Сегодня, 12 сентября, читаем на службе очень интересный отрывок из 10 главы второго послания Коринфянам апостола Павла:

Иван Шилов ИА REGNUM

«На личность ли смо́трите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, такой пусть знает, что, каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся хвались о Господе. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь».

Отрывок не очень прост, много непонятных оборотов, начнем с начала — «на личность ли смо́трите?» В переводе здесь предложено читать с вопросительной интонацией, но, скорее всего, тут Павел предлагает смотреться в зеркало на себя: «На лицо смотри́те, кто уверен в себе, что он Христов», — и т. д. Неказистый вид Павла служил, похоже, аргументом того, что человек он не заслуживающий того внимания и того авторитета, который у него сложился. Здесь мы видим, что про Павла со временем пошли сплетни, начались обсуждения его личности. Пишет, мол, хорошо, сильно пишет, но в реальности никакой силы от него особой не исходит, да и никакой силы за ним не стоит. Так что слушайте нас.

То есть в Церкви стали появляться типичные болтуны-демагоги, которые интонацией, громким голосом, статным видом еще, возможно, притягивали слушателей, да не просто притягивали, а перетягивали одеяло на себя. Чуть дальше Павел разворачивает свою мысль о таких людях: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали- то вы были бы очень снисходительны к тому».

Василий Суриков. Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста. 1875

Скорее всего, стали появляться еще и «мистические одаренные» персоны, без сильнейшего влияния которых никакая религия не обходится, да которые обычно и куют религию, поставляя в учение весь «таинственный» антураж. Простота во Христе - то, чему учит Павел. Но людям вдруг становится мало этого. Хочется побольше таинственного, непостижимого, про тот свет послушать. Что все про одно и то же, твори добро, помогай ближним. Рутина! Надоело. Скучно же одно и то же. Совсем другое дело про Неземной Свет, например. Ох, как здесь сразу становится интересно!

Мы не знаем, чему учили народ лжеапостолы, которых он дальше сравнивает с принимающим вид ангелов света сатаной. Но можно догадываться, что аудиторию всегда переманивают чем-то более увлекательным. Еще дальше апостол говорит, что не желает хвастаться своими неземными видениями, что они не повод для хвастовства, да и, получается, не тема для проповеди Евангелия. Скорее всего, именно байками с того света и старались привлечь аудиторию новоявленные «апостолы».

»Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Апостол говорит, что не собирается заниматься ерундой и меряться с этими болтунами, которые выпячивают свои «качества» в противопоставление ему. Не только лишь здесь, но и в других своих посланиях Павел говорил, что его хвала словами невыразима, она себя проявляет в людях, которых он привел к вере и укрепил в вере.

Весомость человеческих слов и поступков многие люди, даже большинство, соизмеряют с тем статусом, который принадлежит говорящему. Поэтому демагоги прежде стараются обозначить свой высокий статус, постоянно удерживать и повышать его, чтобы все людское внимание сосредоточить на своих словах. Власть как способность влиять на мысли и поступки других апостолом понимается иначе: «Если бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Для Павла важно, чтобы слова его были понятны прежде и очевидны, и оттого принимаемы сердцем, а не потому, что они исходят от «высокого авторитета».

Еще апостола, похоже, упрекали, что он недодает им учение «сполна». Что мало духовности во всем этом. Если учесть, что с 8-й главы идет речь о том, что надо помогать тем, кто нуждается в помощи, то упрек, скорее всего, и касался того, что все учение Павла какое-то «плотское»: «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь».

Эль Греко. Апостолы Пётр и Павел. 1587-1592

«Простота во Христе», по мнению Павла, обнаруживается в самых простых и заурядных человеческих поступках: «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову». Именно так «хождением во плоти» разрушаются не плотские дьявольские твердыни, основание которых - людская черствость. «Мера» этой Христовой простоты достаточна для понимания всего Евангелия, говорит Павел, она не требует сверхусилия ни для говорящего, ни для слушающего. «Мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым».

Апостолу часто противостояли люди, желавшие сразу перепрыгнуть через эту меру. И, надо признать, в конечном итоге они ее перепрыгнули, установив такую «меру», где подавать ближнему «хлеб в пищу» стало считаться чем-то мелким и незначительным, недостойным «требованиям Бога». Забравшись в такие выси, как известный персонаж с колбасой (отец Федор из «Двенадцати стульев»), зря неземные видения, может подумать о том, как начать спускаться, прежде чем снимать не начали?