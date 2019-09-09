Наофициальном сайте мэра Москвы сказано:

Андрей Колеров. Объект

«Явка на онлайн-выборах депутатов Мосгордумы составила 92,3 процента (10 396 человек). Проголосовать дистанционно с компьютера или смартфона могли жители трех экспериментальных округов — №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Так, в округе №1 явка составила 92,8 процента зарегистрированных пользователей, в округе №10 — 92,2 процента, в округе №30 — 92 процента».

Однако приведенные цифры отнюдь не явка. Это, скорее всего, число сумевших проголосовать из тех избирателей, которые зарегистрировались на «электронном участке». На основании данных этих пользователей динамично, по каждому из экспериментальных ОИКов, создавался отдельный список избирателей, участники которого должны были быть вычеркнуты из списков голосования по месту жительства.

Mos.ru Электронное голосование

Цифры по округам просты: количество избирателей в Зеленограде ОИК №1 — 170 190, на ОИК №10 — 176 136, на ОИК №30 — 159 827 избирателей. Всего по трем экспериментальным округам — 506 153 человека. Если из них проголосовало 10 396, то это значит, что на электронном участке с учетом пресловутых 92,3% от списочного состава было зарегистрировано по трем округам всего 11 263 человека. Нетрудно смекнуть, что реальная явка в этом случае будет равна числу списочного состава избирателей по «электронному округу», деленному на их общее число/100, т. к. регистрация в данном случае соответствует записи в списке избирателей на ОИКе. Итого: 11 263/(508 153/100)=2,21% — это и есть реальная явка.

Дельта в 7,7% частично может быть отнесена к пресловутому компьютерному сбою: получается, что избиратель зарегистрировался, но потом по тем или иным причинам испортил бюллетень.

«Во время онлайн-выборов был кратковременный сбой, но его зафиксировали не у всех пользователей».