Надо полагать, что фраза, произнесенная президентом США Дональдом Трампом по поводу отставки его помощника по национальной безопасности, будет долго цитироваться многими экспертами. «Я сообщил Джону Болтону, что Белый дом более не нуждается в его услугах, — заявил Трамп. — Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации, и поэтому попросил Джона об отставке, он дал ее мне утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового помощника по национальной безопасности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Временно исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Чарльз Куперман. Таким образом, из Белого дома удалили человека, с которым с 9 апреля 2018 года олицетворялся жесткий курс во внешней политике США. Но что послужило последней каплей для Трампа? Сказать непросто, высказано много предположений. Согласно версии американского издания Politico, главной причиной увольнения Болтона «стал гнев Трампа в связи с многочисленными сообщениями в СМИ об их разногласиях по Афганистану». Причем организацию «утечек» приписывают экс-помощнику. Много вопросов вызывает и недавний теракт в Кабуле, который сорвал готовившиеся переговоры президента США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кэмп-Дэвиде, против чего категорически выступали Болтон и государственный секретарь США Майк Помпео и после чего переговорный процесс был сорван. Экс-помощник считался противником мирного процесса в Катаре — переговоров США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и считал силовой сценарий в Афганистане «единственно верным». Кстати, те талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ведут переговоры с США, дают понять, что «дело тут нечистое», и выразили готовность к возобновлению диалога. Одним словом, развитие событий на афганском треке стало приобретать для США острый и даже драматический характер.

Afghanembassy.us Чарльз Куперман и экс-посол Афганистана в США Ройа Рахмани

Но Болтон проявлял повышенную активность и на иранском направлении. Не случайно официальный представитель иранского МИД, комментируя его отставку, напомнил, как несколько месяцев назад экс-помощник обещал, что «Ирана не станет в течение трех месяцев». Совершая в конце прошлого года визит в страны Закавказья, он пытался выстраивать самые невероятные антииранские геополитические конструкции, которые США якобы намерены были реализовать в выстраивании своей политики в отношении Азербайджана, Грузии и Армении. Американское издание Eurasianet (США) заявляло, что Болтон в Закавказье «должен был» уточнить для Вашингтона «чрезвычайно важную географическую роль региона, которую они играют в отношениях с Ираном, в отношениях с Россией, в отношениях с Турцией». Однако, как считает старший научный сотрудник Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир, аналитического центра Пол Стронски, «у Болтона там ничего не получилось», хотя многие местные эксперты уверяли всех в том, что «события в этом регионе развивались все же «под знаком Вашингтона». Более того, США не добились поставленных целей в ходе долгой дипломатической и экономической кампании против Ирана, не смогли заставить другие страны ограничить связи с Тегераном. Белый дом вынужден был смириться с фактором укрепления отношений между странами Закавказья и Ираном, учитывая их географическую близость и общую историю.

Carnegieendowment.org Пол Стронски

Мы это к тому, что Болтон, выступая часто с громогласными заявлениями, еще больше запутывал внешнюю политику США, вводя их в зоны шаткого геополитического положения и нарушения равновесия. Более того, у Вашингтона так и не сформировалась внятная стратегия действий даже в отношении Тегерана. До определенного момента Трампа такой ход событий, возможно, по каким-то причинам устраивал. Но когда Болтон пошел на собственную игру, идя на несогласованные с президентом действия, от него решили громко избавиться, как это было сделано ранее с Майклом Флинном и Гербертом Макмастером. Что дальше и кто теперь будет помогать Трампу развязывать туго затянутые Болтоном афганский и иранский узлы? Сказать сложно. Не исключено, что на афганском направлении Вашингтон пойдет на более тесную координацию в действиях с Россией и, возможно, другими региональными игроками. Возможно и то, что в самое ближайшее время Вашингтон смягчит риторику в отношении Тегерана. Можно также предполагать, что США станут сужать пространство конфронтации и с Россией.

Будем ждать и наблюдать, как дальше станут проецироваться и продвигаться американские интересы в мировой политике в целом и в Афганистане и в Иране в частности. Наступает эпоха больших перемен.