Идея о вступлении Грузии в НАТО без распространения Пятой статьи устава НАТО на два региона, Южную Осетию и Абхазию, сегодня не вызывает интерес у альянса. С таким заявлением выступил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, комментируя послание бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена грузинским властям, озвученное им на проходившей 9−10 сентября в Тбилиси пятой международной конференции Now What, организованной Центром экономической политики и Институтом Маккейна.

Напомним, что сказал Расмуссен. По его словам, «в Грузии должны начаться дискуссии по вопросу — может ли Грузия вступить в НАТО без распространения пятого параграфа устава альянса на территории Абхазии и Южной Осетии». Т. е. в случае вступления в НАТО на первом этапе эта статья, предусматривающая коллективные действия стран-членов альянса по нейтрализации агрессии против любого из них по принципу «один за всех и все за одного», будет распространяться только на территорию, контролируемую центральной властью Грузии. Естественно, территории Абхазии и Южной Осетии в этом случае остаются вне зоны этого принципа. Это заявление было воспринято неоднозначно как в Грузии, так и за ее пределами, в основном по причине различий в его понимании и интерпретации. Многие СМИ, учитывая авторитетную персону заявителя, сочли, что Запад отказывается от поддержки территориальной целостности Грузии и предлагает ей отказаться от территориальных претензий на республики, если она хочет вступить в НАТО. Однако представитель министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди пояснил, что мнение это не новое, оно звучало и раньше, является рекомендательным и «не означает, что вопрос решен, или следует им руководствоваться».

Nato.int Андерс фог Расмуссен

Грузинский политолог Гела Васадзе тоже говорит, что Расмуссен просто повторил старый тезис о том, что необходимо модифицировать Пятый пункт устава НАТО, чтобы он пока не распространялся на Абхазию и Южную Осетию, напомнив, как это было при принятии в НАТО Западной Германии. «Германия вступила в НАТО в 1955 году, но только ее западная часть. Правила НАТО на Восточную Германию не распространялись. Но когда Германия объединилась в 1991 году, устав НАТО покрыл и Восточную Германию. В принципе, аналогичный механизм можно разработать и для Грузии», — напомнил он слова Расмуссена. А пока, по его словам, НАТО официально ничего не предлагает, «на экспертном уровне идет обсуждение простого вопроса — как принять Грузию в альянс, когда это будет нужно США». А Грузия, вступив в НАТО в пределах контролируемых правительством границ, получит гарантированную защиту благодаря Пятой статье.

Поэтому положительно отнесся к предложению Расмуссена и один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия: «Абсолютно разумный шаг, и Андерс Расмуссен не придумал его, это был очень хороший доклад еще Атлантического совета для Грузии, что правильно, на этот повод или аргумент от скептиков надо ответить рационально и сказать им, что пятая статья НАТО не распространяется на Абхазию и Цхинвальский регион». О докладе американского исследовательского института Heritage Foundation от 29 января 2018 года «Членство НАТО для Грузии: интересы США и Европы» упомянула и бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели: «Ни один друг Грузии никогда не говорил, что страна должна стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии», а кто распространяет такую информацию, являются «либо дезинформаторами, или просто врагами страны». По словам Хидашели, Расмуссен говорил о том, что Грузия может стать членом НАТО полностью, включая эти территории, но, возможно, Пятая статья не будет распространяется на них.

В свое время в докладе директора Центра внешней политики Heritage Foundation Люка Кофи говорилось, что вступление Грузии в Североатлантический альянс должно произойти в ее международно признанных границах. В то же время отмечено, что интеграция Грузии в НАТО возможна по поправке Шестой статьи договора 1949 года, что подразумевает временное нераспространение Пятой статьи на Абхазию и Южную Осетию до того, пока не произойдет восстановление территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Чтобы не доводить дело до войны и в то же время принять Грузию в НАТО, Кофи предлагал временно вывести Абхазию и Южную Осетию из-под действия Пятой статьи устава организации. Причем аналитик Heritage Foundation утверждал, что грузинские официальные лица в неформальных разговорах выражают готовность к компромиссу с вхождением в состав НАТО без Абхазии и Южной Осетии до решения территориального вопроса мирным путем. Но некоторые грузинские противники сближения Грузии с Западом считают, что если НАТО не гарантирует возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, то членство в нём стране не нужно вовсе.

Хидашели же считает, что Грузия обязательно должна вступить в НАТО, причем в ее международно признанных границах, которая включает Абхазию и Южную Осетию, однако «если это будет наиболее прагматичной и приемлемой формой, вступление может произойти с условием, что действие Пятой статьи не распространяется на Абхазию и Южную Осетию». А не потеряет ли Грузия окончательно территории в случае вступления в НАТО в пределах контролируемых границ? Представитель грузинского МИД Константиниди отвечает: «Альянс постоянно фиксирует поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в международно признанных границах, постоянно призывает Россию отказаться от своей позиции с точки зрения признания оккупированных территорий Грузии т.н. независимыми государствами, и вывести свои вооруженные силы с территории Грузии. Аналогично, это решение отражается во многих документах последних лет. Соответственно, решение альянса с точки зрения вступления Грузии в НАТО является твердым. Разумеется, оно произойдет с полным соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета страны».

Nato.int Джеймс Аппатурай

Между тем Аппатурай не верит, что подобная идея является своевременной в существующей сегодня среде безопасности. «Я видел дискуссию в Грузии о вступлении Грузии в альянс так, чтобы Пятая статья не распространялась на два региона. На мой взгляд, обсуждение этого вопроса сегодня не имеет смысла. Я не вижу интереса в НАТО к обсуждению этого вопроса. Я также не верю, что в нынешних условиях международной безопасности эта идея является своевременной. Посольство Грузии в НАТО активно поддерживает больше Грузии в НАТО и больше НАТО в Грузии, что охватывает четкие и конкретные идеи», — пишет спецпредставитель генерального секретаря альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии. А пока, по словам Аппатурая, Атлантический совет НАТО продолжает работу в Грузии, обсуждает пути углубления сотрудничества, в том числе рассматривается помощь Грузии в реформах, которые помогут ей подготовиться к членству в НАТО.

И Васадзе говорит о том же: «Не надо бежать впереди паровоза, всему свое время». Пакет документов по принятию Грузии в НАТО подготовлен давно и ждет своего часа, а дальше «вопрос необходимости и целесообразности». Но есть еще и грузинское общество, которое и должно решить, нужно ли вступать в НАТО, и если да, то на каких условиях. Согласно ли оно с предложенным тезисом о нераспространении Пятого пункта устава НАТО на Абхазию и Южную Осетию? Похоже, простых ответов на сложные вопросы не будет.