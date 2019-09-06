Сегодня задача любого главы региона — не просто войти в историю и оставить добрую память в народе, а как минимум — не сесть и как максимум — почивать на лаврах былой славы и могущества. При мудром руководстве — не без помощи своего последователя на посту. Поэтому глава Чувашии Михаил Игнатьев на исходе своего второго срока наверняка озабочен этим вопросом примерно так же, как каждый из нас вкладами на будущее и сбережениями на «чёрный день». Идеальным кандидатом на политическое наследство могла бы стать уже упомянутая министр финансов и вице-премьер Светлана Енилина (см. 1 часть). Но есть не менее достойные на эту роль кандидатуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

2. Дорогой Леонид Ильич

Из мужского состава запасных наиболее удобным мог бы быть депутат Госдумы, экс-глава Чебоксар 53-летний Леонид Черкесов. Он входит в близкий круг Игнатьева, при котором получил должность главы Чебоксар. Лично под Черкесова пост председателя городского собрания депутатов сделали зарплатным, и он шесть лет работал за бюджетные деньги. Черкесов — посредник между молодой и амбициозной командой чебоксарской власти (сити-менеджер Алексей Ладыков), верхушку которой сам и сформировал, и властью республиканской.

Gravics Экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов

Между этими силами часто искрит, а периодически возникающее от трения пламя пожирает слабые звенья, выводя из строя и игры отдельных игроков. Стоит замахнуться или нанести удар одному — вскоре последует ответ, и наблюдателям остаётся ждать: кто следующий и с чьей стороны. Самыми яркими жертвами такого внутреннего противостояния стали лица из ближайшего окружения Ладыкова и круга Игнатьева: депутат Чебоксарского горсобрания Евгений Андреев, который обвинён в заказном убийстве, бывшая глава города Ирина Клементьева, которая получила реальный срок за целый букет преступлений, в «Матросской тишине» находится бывший глава минэкономразвития Владимир Аврелькин, уголовное дело начато против сестры министра финансов Светланы Енилиной.

В борьбе весовых категорий пока терпит поражение республиканская власть, представляющая собой выходцев из сельских территорий, которые, к слову, не очень любят «городских». Сам Михаил Игнатьев в ранних интервью признавался, как их, деревенских ребят, приехавших в Чебоксары, лупили «городские». Правда, в те жуткие 80-е на изломе СССР массовые драки в поволжских городах были обычным явлением, а «идти район на район» — устоявшимся термином.

Government.ru Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

И при всей этой нелюбви «республика» вынуждена мириться, потому что самые масштабные проекты реализуются в столице, и они видны почти половине избирателей. При этом удивительно, что региональная власть практически не вмешивается в процесс и созидательный, и разрушительный. Как это делал, к примеру, первый президент Чувашии Николай Федоров, который и все заслуги в чувашской столице умел приписать себе, и привести в чувство городских чиновников, обуздав их аппетит с точечной или любой другой уродливой застройкой. Игнатьев же ограничил себя только функциями почётного гостя городских праздников и открытий с разрезанием красных ленточек.

Буфером же между двумя ветвями власти является Леонид Черкесов. Врач-хирург и бывший главврач нескольких больниц Черкесов влетел в политику в 2010 году: тогда из неизвестных депутатов на безальтернативных выборах он был избран спикером парламента, заняв тем самым и пост главы Чебоксар. Ради него депутаты изменили устав, переведя пост главы города с общественного статуса на профессиональную основу, то есть на зарплату из муниципального бюджета. А уже сразу после его ухода в Госдуму (в 2016 году) депутатский корпус передумал и вернул должность спикера на общественные начала.

За шесть лет работы главой Чебоксар Леонид Черкесов больше запомнился своей частотой присутствия в группе сопровождения Михаила Игнатьева. И, наверное, своей добротой (профессия врача сказывается), а также безвредностью (во всех смыслах). Это был период без особых успехов и без большого ущерба. Он сумел не завести себе врагов. Всем люб. И для всех хорош. Дорогой Леонид Ильич — и это обращение к Черкесову было очень искренним.

Есть у Черкесова одно редчайшее в нынешней чувашской политике качество: он свой как в команде Игнатьева, так и свой в команде Ладыкова. Тандему Черкесов — Ладыков удавалось публично демонстрировать слаженную работу республиканской и городской власти, что позволяло худо-бедно не подводить под раскол элиту и «делать дело». Эти два политика из чебоксарского ларца (оба сначала были депутатами) сегодня работают в паре. Точно в такой же конфигурации они могут пойти дальше и выше.

Gcheb.cap.ru Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков

Разница между ними только в том, что Черкесов без Ладыкова не сможет, а тот вполне мог бы обойтись и без Черкесова на первых ролях. Но карьерные перспективы Ладыкова на высший пост республики обрубил собственный сын, который еле выбравшись из одной скандальной истории угодил в другую. В общем, в истории с сыном и судебным исходом (условный срок с компенсацией избитому полицейскому) мог быть заинтересован каждый из претендентов на высшую должность.

Между тем Леонид Черкесов уже готов стать претендентом №1. По шумок августовского празднования 550-летия Чебоксар в столице появились баннеры, а на них — Черкесов. Наряду с Путиным. Причём, в самом центре массового празднования. Да и на самом Дне города Черкесов был главным действующим лицом в отсутствие знаковых гостей и Михаила Игнатьева, так и не вышедшего из отпуска даже на юбилейный праздник. На освободившейся сценической передовой Леонид Черкесов поздравлял, награждал, давал напутствия. Отец города.