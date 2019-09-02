Японские разработчики из Capcom последние несколько лет филигранно жонглируют возвращениями своих знаменитых франшиз. Спустя годы ожидания геймеры получили долгожданное продолжение Devil May Cry (11 лет) и ремейк любимой миллионами Resident Evil 2 (21 год). Правда, одна из фирменных серий разработчиков всегда держалась особняком, и именно её «переосмысленная» версия получила наибольшее признание — это выпущенная в 2018 году Monster Hunter World.

Иван Шилов ИА REGNUM Monster Hunter World: Iceborne

Игра показала рекордные для серии и студии в целом продажи, стала обладателем множества наград (например, она стала «Лучшей RPG» по версии The Game Awards 2018) и полюбилась как игрокам, так и критикам. Capcom решили не откладывать продолжение в долгий ящик и 6 сентября 2019 года выпустили масштабное расширение под названием Iceborne, по количеству контента сравнявшееся с оригинальной игрой. В честь этого события разбираемся: чем World заслужила такую популярность и стоит ли новая Iceborne своих денег?

О чём это?

Monster Hunter — это чисто японская серия слэшеров в «охотничьем» поджанре (так со временем начали называть все игры, копирующие механики Monster Hunter). По сюжету каждого из проектов франшизы игрок берёт на себя управление Охотником — жителем причудливого мира, в котором наравне с людьми обитают гигантские динозаврообразные чудовища. Миссия игрока: победить каждого из них, параллельно проходя побочные задания и собирая лучшее снаряжение из доступных.

Да, название игры не врёт. Monster Hunter — это действительно симулятор охоты на монстров. При этом какой-то глубинной причины массово истреблять местную фауну у игрока нет, просто в этом мире так заведено. Да и многомиллионная аудитория у франшизы собралась не из-за хитросплетений сюжета и продуманных персонажей, а благодаря увлекательному и ни с чем не сравнимому игровому процессу.

Скриншот из Monster Hunter World: Iceborne На новой локации герой ходит буквально по колено в снегу

На выбор игрока более десяти видов вооружения, каждое со своей уникальной механикой. Большой меч атакует медленно, но мощно. Два клинка позволяют ураганом быстрых атак ворваться в целую группу чудовищ, а при помощи лукорудия (так в Monster Hunter называются арбалеты) можно отстреливать неприятелей издалека, параллельно расставляя ловушки. При этом для охоты на каждое из чудовищ нужно будет подобрать правильное оружие, комплект доспехов и выучить все повадки и способности монстра. Так, некоторые из них летают и плюются огнём, а другие молнией прыгают по всей локации и накладывают эффект кровотечения или заморозки.

Таким образом, бои в Monster Hunter всегда динамичные и увлекательные, но при этом затяжные и напряжённые. По механике сражений игры об охотниках на монстров, скорее, похожи на другую популярную японскую серию — Dark Souls/ Demon Souls. Именно хардкорность вкупе с богатыми возможностями для кастомизации (в каждой из игр серии игрок может создать уникальные доспехи и оружие из частей каждого побеждённого монстра) обеспечили франшизе такую популярность в Японии, а позже и на Западе.

Скриншот из Monster Hunter World: Iceborne Снежные виды Iceborne

Почему World добился такого успеха?

Дело в том, что франшиза Monster Hunter долгое время оставалась консольным эксклюзивом. Оригинальная игра вышла на PS2, более поздние части прочно обосновались на приставках Nintendo, а российские игроки в большинстве своём познакомились с серией благодаря портативной консоли Sony PSP. На PC же выходили только онлайн-версии (Monster Hunter Online и Monster Hunter Frontier Online), при этом с полным отсутствием какой-либо локализации (полностью на японском).

Поэтому до выхода World западным игрокам приходилось либо довольствоваться старыми играми серии на портативных консолях, либо играть на PC в проекты-аналоги. Например, в God Eater или Toukiden. Таким образом, главным успехом Capcom в создании продолжения франшизы можно считать её открытость всему миру (подзаголовок World явно был выбран не просто так). Более того, это первая каноничная часть основной серии, полностью переведённая на русский язык.

Скриншот из Monster Hunter World: Iceborne Новые виды фауны из расширения

Помимо того, что World привлекла игроков своей доступностью, она стала, действительно, лучшей игрой в серии. Больше, краше, интереснее и намного веселее любой из предшественниц. Разработчики добавили в неё несколько новых видов оружия, множество уникальных чудовищ (при этом знаковых для серии монстров оставили), а также естественные условия для взаимодействия этих чудовищ между собой. Так, во время охоты игрок может стать свидетелем битвы двух видов за территорию. И победитель такой схватки далеко не всегда будет очевиден.

Кооператив из предыдущих частей никуда не исчез, а лишь обогатился новыми функциями. Так, теперь пригласить друга на охоту можно даже во время миссии, отправив «сигнал SOS». Любителям гринда (многочисленное убийство одного и того же противника с целью получения редких ресурсов или прокачки уровня) и крафта (создание предметов) тоже есть где разгуляться. В World можно создать комплекты доспехов из более чем 20 монстров (при этом некоторые виды брони имеют собственные вариации), а получение сильнейшего оружия занимает не один десяток часов.

Скриншот из Monster Hunter World: Iceborne Львиная доля приключений снова проходит в компании Проводника

А, пожалуй, самым приятным нововведением в World стало появление удобоваримого сюжета, ярких протагонистов и качественно срежиссированных катсцен. Персонаж игрока в новом проекте — один из членов исследовательской экспедиции, исследующий феномен миграции древних драконов. Изучая незнакомый для него мир, он вместе с геймером впервые знакомится с различными чудовищами и правилами их существования. Да, местный сюжет не хватает звёзд с неба, но само его появление вдохнуло в серию новую жизнь.

Что появилось в Iceborne?

Первое масштабное расширение к World сделало игру в два раза длиннее. Игроки получили новую локацию (в этот раз целиком покрытую снегом), десяток новых монстров (а значит, и видов экипировки), а также интересные изменения в уже существующем бестиарии. Например, знакомые по World чудовища смогли развить в себе новые свойства и стать ещё сильнее и опаснее. Так, на новых локациях игроки смогут сразиться с грозовым Аньянатом (огненным в оригинале), ядовитым Тоби-Кадачи (электрическим в оригинале), водяным Поки-Поки (ядовитым в оригинале) и многими другими обитателями местной фауны, «сменившими элемент».

Охотиться на монстров тоже стало интереснее благодаря новому приспособлению — «хватательному когтю». С его помощью игроки могут компенсировать собственный недостаток мобильности и резво подтягиваться к противнику с небольшого расстояния. При этом у каждого из представленных видов оружия есть свои уникальные комбо-атаки с применением когтя. Сбалансирована новая «примочка» тоже достойно — применять её слишком часто не получится, а каждый выстрел придётся тщательно подгадывать, чтобы не попасть под горячую руку разъярённому чудовищу.

Появились и интересные варианты взаимодействия с окружающим миром. Так, на новой снежной локации нужно пить горячительный напиток, чтобы не лишиться выносливости во время боя, а особо крупные монстры могут создавать снежную лавину. Также на всех локациях появилась возможность ездить верхом на небольших чудовищах — и удобно, и выглядит очень атмосферно.

Iceborne добавляет и новые строки в местный сюжет. Героям предстоит узнать о миграции Легиан (летающие ледяные виверны) и познакомиться с личной историей любимой героини фанатов — Проводника. Как и в оригинале, ролики здесь скорее приятное дополнение, чем сильная сторона игры, но смотреть их приятно, а обаятельные персонажи неизменно радуют глаз.

Скриншот из Monster Hunter World: Iceborne Новая виверна из Iceborne похожа на саблезубого тигра

Стоит ли покупать дополнение? Если вам понравилась оригинальная игра, то однозначно стоит. Monster Hunter World: Iceborne — это достойное расширение, развивающие идеи и без того удачной и успешной игры. Окунаться в её дикий доисторический мир всё также весело, а многочасовая охота на чудовищ всё также увлекает. Особенно если подключить к этому процессу команду из трёх верных друзей-охотников.