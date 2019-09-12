



Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Идея озвучена на уровне бывших чиновников Североатлантического альянса и западных экспертов.

Если Грузию и примут в НАТО, то ей придется согласиться с тем, что так называемая 5-я статья, то есть защита альянса в случае военной агрессии, распространится лишь на контролируемые центральными властями Грузии территории.

Этот тезис-послание властям Грузии на проходившей 9−10 сентября в Тбилиси международной конференции озвучил бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.

«И в Грузии, и в НАТО должны учесть еще один аспект. Это вопрос Южной Осетии и Абхазии. Если однажды мы решим, что Грузия готова присоединиться к альянсу, мы также должны быть уверены, что по-прежнему действует 5-я статья, которая требует от НАТО оказания помощи Грузии в случае нападения на нее. Ясно, что нерешенные пограничные споры с Россией в Абхазии и Южной Осетии — это проблема. Вопрос стоит таким образом — как можно это разрешить? Думаю, что в Грузии должны обсудить этот вопрос, захотите ли вы получить такой механизм, по которому пятая статья устава НАТО покроет только ту территорию, которая контролируется правительством Грузии», — передают грузинские СМИ слова из речи Расмуссена на конференции в Тбилиси.

Nato.int Андерс фог Расмуссен

Причем бывший глава альянса заявил, что в НАТО они этот вопрос уже решили и что подобный прецедент ранее был допущен в отношении Германии. Эта страна вступила в альянс в 1955 году без ее восточной части, а в 1991 году, после объединения страны, 5-я статья устава покрыла и территорию Восточной Германии.

Позднее Расмуссен озвучил это же послание, с разъяснением причин, уже в эксклюзивном интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии, еще раз выделив проблемные для альянса вопросы Абхазии и Южной Осетии.

Он в очередной раз заверил население Грузии, что обещание принять страну в альянс, данное на Бухарестском саммите в 2008 году, остается в силе. Но конкретных сроков, когда это может произойти, так и не назвал. Лишь обозначил вероятные пути достижения поставленной цели. И одним из таких путей назвал вступление в альянс без Абхазии и Южной Осетии.

«Думаю, что главной проблемой на пути вступления в НАТО остается то, что Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию. Путин знает, что НАТО воздержится от внесения этой проблемы в свою организацию. Поэтому первым шагом для Грузии должно стать решение вопроса, насколько для нее приемлемо вступление в НАТО таким образом, чтобы пятая статья на Абхазию и Южную Осетию не распространялась. Возможно, это неоднозначный вопрос, поэтому говорю, что Грузия сама должна решить, хочет ли она сделать это или нет. А затем прийти к НАТО и сказать, что готова к подобному развитию. Потом уже наступит черед НАТО, чтобы подумать, что можно сделать», — обтекаемо ответил Расмуссен на вопрос о путях, сроках и перспективах вступления Грузии в альянс.

Подобное заявление со стороны бывшего высокопоставленного представителя западного военно-политического альянса для многих в Тбилиси оказалось равноценным вылитому на голову страны ушату холодной воды. Получилось, что все заявления, которые ранее делали западные партнеры относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии, на самом деле были некоей формальностью, данью определенным условностям, голыми словами, не предусматривающими конкретных действий, поддержкой без реальных оснований и последствий.

Выходит, что слова западных политиков реально расходятся с их делами и что реальной поддержки в вопросе разрешения конфликтов и восстановления территориальной целостности в прежних границах Грузии ждать неоткуда. Разве что от самой России?! Той самой, которую в Тбилиси, на высшем политическом уровне, еще при правлении экс-президента Саакашвили окрестили врагом и продолжают считать таковым сегодня, несмотря на обещания наладить с ней отношения?!

Расмуссен в Тбилиси в который раз повторил заученные и избитые фразы о том, что Грузия добросовестно выполнила все условия, необходимые для членства в НАТО: ежегодно участвует в учениях альянса, вносит самый большой вклад среди стран, не являющихся членами альянса, в «миротворческие миссии НАТО». Но… в Абхазии и Южной Осетии альянс и его лидеры видят риски, поэтому призывают Грузию «самостоятельно решить этот вопрос».

Хотят ли в Грузии реально вступить в НАТО? Многочисленные опросы общественного мнения, которые по заказу американских неправительственных организаций проводят грузинские исследовательские центры и институты, свидетельствуют, что как минимум 60−70% населения этого «хотят» и «поддерживают». Но как, кем и когда в действительности проводятся эти опросы и исследования, большинству граждан неизвестно. Трудно найти в Тбилиси или регионах человека, к которому приходили, или даже просто звонили по телефону, или останавливали на улицах и спрашивали организаторы опросов и задавали конкретные вопросы. Исходя из этого, у многих в Грузии возникают серьезные сомнения относительно достоверности исследований, результаты которых периодически оглашают в Тбилиси представители NDI и IRI.

Рядовые граждане старшего поколения, которые помнят ситуацию в стране до начала 90-х годов, которые были трудоустроены, имели в квартирах центральное отопление, ежегодно уходили в оплачиваемый отпуск, обучали детей в вузах либо учились в них сами бесплатно, лишь пожимают плечами: что нам делать в НАТО? Они в основном поддерживают восстановление отношений с Россией и в ней видят для Грузии решение территориальных проблем.

Агрессивнее по отношению к России настроена молодежь, поколение, родившееся после восстановления независимости Грузии. Благодаря полученному в вузах образованию и урокам истории, на которых учат, что Россия — оккупант и агрессор, они считают ее именно таковой. И именно в этом слое населения Грузии больше всего сторонников интеграции с НАТО. Но это лишь чисто любительские наблюдения, основанные на беседах с рядовыми гражданами того или иного поколения, а не результаты каких-либо частных опросов.

Говоря о мнении населения, мы не затрагиваем ту немногочисленную категорию граждан, которые относятся к слою «политиков и правителей», а также всевозможных экспертов, формирователей «общественного мнения». Но и в этой среде публичные заявления зачастую расходятся с мнениями, высказываемыми в частных беседах.

Если, скажем, автор той или иной передачи того или иного влиятельного грузинского телеканала в открытом эфире называет Россию «агрессором», то в закулисном общении высказывает прямо противоположные оценки и суждения. Не будем акцентироваться на личностях, потому что публичные заявления в поддержку отношений с Россией в Грузии оборачиваются для их авторов массированными атаками со стороны группы «западников».

И все же есть в Грузии силы, которые открыто выступают против интеграции с НАТО и так же открыто поддерживают налаживание отношений с Россией и решение всех спорных вопросов в прямом диалоге с ней.

Есть такая партия и в составе парламента Грузии. Учрежденный незадолго до парламентских выборов 2016 года «Альянс патриотов Грузии» получил на этих выборах на удивление положительные результаты, обошел многие «именитые» партии и движения и получил в законодательном органе несколько мандатов, к тому же достаточных для создания собственной фракции.

Parliament.ge Парламент Грузии

С тех пор открыто фиксирует свою позицию на всех трибунах и на любых уровнях, открыто едет в Москву и проводит встречи с российскими коллегами, пытаясь обсудить насущные вопросы и найти пути для сближения позиций. За что заслуживает открытую критику со стороны «прозападной» политэлиты и общественности. Тем не менее, несмотря на укоренившийся в политических кругах имидж «пророссийской силы» и «предателей», собирает на своих митингах и акциях на удивление многочисленных сторонников.

Представитель «Альянса патриотов» Ирма Инашвили пыталась принять участие в конференции, на которой Расмуссен так открыто указал Грузии на необходимость отказа от Абхазии и Южной Осетии для вступления в НАТО. Но ей открыто отказали. В ходе конференции, когда Инашвили стремилась попасть в зал заседаний, между ней и организаторами произошел небольшой инцидент, в который вмешался американский исследователь и бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер. Он указал Ирме Инашвили на дверь, и полиция вывела грузинского депутата из зала.

Patriots.ge Ирма Инашвили

Комментируя журналистам происшедшее, Инашвили заявила, что если в Грузии демократия, то ее как вице-спикера парламента Грузии должны были не только впустить в зал, где проходила международная конференция, и дать возможность выступить и высказать свое мнение. Но этого не случилось, и организаторы запретили ей даже присутствие на встрече.

По словам Инашвили, она хотела донести до западных кругов свое отношение к тем клеветническим заявлениям, которые в ее адрес и в адрес ее коллег в последние дни высказывают бывшие соратники экс-президента Саакашвили, в частности Гига Бокерия, который обвиняет «Альянс патриотов» в предательстве и проведении интересов России.

«Это вы называете демократией?! Я гражданин Грузии, вице-спикер парламента Грузии, нахожусь в Грузии, и мне не позволяют даже присутствовать на конференции, которая проходит в Грузии?!» — констатировала Инашвили после инцидента с организаторами конференции.

В конце концов ее все же впустили в зал конференции и позволили сказать несколько слов. Инашвили на грузинском языке (по ее словам, она умышленно говорит на грузинском, потому что мероприятие проходит в Грузии) заявила организаторам, западным экспертам и бывшим чиновникам НАТО, что против ее партии, которая состоит из патриотов Грузии и защищает интересы народа, Саакашвили и его соратники проводят клеветническую кампанию.

«Они (Саакашвили и соратники) пытаются сохранить над вами (западными лидерами и партнерами) свою монополию, а нас выставляют изменниками Родины. Это не так. Мы защищаем интересы нашего народа и точно так же хотим сотрудничать с Западом», — уверяла Инашвили, которую под конец ее трехминутной речи постоянно перебивали, указывая на нехватку времени.

В конце выступления Ирма Инашвили потребовала, чтобы Крамер принес ей извинения, на что американский аналитик ответил молчанием, а также задала риторический вопрос: что предлагают западные партнеры Грузии в ответ на обещание принять страну в НАТО? Отказ от Абхазии и Южной Осетии? Вопрос в данном случае остался без ответа… Хотя до этого Расмуссен достаточно исчерпывающе дал разъяснения по этому поводу.

Депутаты от «Альянса патриотов» откликнулись на заявления Расмуссена и на пленарном заседании парламента выразили недоумение, почему западные лидеры вообще смеют говорить с Грузией на такие темы.

«То, что я услышал и прочитал сегодня, означает одно: нам предлагают отказаться от Абхазии и Южной Осетии и вступить в НАТО, и якобы нам решать, и якобы мы должны начать обсуждать этот вопрос. Что мы должны обсуждать?! Кто из вас подпишется под потерей наших территорий взамен на вступление в НАТО?! Это оскорбление для грузинского народа!» — возмущенно заявлял депутат от партии «Альянс патриотов» Георгий Ломия.

Duma.gov.ru Георгий Ломия

Отметим, что возмущение в ответ на открытое предложение Расмуссена в Грузии посмела выразить еще одна оппозиционная властям непарламентская партия — «Свободная Грузия», которая откликнулась на перспективу вступления в НАТО без Абхазии и Южной Осетии специальным заявлением.

«Мы считаем, что это конкретное заявление дипломата высокого ранга является антигрузинским, антигосударственным и подтверждает, что как минимум часть наших стратегических партнеров в действительности являются нашими стратегическими противниками, для которых Грузия — не суверенное государство и не партнер, а территория и колония, и которые рассматривают ее как форпост в стратегическом противостоянии с Россией, а территориальная целостность нашей страны для них — третьесортный вопрос», — говорится в заявлении, оспорить истину которого достаточно сложно.

Хотя ранее лидеры «Свободной Грузии» подобно лидерам «Альянса патриотов» проводили линию на налаживание отношений с Россией, сегодня они каких-либо различий между целями Запада и России в отношении Грузии не видят и даже предлагают парламенту Грузии составить и утвердить специальный список «Расмуссена — Гаврилова», в который будет введены все зарубежные политики, выступающие в ущерб интересам Грузии.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Заявления Расмуссена ничем не отличаются от известных заявлений Гаврилова (депутат Госдумы РФ, председатель МАП, из-за «восседания» которого в этом ранге в кресле председателя парламента Грузии в Тбилиси с 20 июня начались инициированные соратниками Саакашвили акции протеста), и мы призываем компетентные государственные органы Грузии запретить бывшему генсеку НАТО, так же, как и Гаврилову, въезд в Грузию. Нужно ввести «список Расмуссена и Гаврилова», в который будут внесены все те лица, которые не признают территориальную целостность Грузии и ставят ее под сомнение», — говорится в заявлении.

Факт, что Грузия с первых дней обретения собственной независимости стала своего рода платформой, на которой и за контроль над которой ведут усиленную борьбу Россия и Запад. По определению ряда независимых, но не афиширующих открыто свое мнение экспертов, Грузия стоит между двух «зол», из которых ей предстоит выбрать наименьшее, но и права самостоятельного выбора, во всяком случае, западные кураторы, стране не предоставляют. И все прежние, и нынешнее правительство Грузии под таким настойчивым протекторатом и кураторством, в основном со стороны США и стран — лидеров НАТО, вынужденно плывут по течению, а любые попытки самостоятельных суждений либо шагов пресекаются кураторами на корню.

Тот факт, что заявление Расмуссена не вызвало «волны протеста» ни со стороны правящей политической команды, ни со стороны «основной прозападной оппозиции» — бывших и нынешних соратников Саакашвили, свидетельствует об одном: подготовка общественного мнения к тому, что рано или поздно Грузия откажется от Абхазии и Южной Осетии взамен на пока не до конца ясную перспективу принятия ее в НАТО и Евросоюз, началась…