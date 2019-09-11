Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» прибыла в чукотский город Певек.

Bz.ru Атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов»

Остались в далеких 2006−2007 годах проблемы с выбором исполнителя на строительство атомного плавучего энергоблока (ПЭБ). Санкт-Петербургский «Балтийский завод», в отличие от не выполнившего задачу северодвинского «ПО Севмаш», осечек не допускал. Монтаж реакторного и энергетического оборудования, погрузка в ПЭБ 220-тонных парогенерирующих блоков, буксировка из Санкт-Петербурга в Мурманск, загрузка ядерного топлива и успешные комплексные испытания ядерной энергетической установки проходили, что называется, «в штатном режиме», и главное — в срок. А буксировку по Северному морскому пути из Мурманска к месту постоянной стоянки и работы в чукотский город Певек и вовсе удалось осуществить раньше запланированного срока. Помогли погода и четкие действия всех специалистов.

Bz.ru Старт буксировки атомного плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» из Мурманска в Певек

Таким образом, торжественный момент, когда самая северная АЭС в мире начнет работу в самом северном российском городе-порте, все ближе… И значит, можно «считать цыплят по осени».

Критики, говорящие о чрезвычайно высокой стоимости проекта «Академик Ломоносов», появились практически вместе с самой идеей. Уже в мае 2007 года Герман Греф, тогда еще министр экономразвития и торговли, заявлял, что стоимость одного киловатта установленной мощности ПАТЭС ($7200) никогда не окупится. «Это в семь раз выше, чем в теплогенерации», — говорил Греф.

Со своей стороны разработчики тоже говорили… О том, что другого вариантазаменить закрывающиеся Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС просто нет. И называли цифры. Сначала они оценивали стоимость строительства ПАТЭС в3 млрд рублей. Затем сумма выросла больше чем в пять раз — до 16 млрд рублей. В 2016 году «Росэнергоатом» удвоил и эту цифру, уже до 30 млрд. И это только на строительство самой ПАТЭС.

abrist Чаунская ТЭЦ

Но для того чтобы ее установить в морском порту, защитить от штормов и обеспечить полную ядерную безопасность, понадобилось сооружение надежного мол-причала сложной конфигурации, а также зданий и сооружений береговой инфраструктуры, внутриплощадочных инженерных сетей и внеплощадочных сетей теплоснабжения и электроснабжения. Общая протяженность всей береговой инфраструктуры составляет 1700 метров. И это с учетом того, что практически все необходимые материалы (трубошпунт, анкерные сваи, металлопрокат, песок, щебень, цемент и др.) доставлялись морем в период навигации (что процесс явно не удешевляет).

Стоимость этих инженерно-строительных работ в открытом доступе найти не удалось, но она явно составляет не один миллиард рублей. Зато есть данные российскогоправительства о заложенных средствах на необходимую линию электропередачи (ЛЭП), которую ПАО «РусГидро» планирует ввести в строй в 2020 году. На строительство этой ЛЭП протяженностью чуть более 490 к. планируется выделить 18,42 млрд рублей, из которых само «РусГидро» вложит 5 млрд, а остальное выделит госбюджет.

Для чистоты эксперимента стоило бы учесть и издержки на недешевую транспортировку ПАТЭС сначала из Санкт-Петербурга в Мурманск, а затем из Мурманска в Певек.

Таким образом, простой арифметический подсчет говорит о том, что общая стоимость всего проекта — от начала строительства до подачи первой электроэнергии на Чукотку — никак не может составлять менее 50 млрд рублей.

И это еще не все. В силу технологических особенностей через каждые 12 лет на ПАТЭС требуется производить перезагрузку ядерного топлива. На эту процедуру и ремонтные работы, проводимые на специализированном предприятии, требуется около одного года. Чтобы не оставить потребителей без электроэнергии и тепла, в Певеке запланировано строительство резервной ТЭЦ мощностью 48 МВт и ориентировочной стоимостью 18,9 млрд рублей.

В свою очередь, по расчетам, из-за удалённости Певека от Билибино возможности ПАТЭС не смогут полностью заменить закрывающуюся Билибинскую АЭС. А это значит, что уже сейчас для решения проблемы рассматриваются различные варианты, включая строительство резервной дизельной электростанции и водогрейной котельной стоимостью более 13 млрд рублей.

Insp.pnnl.gov Билибинская АЭС

Конечно, с одной стороны, торжественный запуск «Академика Ломоносова» будет отличным подтверждением возможностей отечественной атомной промышленности. В Росатоме говорят о серьезном интересе к ПАТЭС со стороны двух десятков государств, а сама госкорпорация работает уже над вторым поколением ПАТЭС. Но, с другой стороны, возможно, сначала надо доказать потенциальным заказчикам, что первое поколение может быть эффективным и окупаемым,