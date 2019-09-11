



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Среди различных интерпретаций в польских изданиях итогов прошедших в России региональных выборов интересной нам показалась следующая: «Если в сущности меньше будет Лукашенко, а больше старого доброго Суркова, то для нас это не хорошая, а плохая новость… Видимость российской демократии представляет для нас опасность, поскольку она обычно усыпляет бдительность наших западных союзников, которых поразительным (хотя удивляться этому не приходится) образом устраивает вышеописанная фикция. Раз в России есть демократия, а оппозиция получила целых 20 мест в Мосгордуме из 45, зачем укреплять восточный фланг НАТО».

Интересна она тем, что ее автор, в прошлом сотрудник МИД Польши, ныне — постоянный автор польских изданий, ранее неоднократно говорил о своем скептическом отношении к геополитике, но сейчас выстроил свое суждение именно в геополитических категориях. Есть такая точка зрения в Польше, что какой бы ни была Россия, авторитарной или демократической, географическое расположение страны на Висле делают ее неизбежным конкурентом Москвы, и победителем может быть только один. Как правило, эту сентенцию принято маскировать ссылкой на «общие ценности» европейского и евро-атлантических миров. Проблема в том, что когда эти два мира начинают менять свою позицию и ценности, Варшава не успевает за ними. Некоторые польские аналитики считают, что политическая русофобия является проявлением «романтизма» Польши вместо «прагматизма». Однако, на наш взгляд, романтизма в этом нет ни капли, а присутствует сплошная прагматика, в соответствии с которой Россия должна быть повержена и расчленена. Или, по крайней мере, ослаблена настолько, чтобы утратить какое-либо влияние на постсоветском пространстве.

Несмотря на то, что внешняя политика Польши часто совершает резкие развороты и кульбиты, в зависимости от того, какая партия формирует по итогам выборов правительство, есть в ней и постоянные константы. Они были ярко продемонстрированы, во-первых, в отношении Украины, когда после февральского переворота 2014 года курс что правившей тогда «Гражданской платформы» (РО), что сменившего ее в 2015 году антагониста, партии «Право и Справедливость» (PiS), не претерпел серьезных изменений. Во-вторых, в отношении США, ставку на которые делали и Союз левых демократических сил (SLD), отправивший польских солдат в Ирак и позволивший ЦРУ организовать в Польше секретную базу, где американцы пытали заключенных, и РО, пригласившая американских военных в страну на Висле в рамках «укрепления восточного фланга НАТО». И, конечно, PiS. В то же время сегодня среди польских экспертов начинает медленно расти осознание того, что ее «великие союзники» меняют направление движения, в то время как Варшава продолжает катиться по инерции. В тупик. Причем реакция на происходящее может кардинально различаться. Одни говорят, что измениться должна Польша, другие настаивают, чтобы прогнулся под них мир.

Lukas Plewnia Логотип партии «Право и Справедливость»

Второе особенно проявляется в оценках нового курса Киева, который сегодня пытается проводить президент Владимир Зеленский. Парадокс: Варшава долго и постоянно говорила о необходимости установления мира на Украине, но когда Зеленский стал предпринимать осторожные шаги в этом направлении, это вызвало критическую реакцию записных польских украиноведов. Недовольны всем, что хоть как-то разряжает отношения между Киевом и Москвой, в том числе обменом заключенными. Однако для Польши такая игра опасна. И не только с точки зрения реакции России. Как замечает с большим сожалением один из активных проводников политической русофобии, сейчас «встретились интересы Зеленского и некоторых западных лидеров (в первую очередь французского президента Эммануэля Макрона — С.С.), потому что со временем и президент США Дональд Трамп понял, что ключ к потеплению и даже новому сбросу отношений с Россией лежит в Киеве». Но тогда получается, что США и Европейский союз могут сделать ставку на Украину вместо Польши. В первую очередь ЕС, поскольку Польша вместе с Украиной и Румынией контролирует наземные коммуникации из Азии в Европу.

Если Варшава продолжит односторонне ориентироваться на Вашингтон и мешать разрядке отношений с Москвой, европейцем ничего не останется, как поощрять украино-российские отношения, видя в Украине перспективный транзитный канал. Как будет вести себя в этой ситуации Польша? Конечно, с 2015 года представители правящей партии наговорили о России много злого и глупого. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский никогда не сжигал мосты, а его суждения отличались умеренностью. Напомним и то, что в июне этого года в эфире Radio Wnet, говоря о будущем диалога Польши и России, он заявил: «Должно быть решение России об изменении отношения к Польше. Я говорю о стратегическом решении, а не о различных тактических играх — боюсь, с этим может возникнуть очень серьезная проблема… Если я окажусь неправ, то буду очень счастлив, потому что не в наших интересах вступать в жаркий спор с Россией… Но другая сторона, видимо, еще не привыкла к тому, что здесь есть субъектное государство, которое может играть роль в Центральной Европе, и даже очень важную роль в Центральной Европе. И в этом смысле оно конкурентоспособно с Россией».

Pis.org.pl Ярослав Качиньский

При всех сделанных Качиньским оговорках — это хоть какая-то платформа, с которой можно начинать разговор. Проблема в том, что хотя глава PiS и жестко контролирует партию, он не диктатор или монарх, который способен приказать сделать все, что угодно. А пока в варшавском салоне сторонники диалога с Москвой отнюдь не в большинстве, скорее наоборот. Поэтому, видимо, Польша окажется в хвосте нового курса США и ЕС на российском направлении, хотя у нее и остаются шансы попасть в середину или даже начало состава.