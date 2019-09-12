Бывают моменты, когда хочется просто всплеснуть руками, а потом просто нарезать круги, гнусно нарушая все пожелания депутата Верховной рады Украины Ольги Богомолец, изложенные ею в законопроекте «О дематюкации языка».

Сертификат Оксфордоского университета, древнерусский, фальшивый

Итак, Александр Михайлович Левченко… Историк, дипломат, выпускник (с отличием) Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины, магистр внешней политики. В конце концов, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса, а это тот дипломатический ранг, который присваивается уже не министерством, а самим президентом.

Я даже тщился надеждой, что его «историко-публицистическое творчество» — это ирония, стеб над той массой малограмотных невежд (а может быть и наоборот — хорошо, очень хорошо мотивированных специалистов), которые превратили многострадальную историческую науку Украины в откровенную и недорогую «шлюху победителей» (выражение не мое, а Наполеона Бонапарта).

Ан нет, судя по другим его изысканиям, все совершенно серьезно и из самой глубины дипломатической души.

Итак, Александр Ткаченко и его блог «Владимир Мономах — выпускник Оксфорда и гордость Киевского государства», размещенный на популярном украинском ресурсе «Обозреватель». Из него восторженный читатель узнает массу прелюбопытнейших вещей об одном из самых значительных персонажей эпохи Древней Руси. Давайте по порядку:

«Он был сыном Переяславского князя Всеволода Ярославовича и Византийской княжны Марии из рода Мономахов. Таким образом, по женской линии он был прямым потомком древних Римских императоров, а по отцовской — внук Великого князя Киевского Ярослава Мудрого».

Владимир Всеволодович Мономах

По женской линии Владимир потомок не «древних римских императоров», а очень известного в истории, но совсем не императорского рода Склиров. Мать «Марии Мономахини» была правнучкой Варды Склира, мятежника, оспаривавшего корону у византийского императора Василия II, но престол в Константинополе так и не занявшего. Отец Марии, Константин, взошел на престол только потому, что вовремя стал любовником императрицы Зои, легитимной императрицы из Македонской династии. А династия-то была основана то ли армянином, то ли славянином Василием. Которому повезло: он сумел убить своего друга и благодетеля, императора Михаила III и занять его место. Так что к «древним римским императорам» Владимир Всеволодович никакого отношения не имел.

«В 1070 г. он женится на Гите — дочери английского короля Гарольда, который погиб в сражении с норманнами в битве при Гастингсе в 1066 г. С Гитой Владимир познакомился еще в юном возрасте, когда учился в Оксфорде».

Кароль Гарольд II. Фрагмент Габелен из Бойе

Вообще-то Оксфордский университет «произошел от группы магистров и студентов, проживающих в Оксфорде во второй половине двенадцатого века». Во всяком случае, так записано в Уставе и Регламенте Университета. Теперь читаем «Повесть временных лет»: «В год 6561 (1053). У Всеволода родился сын от дочери царской, гречанки, и нарек имя ему Владимир». До становления Оксфорда оставалось около полутора веков.

Да и сам Владимир, как вспоминал в старости, «трудился я в разъездах и на охоте с тринадцати лет». До двадцати пяти он уже побывал и ростовским («Первое к Ростову идохъ, сквозѣ вятичѣ»), и смоленским («пакы второе к Смолиньску») князем. Где уж тут найти время на английские пивные?

«После смерти отца Гиту родственники перевезли в Швецию, оттуда ее Владимир и забрал в жены».

Да, Гита, дочь последнего, не совсем законного, но симпатичного англо-саксонского короля Гарольда Годвинсона — одна из самых таинственных женщин русской истории. Есть версия, что она даже принимала участие в первом крестовом походе, где и умерла от моровой язвы. Но поскольку речь не о Гите Уэссекской, а о Александре Левченко, то приходится признать, что выпускник Киевского университета и Дипломатической академии не знает не только генеалогии и истории ведущих университетов мира, но и исторических документов. Ну, при чем здесь ШВЕЦИЯ? После гибели отца Гита и два ее брата — Годвин и Эдмунд — бежали в ДАНИЮ, о чем прямо рассказывает Саксон Грамматик в своей одиннадцатой книге «Истории данов». Потому что были близкими родственниками: мать датского короля Свена II и бабушка Гиты были родными сестрами. Или украинскому дипломату все равно, что Швеция, что Дания — одна сатана?

Уже к середине статьи возникает мысль: к чему эта оргия невежества? Только для того, чтобы в очередной раз прогнуть отечественную историю «под Европу» и в очередной раз заскулить: «Мы свои! Мы хорошие! Полюбите нас!!!»? Но к концу все становится на свои места: ради того, чтобы очередной раз вспомнить «вымышленную историю с шапкой Мономаха, которой короновали Московского царя Ивана Грозного и следующих самодержцев». Потому что «Кремлю хотелось как-то обосновать придуманную преемственность московских самодержцев и византийских императоров, чтобы нашлось подтверждение догме, что якобы Москва после захвата Константинополя турками стала третьим Римом, а четвертому, по их мнению — не бывать».

Но, во-первых, преемственность Московской Руси и Византии не придумана, а обоснована фактом женитьбы московского князя Ивана III на Софье Палеолог. На племяннице и законной наследнице последнего православного императора Византии Константина XI Драгаша, погибшего в 1453 году при взятии Константинополя турками.

Фёдор Бронников. Встреча царевны Софьи Палеолог псковскими посадниками и боярами в устье Эмбаха на Чудском озере

И, во-вторых, уже с конца XIX века историки Российской империи не сомневались: «шапка Мономаха» на самом деле — эта драгоценная тюбетейка татарской работы, подаренная, скорее всего, ханом Узбеком московскому князю Ивану Калите. Хотя и византийские императоры регулярно дарили предметы царского обихода иноплеменникам. Впервые это произошло в начале VIII века, когда император Юстиниан II Ринотмит присвоил ранг «цезаря» (второй, после императора) болгарскому хану Тервелу — за помощь в восстановлении на престоле. Основным символом ранга был, кстати, именно головной убор — корона-скиадий. Цезарский ранг присваивался и мужьям женщин императорской фамилии. Так что он вполне мог быть присвоен и князю Всеволоду, отцу Владимира Мономаха и мужу дочери правящего императора.

Shakko Шапка Мономаха

Все это давно известно, но дипломат Левченко отчаянно и беззаветно борется с тенью давно раскрытых тайн. Борется и с логикой, и с фактами. «Когда нужных фактов нет — придумаем (нафантазируем) их» — это универсальный метод такой борьбы, ныне и присно…

Хотя история Древней Руси знает массу реальных эпизодов связи между Европой и Русской землей, которые просто заставляют гордиться отечественной историей. Согласитесь: русский княжич, обучающийся в еще не созданном английском университете в XI веке, — это глупо и смешно. А вот русский княжич, нацелившийся на английский престол, — это настоящая интрига. И ведь такой был — сын Владимира Мономаха, Мстислав Великий.

Или рассказы о «шапке Мономаха» — это давно пережеванная каша. Зато другая корона эпохи Мономаха, венгерская, тесно связана с именем киевской княжны Анастасии, дочери Ярослава Мудрого и королевы Венгрии.

Но для таких рассказов необходимо знание и генеалогии, и фактов, и документов… А это очень хлопотно, особенно для украинских дипломатов.