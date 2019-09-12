Теракты могут быть разными. Физическими — со стрельбой, захватом заложников, взрывами. А могут быть информационными. И там тоже захватывают заложников — умственно, духовно, интеллектуально. Опутывают паутиной лжи и травят ядом пропаганды.

Sntat.ru Террорист

15 лет назад в Беслане случился чудовищный теракт. 1 сентября на день знаний террористы захватили школу с 1128 заложниками. При их освобождении погибли 334 человека. Спустя 15 лет был совершён другой теракт. В годовщину трагедии одновременно вышло три фильма о трагических событиях в Беслане.

Дети Беслана

Я уже писал о них в целом и детально разбирал фильм Юрия Дудя. Было ещё два ролика — «Новой газеты» и Ксении Собчак. Если смотреть и оценивать все ленты вкупе, то они складываются в определённого рода паззл. Да, прежде всего, во многом пересекаются, но вместе с тем и дополняют друг друга. Создают единое инфернальное полотно. Выпущено оно в свет с одной-единственной целью — опорочить страну и народ. И хуже — подготовить почву для возможной ситуации с новыми терактами.

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Три данных фильма поразительно некомпетентны. В них содержатся не только голословные утверждения, но и фактические ошибки. Девушки, например, из постановочных кадров показаны сугубо в платках — это в Осетии-то? Не путают с Дагестаном или Чечнёй? Мелочь, но характерная.

И откровенного вранья — достаточно. Перечислять можно долго. И то, что в дни трагедии о Беслане не говорили. И то, что по школе стреляли из «Шмеля». И то, что не тушили пожар, которого не было. Один из главных же мифов, конечно — якобы готовность Масхадова приехать на переговоры с террористами. Он этого не заявлял — за что, к слову, удостоился от Политковской эпитета «трус». А вся эта история со взрывами, которые на самом деле устроили «силовики», была запущена господином Савельевым, устроившим хайп задолго до Дудя и Собчак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

О вранье в «юбилейном документальном кино» о Беслане можно подробно прочесть в соответствующих расследованиях и опровержениях. Всё расписано, что называется, по нотам, разложено по полочкам. Если вы хотите знать правду, а не то, что вам пытаются вложить в уши модные блогеры — не поленитесь, прочтите. Вам же нужна истина, так? Она совсем рядом. Я же хотел сказать о главном. О двух ключевых вещах.

Первая — силовикам, и спецназу в частности, не только не дали слова в фильмах, но и, по сути, выставили их виноватыми.

Меж тем: «В Беслане старший оперуполномоченный 1-го отдела майор Маляров, действуя внутри школы, перекрыл направление обстрела, который вёлся четырьмя террористами по помещению, где находилось около 150 заложников. Получив смертельное ранение, офицер «Альфы» продолжал вести бой, ранил двух бандитов и заставил их отступить. За проявленные мужество и героизм майор Маляров Вячеслав Владимирович был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище».

Sway.office.com Могила майора Малярова Вячеслава Владимировича на Николо-Архангельском кладбище

Есть ли нечто подобное в фильмах о Беслане? Или просто — игнор? Или хуже — поклёп на воинов спецназа?

Это не просто мерзко — это в высшей степени подло и отвратительно. Потому что можно ненавидеть власть (желательно, правда, обосновано, а не за деньги другой власти), можно сомневаться в «официальной версии» (хотя никто не выставлял версии официальной), но исключать из полноты истории и тем более порочить людей, которые рисковали жизнью и делали всё для спасения жизни других — нельзя. За подобное необходимо держать самый жёсткий ответ.

И Собчак, и Дудь, и «Новая газета» всё время бубнят о преступлениях власти, о её недоработках, проецируя это на государство. Однако государство — это разные люди. В том числе и такие как Маляров, как десятки других бойцов. И ведь те же влогеры, что умалчивают о спецназовцах, позднее будут ваять нечто из серии «наша полиция нас не бережёт». Так, может, для сбережения нужно проявить хоть каплю честности, порядочности и уважения? Ладно, нет этого у вас. Так будьте хотя бы объективны. Впрочем, кому это я?

И второе. Главное отвращение у меня вызывают даже не Дудь, Собчак и «Новая газета». Они отвратительны, да, но есть те, кто гаже. О ком я? Да о тех, кто ползёт в комментарии, в социальные сети, и ваяет, ваяет. Например, «да, бабы ещё нарожают». «Да, в России иначе не бывает». Или «да, русские люди порочны изначально». Или «детей никто не хотел спасать — так всегда в совке, которому плевать на людей». Или «заложников убил совок».

Подобные комментарии — не троллинг, а выражение реального мнения, понимаете? Люди так ненавидят свою страну, так ненавидят свой народ, что трагедия в Беслане для них — лишь повод явить эту свою ненависть. Повторяю: можно и нужно критиковать власть. Но! Нельзя быть настолько глупым и настолько погрязшим в ненависти, чтобы разговаривать лозунгами и штампами, навязанными извне. Лозунгами и штампами, от которых власть не пошатнётся, а вот доверие между людьми в стране разрушится. И этот дисбаланс ударит в конечном счёте по всем.

Нам миллион раз повторили: фильмы про Беслан — это фильмы про людей. Не совсем так. Если смотреть в экран не как в матрицу, а как в зеркало, то многие увидят — данный фильм о тех, кто готов предавать, верить в чушь и ненавидеть ради ненависти.

Франсиско Гойя. Сумасшедший дом. 1814

Они даже считают, что им будет ещё лучше, если остальным станет хуже. Но они ошибаются. Потому что ошибки прошлого учтены. И с террористами договариваться бесполезно. Так же, как и с теми, кто паразитирует на детских жизнях, превращая истории о людях в политический вопрос.

И я бы сказал Дудю спасибо первым, если бы он остановился на помощи Марине, Фатиме, Стасу, Диане. Но он не остановился, а привлёк бесов — и стал задавать им одни и те же политические вопросы. Чтобы кормить ненависть предателей и клеветников. Так заложники Беслана стали заложниками во второй раз. Уже в мирное время. Ради алчности и тщеславия одних и ненависти и лени других.

Подло. И стыдно.