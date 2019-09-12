



Наталья Иванова. Формирование среднего класса в Российской империи конца XIX — начала XX в. Теория и конкретика. М.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2018

Наталья Иванова. Формирование среднего класса в Российской империи конца XIX — начала XX в. Теория и конкретика. М.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2018

В советской историографии, посвященной предреволюционной и революционной России, ему не было места. В лучшем случае его представителей упоминали как «мелкую буржуазию». Подобное утверждение по-своему логично, если исходить из формационного подхода, характерного для марксистской теории. Согласно последней, в истории постоянно идет борьба между имущими и бедными классами. Среднему классу при таком раскладе места просто нет.

Тем не менее средний класс существовал. Книга главного научного сотрудника Института российской истории РАН Натальи Ивановой подробно разбирает историографию вопроса и собственно процесс его формирования. Его реконструкция потребовала от автора изучить большие объемы различных статистических данных. Поэтому в значительной степени перед нами не столько историческое, сколько социологическое исследование.

Средний класс, согласно ученому, формировался из двух условных групп. В первую входили мещане и цеховые ремесленники. Иванова называет их «старым» или «традиционным» средним классом, с учетом сохранения ими определенных сословных корней. Вторая, «новая» группа включала в себя «администрацию (управленцев — без учета чиновников госаппарата) и высших служащих, интеллигенцию и низших служащих».

Как отмечает автор,

«в отличие от других классов и уже названных «традиционных» слоев формирующегося среднего класса, управленцы, высшие служащие и интеллигенция происходили из многих, в том числе привилегированных, сословий (дворянство потомственное и личное), а также городских сословий — не только мещан, но и почетных граждан, купцов. Они характеризовались длительным стажем работы, относительно высоким уровнем образования, специальной подготовкой».

Несмотря на отличное друг от друга происхождение, обе группы нового класса объединял умственный характер труда.

Какова была численность среднего класса? Точную цифру дать чрезвычайно трудно, так как специальных исследований не проводилось, а имеющиеся статистические данные не дают полной картины. Так, например, согласно Первой всеобщей переписи населения (1897 г.), его численность составляла 2 107 900 человек (из них «новых» 898 692). Напомню, что в Российской империи на то время было 125 680 682 жителя. Правда, справедливо замечает Иванова, в данном случае не учтены аналогичные категории, занятые в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспорте и ряде других.

Впрочем, вне зависимости от окончательного числа, средний класс, который, как утверждают политологи, является основой стабильности социума, так и не смог предотвратить грядущей смуты.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».