



Иван Шилов ИА REGNUM

Гражданин Украины признался, что почти 15 лет шпионил на белорусские спецслужбы, передают «Волинські Новини» (Луцк). Служба безопасности Украины, которая расследовала это дело, направила его в суд. Обвиняемому грозит от 12 до 15 лет заключения. Следствие обвиняет мужчину в государственной измене. В материалах дела говорится, что в конце лета 2004 года он дал устное и письменное согласие начальнику отдела разведки Пинского пограничного отряда «Речица» на конфиденциальное сотрудничество. И якобы передавал белорусской стороне информацию о системе безопасности государственной границы и сведения о личном составе подразделений на пограничных участках в Ратновском районе Волынской области и Дубровицком районе Ровенской области. Но после добровольно обратился в СБУ и назвал своего вербовщика в Белоруссии.

В Ровно почтили память жертв операции «Висла», сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). В этом году исполняется 75 лет с начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944 — 1951 годах. Сотни тысяч украинцев депортировали в принудительном и внесудебном порядке. В 1944 — 1946 годах было переселено в СССР 482 800 украинцев. В 1947 году остатки украинского населения, около 150 тыс. человек, из исторических украинских земель в составе Польши в рамках операции были депортированы на север и северо-запад Польши. В последующие годы (до 1951) в СССР с территории Польши было переселено еще около 50 тысяч человек. Депортация сопровождалась террором, репрессиями, конфискацией имущества, установлением режима спецпоселений для депортированных украинцев, ограничением их политических, социальных, экономических и культурных прав.

Президент Чехии Милош Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, «представляют интересы русинов и добиваются автономии в составе Украины», информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек так прокомментировал итоги встречи: «Господин президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова — лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которую они предполагают — целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс президент не будет вмешиваться». При этом он добавил, что Земан в случае встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет тему русинов.

Kremlin.ru Милош Земан

На днях чешские и украинские издания сообщили о встрече Земана с делегацией Всемирного Совета подкарпатских русинов, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Среди присутствующих на встрече был Димитрий Сидор, православный священник Украинской православной церкви Московского патриархата, осужденный в 2012 году на Украине на три года условно по обвинению в сепаратизме. Депутат Виктор Балога отреагировал на эту встречу. «Когда такие персонажи, как Сидор, начинают рассказывать о необходимости большей автономии для Закарпатья, то ничего хорошего ждать не стоит, — заявил Балога. — Надеюсь, что новый руководитель СБУ обратит внимание на эти международные вояжи и заявления самопровозглашенного защитника закарпатских русинов, и наша спецслужба даст этому надлежащую правовую оценку. Ибо цель такой деятельности может быть только одна — попытаться расшатать ситуацию в области».

Депутаты Болградского районного совета отказались вести сессии на украинском языке, пишет «Думская» (Одесса). С инициативой выполнить требования закона «О функционировании украинского языка как государственного» и внести изменения в регламент выступил аппарат собрания. Выступая по данному вопросу, депутат Борис Кальчев подчеркнул, что постоянная комиссия по регламенту не поддержала предложение о переходе на украинский язык. Он подчеркнул, что на сегодняшний день депутаты Украины «оспаривают отдельные нормы» закона. «Украинский язык, если он звучит в исполнении людей, для которых он является родным, он действительно красив и мелодичен. Если примут решение о том, что мы будем вести сессии на державной мове, то я представляю, как это будет выглядеть. Честно говоря, у меня такое ощущение, что Николай Янович Азаров будет казаться гуцулом», — расписался в собственном невежестве депутат и предложил оставить регламент без изменений. Коллеги его поддержали.

Председатель Ивано-Франковского областного комитета профсоюза работников образования и науки Украины Мирослав Габорак в интервью «Галичина» (Ивано-Франковск) назвал главные проблемы. 10 июля правительство приняло постановление № 695, согласно которому с 1 сентября этого года на 10% повышаются должностные оклады педагогическим работникам дошкольных, внешкольных, профессионально-технических заведений. Но дополнительных средств на такое повышение не выделено. Не хватает их и во многих местных бюджетах. Поэтому может случиться так, что повышение приведет к уменьшению надбавок за престижность педагогического труда, которая составляет в среднем 20%. Получится так, что одной рукой государство повысило работникам этой категории зарплату, а второй забрало повышение. Наблюдается тенденция, что из-за низких зарплат молодые учителя не задерживаются в школе. Очень часто летом ездят на заработки за границу, а через несколько лет забирают семьи и бегут туда, потому что, в конце концов, нужно на что-то жить.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

Точной статистики, сколько украинцев учатся за рубежом, нет, передает Zaxid.net (Львов). Чаще всего учиться отправляются в Польшу, Россию, Германию, Канаду, Чехию, Италию, США, Испанию, Австрию, Францию, Словакию. И количество тех, кто едет учиться в другие страны, постоянно растет. Иностранным студентам западные вузы предлагают бесплатное обучение или стипендии, стажировки и постоянное развитие. Но пока украинская молодежь едет учиться за рубеж, отечественные вузы в буквальном смысле теряют своих клиентов. На разных специальностях — недобор, а университеты даже не выполняют госзаказ. Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко поступить на физический факультет могли 100 человек, учиться за счет бюджета — десять. Оригиналы документов подали только три студента. На специальность «Прикладная физика» не нашел желающих Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Всего здесь могут учиться 20 человек, бюджетных мест — 13, оригиналы документов оставили только 12.

Украинцы мигрируют в поисках работы, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Но в действительности все оказывается не так, как рассказывали. Показательна история Александра Коханчука, одного из сотрудников группы компаний МХП. Полгода назад он уехал за границу, чтобы заработать деньги на новый дом. В интернете нашел объявление о трудоустройстве в Польше. Встретился с человеком, который обещал содействовать трудоустройству на строительстве каменщиком. Обещали ежемесячно 1000 долларов. Александр согласился. Уже на месте стало известно, что трудоустройство неофициальное, а условия почти рабские: рабочий день по 12 часов без отдыха. За этим строго следят и выписывают штрафы. В субботу тоже рабочий день. «Первое ощущение — полное унижение. Работодатель видит в тебе бесправного холопа. В Польше ты никто, никакие претензии не принимают, а не нравится — уходи! Никого не интересует твое самочувствие. Заболел — твои проблемы», — говорит Коханчук. Сейчас он рассказывает, что понял все преимущества работы на Украине и больше никогда не повторит такой ошибки.

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

Крупнейшие финансово-промышленные группы (ФПГ) Украины продолжают успешно развиваться при новой власти, в том числе за счет государственных ресурсов, пишет «ОстроВ» (Донбасс). Тем самым они опровергают тезис совладельца ФПГ «Приват» Игоря Коломойского о том, что «олигархов больше нет, они умерли». Наиболее показательны в этом смысле итоги тендера ПАО «Укрзализница» (УЗ), который состоялся 23 августа. Группа WOG Степана Ивахива выпала из числа поставщиков дизельного топлива (ДТ) для одной из крупнейших госкорпораций Украины. Зато половину объемов получила компания «Ойл трейд 2018» из орбиты «Приват», многолетнего конкурента WOG на украинском рынке нефтепродуктов. Что же касается WOG, то очевидно, что теперь она перестанет поставлять дизтопливо не только УЗ, но и НАЭК «Энергоатом». Да и другим крупным госкомпаниям. У владельца группы SCM Рината Ахметова и его партнера, владельца «Смарт-холдинга» Вадима Новинского после смены власти дела идут вполне неплохо. Коломойский в своих интервью прозрачно намекает, что «сладкая жизнь» для них скоро закончится. Но пока что этого не произошло. Так, в начале сентября стало известно, что компания из холдинга «Метинвест» Ахметова и Новинского выиграла 29 тендеров на поставку металлопродукции для «Укрзализницы».

В посольстве США на Украине присматриваются к Одесскому порту, информирует «Таймер» (Одесса). Американский дипломат Даглас О'Нил 6 сентября посетил Одесский порт с ознакомительным визитом. Он пообщался с начальником Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Игорем Ткачуком и главным диспетчером порта Денисом Карповым. Визит связан с планами украинских властей провести передачу портов в частные руки посредством концессии. В этих условиях в посольстве США решили повнимательнее ознакомиться с портом и собрать информацию о предприятии, которая может быть интересна потенциальным американским инвесторам.

(сс) Russianname Грузовые краны Одесского порта

Специалисты киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии предоставили руководству Винницкого областного краеведческого музея отчет об изысканиях пустот на территории бывшей ставки «Вервольф», рассказывает «Реал» (Винница). В нем указывается, что вблизи площадки для военной техники неподалеку от бункера Гитлера есть подземные помещения. Исследования длятся второй год. Теперь столичные специалисты могут окончательно подтвердить наличие подземных помещений на четыре этажа. По словам директора Винницкого краеведческого музея Екатерины Высоцкой, в своем отчете ученые называют «находку» «рукотворным подземным объектом». Это не природные подземные пустоты, а именно сооружение с четко структурированными этажами. Точная площадь помещений пока не указывается. Известно лишь, что верхний этаж «бункера» находится на глубине около 2,5 м под землей, а высота каждого этажа — 1,8 метра.

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись вдвоем, — размышляет колумнист газеты «Панорама» (Сумы). — Всё по Киплингу, хотя он еще и не родился. Запад и Восток существуют рядом, и им друг от друга не уйти. Да они и не отпустят друг друга. Здесь уже всё по диалектическим принципам. К чему это я? А сравните две истории попадания в зависимость — украинские и белорусские земли под властью литовских князей и те, северо-восточные, которые попали под Орду. Литовцы, хотя и уступали сначала Руси уровнем культуры, но быстро все наверстали и сделались своими. Что такое тогда было «свой»? Это человек одной с тобой веры, говорит на твоем языке. Литовцы стали именно такими. Поэтому и шли за ними наши люди охотно против татар, тевтонов, и против Московии. Конечно, когда Москва уже появилась на тех мордовских болотах. А с тех Владимиро-Суздальских земель пришел к нам в гости некий Андрей Боголюбский, который еще в 1169 году сделал в Киеве «генеральную репетицию» гостин Батыя. Сжег город, ограбил до основания. Среди награбленного, кстати, была библиотека Ярослава Мудрого, которую князь-библиофил годами собирал. Затем библиотеку вывезли в Москву, спрятали где-то в кремлевских подземельях, и так она погибла. Говорят, поляки ее съели, когда голодали, гостя в Кремле во времена Лжедмитрия, а может, мыши».