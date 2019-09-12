После того, как 3 сентября президент Чехии Милош Земан принял в Праге делегацию Всемирного совета подкарпатских русинов (ВСПР), приурочив ее к 100-летию начала пребывания Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область Украины) в составе Чехословакии, в Киеве «проснулись».

Иван Шилов ИА REGNUM

Земан разговаривал с главой ВСПР Василием Джуганом, его заместителем Михаилом Тяско, а также закарпатским протоиереем Димитрием Сидором, священником Украинской православной церкви Московского патриархата, давним и стойким борцом за права русинского народа, которого преследуют на Украине (в 2012 году отец Димитрий был приговорен к трем годам условно за «сепаратизм»). По сообщению радио «Свобода», русины обсудили с президентом Чехии вопрос «широкой автономии Закарпатской области на Украине». Как отметил Тяско, «украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру». Со своей стороны, чешский президент «пообещал русинам, что об их проблемах поговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским». А вчера, 11 сентября, МИД Украины заявил, что «и в дальнейшем будет решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины». В министерство был вызван посол Чехии Радек Матула, который «отрицал какие-либо призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международных признанных границ».

Hrad.cz Милош Земан

Земан и раньше встречался с русинами. Но он, что называется, попал в яблочко. По словам пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека, его шеф «лишь упомянул о децентрализации Украины, указанной в Минских соглашениях, что является ее внутренним делом». Однако за разговорами украинских соседей о «децентрализации» ряд политических сил в Киеве видит намеки на «федерализацию» или даже «конфедерализацию» Украины. Особенно в отношении такого региона, как Закарпатье, сложнейшего с этнической точки зрения и исторического наследия. По сложившейся со времен президентства Порошенко традиции в действиях Земана и русинов был усмотрен «российский след». Но это натяжка, потому что Закарпатьем интересуются другие страны. Если кто и может разыгрывать регион, то, помимо Украины, это Чехия, Словакия и Венгрия. При этом Будапешт способен опираться на венгерское меньшинство, а Прага и Братислава — на русинов. С учетом того, что в самом Закарпатье русины настороженно относятся к активизации венгров и (не все, впрочем) требуют от Киева признать их отдельным народом, — котел взрывоопасный, тем более в случае, когда его будут подогревать извне.

Напомним историю Подкарпатской Руси. Она находилась под властью Венгрии с конца XI века до 1918 года. Соглашение о включении ее в состав Чехословакии было достигнуто участниками мирной конференции 10 сентября 1919 года в бывшей королевской резиденции Сен-Жермен-ан-Ле под Парижем. Идея об альянсе с Прагой появилась под конец Первой мировой войны в русинских общинах США. Хотя первоначально первый чехословацкий президент Томаш Масарик не рассчитывал на что-либо подобное, видя Подкарпатскую Русь в составе России. Масарик передумал после революции, когда бывшая Российская империя потеряла большую часть своей территории в результате Брестского мира. Масарик обратился к американской общине русинов, которая в то время насчитывала около 200 тысяч человек (треть населения Закарпатья). Их переговоры продолжались в течение нескольких дней. «Они вступили в диалог с поляками, украинцами, румынами и, конечно же, с венграми, — вспоминал потом чехословацкий президент. — И, в конце концов, решили присоединиться к нам». Активно действовала и Венгрия. В конце 1918 года Будапешт объявил о предоставлении автономии русинам со столицей в Мукачево. Но вскоре пошел на попятный.

Томаш Масарик

Действия венгров вызывали опасения у Праги. Как отмечает словацкая газета Pravda, чехословацкие политики считали, что включение Подкарпатской Руси позволило бы их стране соседствовать с Румынией, что было очень важным для обеих стран из-за «венгерской опасности». Занимавший тогда пост министра иностранных дел Чехословакии Эдвард Бенеш заодно пояснял, почему русины не могли жить в союзе с украинцами: это было невозможно из-за сопротивления Польши и других государств. Чешские издания, в свою очередь, указывают, что после Мюнхенского сговора в 1938 году часть территории региона была захвачена Венгрией, а остальная получила автономию. В марте 1939 года Будапешт атаковал Подкарпатскую Русь, и «венгерская оккупация продолжалась до 1944 года». Осенью того же года Красная Армия освободила регион. Бенеш, в то время занимавший пост президента Чехословакии, предполагал, что его государство получит границы до Мюнхенского сговора. Но Сталин на это не пошел. Среди закарпатских русинов ходит легенда, что во время обсуждения судьбы Подкарпатской Руси Бенеш попросил Сталина включить ее куда угодно, только не отдавать венграм.

А что стоит за встречей Земана и делегации Всемирного совета подкарпатских русинов сейчас? В октябре 2018 года, когда Чехия отмечала 100-летие со дня создания Чехословакии, в Прагу закарпатских русинов не приглашали. Это вызвало у них недоумение и обиды. «Мы считаем, что чешские власти не должны забывать об истории и должны поддерживать русинский народ, который сегодня живет под протекторатом украинской власти, — заявлял Тяско в интервью чешскому порталу Britske listy. — Но мы, конечно, не можем нести ответственности за действия чешских властей! Чешские и словацкие лидеры боятся критики ЕС и конфликтов с НАТО! И они закрывают глаза на положение своих русинских братьев! У нас всё еще нет возможности отстоять свои права в правовом поле современной Украины, чтобы не подвергать опасности свободу и жизнь наших сограждан-русинов». Судя по всему, после победы на президентских выборах Зеленского его чешский коллега почувствовал какое-то «движение» в Закарпатье и на Украине, встретился с русинами под предлогом празднования исторической даты. Похоже, что Прага решила вступить в большую игру. Значит, ответный ход следует ждать и от Будапешта.