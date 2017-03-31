Екатеринбург, 31 марта, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В Свердловской области обильный снегопад привёл 30 марта к массовым ДТП. Кроме легкового транспорта в аварии попали два рейсовых автобуса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, на подъезде к поселку Азанка столкнулись автобус ГАЗ и машина ВАЗ. Травмы получили три человека. За рулём ВАЗа находился юноша 1994 года рождения. Сотрудники ГИБДД полагают, что он превысил скорость на скользкой трассе. Его вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В автобусе кроме водителя ехали шестеро человек. Двое доставлены в больницу. Также на больничной койке оказался и водитель легковушки.

А вечером 30 марта ДТП произошло на 157 км. автодороги Р-351 Тюмень — Екатеринбург. Столкнулись рейсовый автобус сообщением Тюмень — Качканар и большегруз «MAN». Спасатели эвакуировали пассажиров, а затем отправили их попутным рейсовым автобусом до Екатеринбурга.