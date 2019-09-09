К 2022 г. совокупный оборот российского рынка транспортно-экспедиторских услуг может достичь 4,12 трлн руб., из них порядка 0,9 трлн придется на коммерческие грузоперевозки автотранспортом.

Иван Шилов ИА REGNUM

В последних числах августа Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) опубликовало уточненную информацию о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного Минтрансом России в рамках «майских указов» президента. Нацпроект, реализация которого должна быть завершена к 2024 году, включает в себя, в числе прочих, федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства». Согласно данным Росавтодор, в субъектах РФ сейчас идет активная дорожная трансформация: в нормативное состояние приводят автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения. В целом по состоянию на 27 августа 2019 г. выполнено 48,78% от общего объема работ текущего года по устройству верхнего слоя дорожного полотна. А несколько регионов уже закончили реализацию мероприятий, запланированных на 2019 год.

Если для большинства жителей страны автомобильные дороги являются просто важной составляющей жизненной и рабочей среды, то для отрасли транспортно-логистических услуг (ТЛУ) дорога почти буквально «средство производства». От состояния дорожной сети — общей протяженности, связности, безопасности и других показателей — напрямую зависит скорость доставки грузов, а значит и общая производительность труда и маржинальность бизнеса перевозчиков. По итогам реализации нацпроекта дорожная сеть качественно изменится, многие улучшения заметны уже сейчас. При этом даже с текущим состоянием дорожного хозяйства, грузоперевозки последние несколько лет демонстрируют впечатляющий рост, а положение ведущих игроков этого рынка только укрепляется.

Rosavtodor.ru Чуйский тракт. Республика Алтай

Так, 29 августа отчётность по МСФО за первое полугодие 2019 г. обнародовала компания Globaltruck (ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»), один из крупнейших региональных автомобильных грузовых перевозчиков России с сильными позициями на рынках Урала и Сибири. Globaltruck интересен в том числе и тем, что это единственная публичная компания в отечественной логистике, а значит результаты её работы могут служить неплохим индикатором состояния рынка в целом. Выручка группы, в которой учитываются основные связанные юридические лица Globaltruck, выросла на 24,1% относительно первого полугодия 2018 года и составила 4,46 млрд руб. EBITDA Группы составила 574,0 млн руб. за первое полугодие 2019 года, что на 4,5% выше показателя за первое полугодие 2018 года.

Globaltruck заметная, но далеко не крупнейшая компания на российском рынке автотранспортной логистики. Компания замыкает тройку в таблице ведущих компаний отрасли, составленную M.A.Research, первую строчку в которой стабильно удерживает ГК «Деловые линии», а на втором месте с таким же постоянством находится компания «ПЭК». Согласно данным СПАРК, по итогам 2018 года выручка только двух основных бизнес единиц, входящих в группу компаний «Деловые Линии» — ООО «Деловые Линии» и ООО «ДЛ-Транс» — составила более 47,4 млрд руб (год назад совокупная выручка компаний группы по данным M.A.Research составляла 42 млрд, а в 2014 году 21,2 млрд), то есть почти в шесть раз выше, чем выручка Globaltruck за аналогичный период (8,16 млрд руб).

К началу кризиса 2014 года ГК «ДЛ» уже представляла собой самого крупного игрока в сегменте автомобильных коммерческих грузоперевозок. На тот момент на российском рынке полным ходом развивались современные технологии логистики и происходила диджитализация отрасли, где грузоперевозки, в силу относительно простого формата бизнеса и низкого порога входа на рынок, находились в конце «пищевой цепочки». Как и у большинства грузоперевозчиков, перспективы развития были не очевидны из-за отсутствия опыта привлечения инвестиций, низкой транспарентности отрасли и слабого интереса высокоуровневых менеджеров к грузоперевозчикам как к работодателям.

Rosavtodor.ru М-5 Урал

Сейчас ГК «ДЛ» — это полноценный логистический оператор, присутствующий во всех смежных с автоперевозками сегментах рынка (контрактная логистика, 3PL, контейнерные перевозки, авиаперевозки). В контур группы входит специализированная компания Bia Technologies — бизнес-интегратор и разработчик программных решений для логистики, что дает компании существенные преимущества перед конкурентами, в том числе позволяет оптимизировать бизнес-процессы и снижать себестоимость при перевозке грузов. ГК «ДЛ» является также одним из крупнейших операторов сети складской недвижимости, представленной преимущественно кросс-докинговыми терминалами, и расположенной по всей территории РФ.

Доля «Деловых линий» в сегменте LTL-перевозок (доставка сборных грузов) составляет более 26%. С учетом огромной дистанции от ближайших конкурентов по доле рынка (так называемый «защитный барьер») и технологической оснащенности «Деловые Линии» в среднесрочной перспективе могут не опасаться появления равного по масштабу игрока. Хотя нельзя исключать и сценария, когда на рынке автотранспортной логистики, который постепенно становится все более прозрачным и набирает популярность у инвесторов, может появиться новый амбициозный игрок. Если допустить, что маржинальность Globaltruck (рентабельность по EBITDA за 2018 г. согласно публичной отчетности составляет 18,1%) является индикативным показателем для рынка, такой сценарий развития отрасли вполне вероятен.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ, в 2018 — 2022 гг. среднегодовые номинальные темпы роста российского ВВП могут достичь 5,3%. Показатель совокупного среднегодового темпа роста (CAGR) за этот же период в целом по рынку логистического аутсорсинга, согласно данным, на которые ссылается M.A.Research, прогнозируется на уровне 4,7%, а доля транспортно-логистических услуг в ВВП РФ в 2022 г. составит 3,45%. Рост сегмента транспортных услуг (CAGR=4,7%) будет определяться восстановлением в 2021 — 2022 гг. внутренней грузовой базы и импортных грузопотоков, а также повышения спроса со стороны основных грузообразующих отраслей, включая промышленное производство и строительство.