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Недавно мы публиковали материал о текстовых ролевых играх, участники которых сообща развивают свои литературные навыки, созидая фантастические (или не очень) миры на форумах или в социальных сетях. Площадок для такого развлечения существует много: как маленькие группы «для своих», так и целые тематические платформы.

Мы пообщались с командой проекта FRPG Community: это одновременно социальная сеть для поиска игроков и агрегаторов ролевых форумов. Я смогла протестировать интерфейс — он продуман до мелочей. Есть разделы для мастеров, где можно искать администраторов или делиться опытом друг с другом. Есть сообщества: ролевые игры часто требуют начитанности и эрудиции, поэтому обсуждают здесь всё что угодно — от исторических костюмов до лингвистических особенностей древних языков.

У каждого игрока есть профиль: в нём отображаются интересные геймеру темы игр и особенности любимых проектов (от средней величины поста до периодичности появления в игре). Есть на сайте и доска для поиска соигроков, отдаленно похожая на сайт знакомств: здесь ищут братьев, врагов, дядюшек, возлюбленных, магов, роботов — словом, формируют запрос для последующей игры.

На основе схожести ваших профилей система также предполагает, подходите ли вы друг другу — и насколько.

Сообщество живое: его участники постоянно встречаются друг с другом в реальных городах, устраивают виртуальные интерактивы для сплочения, обмениваются личными контактами.

Организаторы платформы рассказали, как появился проект и что необходимо помнить, когда вступаешь в ролевую текстовую игру.

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Алена Соколова: Когда был создан портал и почему? Кто его создатели?

FRPG Community: Идея пришла к нам летом 2016 года. До этого мы уже много лет играли в текстовые ролевые игры и даже успели открыть и закрыть свой форум. Несмотря на то, что форумов было много, собрать их все в более-менее вменяемый каталог с возможностью отсеивать по определенным критериям было сложно.

Так что идея открыть Community строилась прежде всего из собственных потребностей и понимания того, как нужно, чтобы всё работало, нам.

Разработка дизайна и кода длилась с января до сентября 2017, что, конечно, немало для проекта, который не факт что кому-то, кроме нас, будет нужен и вряд ли будет приносить деньги. Но мы о таком не думали — было интересно продумывать разделы, тестировать их работу и прикидывать, как всё в итоге будет. Когда мы запустились, было довольно удивительно смотреть, что к нам приходят люди. Тусовка текстовых ролевиков не избалована появлением новых сервисов — с 2000-х годов даже платформа для создания форумов практически не менялась, — так что многим было интересно, хотя и без негатива не обходилось.

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Алена Соколова: А сейчас как развиваетесь?

FRPG Community: На текущий момент мы дорабатываем и улучшаем существующие разделы и периодически добавляем новые. Больше ориентируемся на развитие новых способов поиска соигроков ФРИ, так как многие боятся предлагать незнакомым игрокам игру, все больше предпочитают просто оформить заявку на соигрока и ждать, поэтому мы часто устраиваем эвенты-игры вроде подарков/наград/интервью на самой платформе, направленные на то, чтобы игроки контактировали и раскрепощались. То есть, как и любая социальная сеть, стараемся строиться на социальном взаимодействии.

Алена Соколова: Часто ли меняется аудитория, или в основном сидят одни и те же люди?

FRPG Community: Аудитория меняется редко. Есть основной костяк из 50−60 людей, которые наиболее активны в плане общения и обсуждения тем. Они создают контент и любят делиться опытом, зачастую это интернет-экстраверты. Они же чаще всего ссорятся, мирятся и живут Community. Есть молчуны-завсегдатаи. Они заглядывают каждый день и висят фоном. Большая часть игроков ведет себя тихо: заходят на сайт, просматривают и иногда публикуют контент, находят игру, обсуждают всё в ЛС и спокойно пропадают до следующего поиска.

Алена Соколова: Для чего им, по-вашему, нужны ролевые игры? Какую функцию они выполняют?

FRPG Community: На мой взгляд, функций несколько.

Терапевтическая

В детстве дети учатся с помощью игр социальному взаимодействию. Надевают на себя маски героев и притворяются кем-то, кем не являются, — пиратами, принцессами, примеряют на себя разные профессии.

Javcon117* Ребенок в маске

Среди взрослых ролевые игры тоже распространены, только зачастую они уже не так наивны, как раньше. Мы, пробуя себя в разных ролях, решаем свои эмоциональные проблемы: спорим с родителями, бунтуем на работе, даем отпор хулиганам, встречаемся с плохими парнями. В общем, занимаемся всем тем, что глупо или страшно делать в реальной жизни. Эти ситуации проходят через нас в ролевой игре, давая уверенность в правильности своих действий в реальной жизни или, наоборот, успокаивая — в ролевой побунтовал, разгрузился, и в жизни снова спокоен.

Зачастую, играя какого-то персонажа, ты, как настоящий актер, вживаешься в роль так хорошо, что буквально чувствуешь всё, что испытывает твой персонаж, а значит, встаешь на место другого человека. Это положительно влияет на развитие эмпатии, понимание других людей.

Социальная

Ролевая игра — это всегда взаимодействие. Чтобы играть, нужно общаться и находить общий язык со всеми игроками. Для кого-то это тяжело, но многие находят среди своих игроков хороших друзей и выходят за рамки игры, встречаются в реальной жизни и затем много лет переписываются.

Отдельно можно сказать о получении организаторского опыта, который в жизни лишним не будет. По нашей статистике, администрировал или помогал с админством форума каждый второй игрок.

Развлекательная

Без этого никуда. Очень важно, чтобы людям было весело и уютно в игре. Тогда и все остальные функции будут работать как надо.

Важно отметить, что текстовые ролевые доступнее, чем те же . Они бесплатные, не нужно никуда выезжать, не нужен костюм. Легче вжиться в роль, так как у тебя есть время посидеть в комфортной обстановке и подумать над постом, тогда как в ролевой живого действия необходимо реагировать быстро, что для многих может быть непросто.

bruce mars Девушка на диване

В силу своей доступности форумные ролевые игры могли бы стать хорошим развлечением для многих людей.

Алена Соколова: Техника безопасности: назовите три вещи, о которых нельзя забывать, когда приходишь в РИ.

FRPG Community:Во-первых, важно разделять себя и персонажа. Оставаться в роли, когда это требуется, и выходить из нее тоже вовремя.

В интернете легко заиграться и начать воспринимать своего персонажа слишком близко к сердцу. Оскорбили персонажа? А обиду чувствуешь ты. Персонаж влюблен? А ревнуешь ты. Игра не должна выходить за рамки игры. Реальные чувства не должны влиять на процесс и сюжет. Зачастую при нарушении этого правила удовольствие от игры теряешь не только ты, но и все твои соигроки, из-за того, что твое поведение диктуется не логикой, а лишними эмоциями.

Во-вторых, важно помнить, что за другими персонажами сидят реальные люди, и маловероятно, что они похожи на своих персонажей.

Заядлый картежник-транжира или аморальный наркодилер по ту сторону экрана могут оказаться Машей, которая не приемлет азартные игры и наркотики. Маше просто хочется встать на место Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», и в этом нет ничего странного, ведь при просмотре фильмов мы тоже задумываемся, как бы поступили на месте главного героя.

Так же нужно помнить, что у всех нас бывают плохие дни, и давать соигрокам право на ошибку. Относиться с пониманием и по-человечески.

Victoria_Borodinova Костюм

В-третьих, интернет есть интернет, и правил тут практически нет. Но выходя в зону форумных ролевых игр, важно понимать, что нас объединяют только игры, и по ту сторону экрана могут сидеть люди разного пола, национальности, вероисповедания, сексуальной и политической ориентации. Поднимать все вышеперечисленные темы и устраивать по ним дебаты — строго запрещено и карается баном на многих форумах, и на нашем сайте в том числе.

Алена Соколова: Сейчас наблюдается рост, упадок или застой сферы? Есть ли куда играм развиваться?

FRPG Community: Сказать честно, в ФРИ в техническом плане долгое время до Коммьюнити не происходило ничего. Платформа mybb, которая используется для игр, неизменно обваливается, теряется доступ к игре на многие часы, но всё равно это единственное место, куда ходят форумные ролевики.

С другой стороны, сравнивая ролевые двухтысячных и то, что имеется сейчас, можно найти много отличий. Дизайны форумов стали круче. Люди вкладываются, рисуют, . Стандартный шаблон уже не прокатывает — на такой форум просто не придут. Игра становится действительно литературной, грамотной и интересной. Люди пишут хорошие развернутые тексты, многие пытаются оттачивать писательский навык. А в 2000-м можно было отписывать по три строки — лишь бы поняли общие действия и направление.

Конечно, это связано с тем, что наша аудитория взрослеет. Взрослеют и их персонажи.

В целом развиваться играм есть куда. И в плане дизайна, и в плане сюжетов, и в плане текстов. Всё это может улучшаться до бесконечности, находились бы только энтузиасты-первопроходцы.

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Алена Соколова: А по каким фандомам играют чаще?

FRPG Community: Вопрос скорее в жанрах, чем фандомах.

Больше всего игроков-новичков играют в жанре реальная жизнь. Есть даже форум по глубинке России, но чаще всего это Америка или Европа. Людям хочется отыгрывать красивых девушек или больших боссов.

На втором месте — различное фэнтези и мистика. Есть ощущение, что там новичков меньше. Реальная жизнь в любых проявлениях этим игрокам скучна, вместо социального жанра и истории о маленьком человеке они выбирают экшен, политику, интриги, магию и так далее.

Но неизменно во все времена лидирует мир Гарри Поттера. Видимо, в нём игроки нашли золотую середину между реальной жизнью и магией, которая устраивает большинство.

Есть игры по Звездным войнам и различным фэнтези-фандомам (Dragon Age, Игра престолов). Игры по Marvel и DC тоже так или иначе всегда остаются популярны.

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