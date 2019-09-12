По мере развития и совершенствования отечественных Вооруженных сил и укрепления их огневой и технической мощи в военно-политических кругах целого ряда западных стран отмечается растущее раздражение и обеспокоенность этими процессами. Помимо попыток иностранных, и прежде всего американских средств массовой информации принизить масштаб ведущейся руководством Минобороны работы по модернизации российской армии и флота, усиливается и инспирированное Западом информационное давление лично на министра обороны России Сергея Шойгу.

Официальный сайт Министерства обороны России Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Эта информационно-пропагандистская работа западных СМИ отчасти осложняется тем фактом, что Шойгу не просто является одним из наиболее эффективных силовых министров России новейшего времени — главу военного ведомства при этом крайне сложно обвинить в каких-то коррупционных грехах или найти на него какой-то иной компромат. Таких фактов просто нет, а то, что предается огласке, на поверку оказывается банальными фейками.

Атаки на Шойгу идут по линии необоснованной, пристрастной и откровенно лживой критики новейших образцов вооружения и военной техники, разрабатываемой Министерством обороны. За информационный повод могут выдаваться различные этапы испытаний новейших образцов вооружения. В качестве наглядного примера разворачивающегося информационного противостояния можно привести освещение рядом американских СМИ событий вокруг аварии на испытаниях под Северодвинском.

29 августа американское «Радио Свобода», подчиненное государственному ведомству — Агентству США по глобальным медиа/ USAGM, а также телеканал CNBC, чьим конечным владельцем является американская корпорация Comcast, начали распространять свою версию событий на полигоне под Северодвинском.

Petr Kadlec Офис «Радио Свобода»/«Радио «Свободная Европа» в Праге

Так, в частности, телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США отмечал, что взрыв произошел, когда с морского дна якобы поднимали утерянную ядерную ракету «Буревестник». Издание также подтверждало свои заявления тем, что проанализировало неудачные пуски ракеты в указанном районе. В тот же день русскоязычная служба «Радио Свобода» опубликовала расследование о событиях под Северодвинском. Его авторы по косвенным свидетельствам пытались доказать, что произошел взрыв именно комплекса «Буревестник». В материалах «Радио Свобода» также содержались отсылки на статью CNBC.

При этом всё так называемое «расследование» сотрудников финансируемого Конгрессом США «Радио Свобода» базируется на нескольких снимках крайне низкого качества, взятых якобы в одном из городских пабликов в соцсетях. Все остальные доводы, приводимые в статье, являются лишь словесной спекуляцией и предположениями — тем не менее именно на такой основе критикуются действия Минобороны и делается вывод об инциденте именно с «Буревестником».

Приведем также и официальную позицию «Росатома» — взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось, и в результате произошедшего погибли два специалиста Минобороны России и пять сотрудников госкорпорации.

Указанные выше «Радио Свобода» и телеканал CNBC являются первоисточниками американской версии чрезвычайного происшествия, все последующие СМИ ссылались именно на них. Для понимания механизма внешних атак на Минобороны и возглавляющего его Шойгу имеет смысл рассмотреть механизм распространения приведенной выше информации в российском информационном поле. Так, согласно данным «Яндекс.Новости», сообщение, в котором освещалась данная версия, было опубликовано в 61 российском СМИ. Одними из первых уже поздним вечером 29 августа сообщение опубликовали телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и ряд других изданий, к примеру РБК.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что в 2011—2013 году РБК, «Дождь» и «Эхо Москвы» вполне официально сотрудничали c BBG (ныне USAGM, агентством, контролирующим такие пропагандистские проекты, как «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время»). Данные о сотрудничестве вполне официальны и доступны на портале правительственного Агентства США по глобальным медиа. Также данные об ангажированности упомянутых выше СМИ правительством США содержатся в отчете генерального инспектора Государственного департамента США, опубликованном на официальном портале ведомства. Следует отметить, что сообщивший (с подачи CNBC и «Радио Свободы») о якобы имевших место проблемах при испытании «Буревестника» телеканал «Дождь» также получал финансирование по линии Генерального директората по сотрудничеству и развитию Европейской комиссии. В 2014—2015 годах телеканал «Дождь» получил 200 тысяч евро на цели «продвижения европейской повестки» в России.

Важно также отметить, что другие средства массовой информации, освещавшие американскую версию случившегося, ранее были уличены во взаимодействиях с иностранными силами. Так, в частности, «Новая Газета», по сведениям российских СМИ, получала финансирование по линии правительства Нидерландов. Обращает на себя внимание и материал германской государственной телерадиокомпании Deutsche Welle, в котором содержится несколько откровенно пропагандистских и направленных на формирование негативных установок утверждений. Журналисты финансируемого германским правительством телеканала сравнивают инцидент под Северодвинском с Чернобылем, говорят о том, что американцы не испытывают модели ядерных энергоустановок потому, что это «чистое безумие» (намекая тем самым на «безумных русских», которые легко жертвуют людьми).

Таким образом, исходя из анализа информационного фона вокруг недавних событий под Северодвинском и их освещения западной прессой и либеральными СМИ внутри России, можно утверждать, что против Министерства обороны России и Сергея Шойгу лично развернута скоординированная информационная атака. Целью атаки, очевидно, является дискредитация усилий руководства военного ведомства по созданию перспективных образцов вооружения. «Сливы» в иностранную печать спутниковых снимков места происшествия, а также неоднократные упоминания неких анонимных источников в контексте подробностей испытаний позволяют также говорить о том, что за кампанией по дискредитации Шойгу могут стоять и иностранные, в первую очередь американские спецслужбы, которые остро не нравится эффективная работа Шойгу на посту министра обороны.