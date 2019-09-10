Послезавтра, 12 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится в Сочи с президентом Путиным. Он прибудет с высокопоставленными военными чинами для обсуждения текущих вопросов безопасности.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху на военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг

После введения российских войск в Сирию четыре года назад израильский премьер посещает Москву в среднем четыре раза в год. Это позволяет лидерам двух стран успешно координировать свои действия в Сирии, где Россия обеспечивает Асаду продолжение правления и борется с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими суннитскими террористами, а Израиль там также работает точечно против упомянутых террористов, но ещё больше занят недопущением укрепления позиций Ирана и его свидомых шиитских боевиков.

Однако главной темой будет готовящаяся встреча Трампа, Путина и Нетаньяху по инициативе последнего. Израиль заинтересован в потеплении отношений США и России. Успех Нетаньяху в налаживании отношений Вашингтона по инициативе Иерусалима будет крупным достижением израильского премьера.

С меньшей уверенностью можно сказать, что на переговорах в Сочи будут подробно обсуждать преданные гласности снимки неизвестного доселе иранского ядерного объекта. Нетаньяху выступил вчера с разоблачением нового нарушения Ираном соглашения об отказе Тегерана от ядерной программы. Москва не будет в обозримом будущем выходить из сделки с Ираном, от участия в которой отказался президент Трамп в прошлом году. России важно не повышать градус напряженности с Ираном по причине совместного присутствия в Сирии, где и без того велика степень напряженности между пророссийскими и проиранскими силами.

Можно справедливо задать вопрос, существует ли связь между намеченными на 17 сентября выборами в Израиле и встречей Нетаньяху с Путиным? Напомним, что и перед последними выборами Нетаньяху посетил Москву за пять дней до своего электорального Судного дня. Тогда ему были переданы останки израильского солдата Захарии Баумеля, павшего в танковом бою в 1982 году. На этот раз ожидается продвижение американо-российской повестки на высшем уровне по инициативе Иерусалима.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху

Есть ли в этом электоральный умысел? Мы не ошибёмся, если скажем, что любые публичные шаги ведущих политиков перед выборами учитывают их чаяния на партийном поле боя. Нет сомнения, что Нетаньяху надеется на то, что его громадные успехи на международной арене и в стратегическом укреплении Израиля помогут ему победить дома 17 сентября.

Также очевидно, что и президент Трамп, и президент Путин желают успеха своему израильскому другу. Оба они будут рады его победе.

В этом мы найдём очень интересный аспект, о котором не принято говорить вслух. В Израиле добрые отношения с Россией и её руководством рассматриваются не только как стратегический успех, но и как электоральное достояние. Это не значит, что в «интернете» нет крикливых выскочек, огорченных демонстративным сближением Нетаньяху с Путиным. Но в целом мы наблюдаем в Израиле обратную ситуацию той, которая воцарилась в США, где стремление к добрым отношениям с Москвой рассматриваются как компромат на кандидата. В Израиле ситуация противоположная. Премьер Нетаньяху стремится подчеркнуть перед выборами факт добрых отношений с Россией и её президентом.

Этот феномен заслуживает особого внимания и рассмотрения. Мы много пишем о российских неудачах на международной арене. Однако есть и обратный пример.