало очень быстро. В ходе беседы с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре, как передает портал Варшавской митрополии, «сердечная и дружеская встреча дала возможность поднять актуальные пастырские темы и подчеркнуть важность отношений между нашими Церквами». И далее:

«Было упомянуто о подписании совместного послания народам Польши и России в Варшаве в августе 2012 года, что стало значительным событием в истории наших Церквей. Было также отмечено, что в построении отношений между нашими народами большую роль должны сыграть обе Церкви: Русская православная церковь и Католическая церковь в Польше. В этом контексте было обращено внимание на возможность обмена молодыми людьми, часто уже обучающимися в обеих наших странах, а также на полезность встреч с людьми на уровне приходов. Было также подчеркнуто, что общей и важной областью деятельности наших Церквей является защита христианских ценностей и традиций от все более агрессивной секуляризации. Встреча завершилась обменом подарками и памятной фотографией».

С. Власов. patriarchia.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Польской епископской конференции митрополит Юзеф Михалик. Подписание Совместного послания народам России и Польши

В свою очередь портал Московского патриархата цитирует слова предстоятеля РПЦ. «У нас установились хорошие отношения с Польской епископской конференцией, особенно после моего визита в вашу страну, — сказал Кирилл. — Мы дорожим этими отношениями, потому что Католическая церковь в Польше и Русская православная церковь — это силы, которые стараются укреплять в жизни своих народов христианские ценности. Несмотря на непростую историю политических отношений наших стран, Церкви принадлежат к единой системе ценностей, они могут и должны делать все, что от них зависит, чтобы вера во Христа укреплялась в жизни народов. А где вера, там и любовь. Важно, чтобы любовь распространялась и на ближних, и на дальних — в этом я вижу миротворческое значение миссии Церкви в современном мире». Патриарх также вспомнил о том, как совершал литургию на горе Грабарке в Польше, где присутствовали и представители католического епископата, выразив убеждение, что такого рода духовно-символические события должны сопровождать двусторонние отношения.

Правда, выглядевшее в 2012 году многообещающим общение Русской православной церкви и Католической церкви в Польше было во многом заморожено после известных событий на Украине зимы 2014 года. Конференция католического епископата Польши начала дрейфовать в сторону Украинской греко-католической церкви, с которой интенсифицировались контакты. И в диалог на церковном уровне неизбежно стала проникать политика. Некоторые польские католические епископы продолжали посещать Россию, информацию о таких визитах старались не афишировать. Церковный аспект близости российского и польского народов некоторыми силами в Польше затушевывался, выпячивались тезисы о том, что Россия — это страна, в «которой можно быть православным, но не верить в Бога», сомнению подвергалась искренность Москвы в отстаивании христианских ценностей. Поэтому считать, что визит кардинала Ныча является каким-то «прорывом» или «подает сигналы», будет преждевременным. Тем более что самого варшавского митрополита иные деятели обвиняют в симпатиях к оппозиционной партии «Гражданская платформа», хотя такие утверждения являются большим преувеличением.

(сс) Lukas Plewnia. polen-heute.de Казимеж Ныч

На наш взгляд, говорить сегодня можно о том, что диалог между Русской православной церковью и Католической церковью в Польше не закрыт окончательно, перспектива его восстановления и оживления все еще остается. В случае позитивных импульсов есть кому поддержать его, и не только в Варшаве и Москве. В конце концов, возглавляющий с 2016 года апостольскую нунциатуру в России архиепископ Челестино Мильоре предыдущие шесть лет занимал аналогичную позицию в Польше. Монсеньор хорошо знаком с нюансами и симпатизирует обеим странам, он сопровождал кардинала Ныча во время его встреч с патриархом Кириллом и митрополитом Иларионом. Но, безусловно, главная инициатива в диалоге должна исходить от первенствующих польской и русской Церквей.