В Архангельском областном краеведческом музее при поддержке «Норильского никеля» открылась выставка «Студеное море — северные рубежи: история обороны Русского Севера», музейщики представили ее как большое событие, а журналисты — как «грандиозное».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Карта устья Северной Двины XVIII века

Выставка имеет сильные и слабые стороны. Хорошо представлена археология Заволочья и Двинской земли XI—XVII веков. Впервые на стендах показаны вместе оружие финно-угорского периода, периода покорения Заволочья Новгородом, Двинских войн Москвы с Новгородом, возникновения Архангельска. География экспонатов — вся Архангельская область. Орлецы и Емецк на Двине, Ваймуша на Пинеге, Важский городок на Ваге, Пустозерск. В большинстве — это находки археолога Олега Владимировича Овсянникова, работавшего в 1968—1995 годах в Архангельской области и сделавшего как никто много для археологии Севера. Как ни странно, эти артефакты не демонстрировались ранее в музее. Поблагодарить за этот раздел выставки следует археолога Алексея Едовина — ученого секретаря краеведческого музея.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Рукоятка меча XIV-XV века найденного на Ваймушском городище на Пинеге

Слабым местом этого периода стало небольшое количество новых находок. Вычеркивали археологические раскопки из смет музея все областные министры культуры, но при нынешнем министре Веронике Яничек музейщики не стали и вносить археологические «хотелки» в проект музейной сметы. На вопрос к немногим архангельским археологам, находится ли археология в Архангельской области в упадке, следует неизменный утвердительный ответ. С учетом того, что на поверхности земли исторических памятников осталось совсем немного, а археология не финансируются, то изучение материальных свидетельств прошлого региона остановилось 30 лет назад — после 1991 года. Полноценной археологической жизнью живут только Соловки. Наиболее крупные охранные раскопки проводились в 2009 году при реставрации Гостиных дворов в Архангельске.

Слабым местом выставки стали разделы Гражданской и Великой Отечественной войны — в зале Великой Отечественной экспонаты собраны кучей в середине зала. В годы Гражданской войны произошло много интересных событий, о которых есть что рассказать и показать. Например, не проблема договориться с коллекционерами о паре английских химических снарядов. К сожалению, эта страница Гражданской войны осталась за пределами выставки. Ответственные за ее подготовку постарались не задеть чувств иностранцев, разорявших в прошлом Русский Север. Мурманы, согласно описанию стенда, разоряли берега Белого моря в ответ на походы новгородцев и корелов. Польско-казацкое войско полковников Барышпольца и Сидорки 1613 года на шведской службе упоминается, но зверства в Онежских волостях, описанные в исторических источниках, не упоминаются. Нет и «подвигов» полковника Януша Шиша, прошедшего «огнем и мечом» от Вельска и Черевкова до Сольвычегодска и Устюга. Это во время, когда в Польше сносят памятники солдатам и офицерам Красной армии, называя их жестокими оккупантами. Нет и химического оружия, широко применявшегося английскими интервентами на Пинежском, Двинском и Железнодорожном фронтах Северной области в 1919 году. Нет и крупнейшего — по числу участников в истории Русского Севера — сражения при Шиленьге 1471 года — наряду со сражением при Шелони обеспечившего вхождение Новгорода в Великое княжество Московское и складывание русского государства. Место сражения в Виноградовском районе области никто никогда и не исследовал.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Модель канонерской лодки, охранявшей устье Северной Двины в годы войны с Англией. Начало XIX века

Успехом выставки стали новые модели — яхты Петра Первого «Святой Петр» и канонерской лодки. На них и на стенды ушла вся сумма, выделенная «Норникелем» в поддержку выставки: один миллион рублей.

Выставка показала богатство истории Русского Севера и большую — в прошлом — работу архангельских ученых, непонимание значения истории нынешними руководителями культуры и невостребованность немногих оставшихся специалистов своего дела.