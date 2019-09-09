



Иван Шилов ИА REGNUM

Утверждение нового состава правительства Грузии проходило в минувшее воскресенье, 8 сентября, на фоне напряженной ситуации за стенами законодательного органа, где депутаты должны были объявить доверие очередному составу кабинета министров.

Группа лиц, именующих себя «гражданскими активистами», а в действительности представляющих собой активистов партии экс-президента Саакашвили «Единое национальное движение» и его политического ответвления «Европейской Грузии», устроила у здания парламента так называемый перформанс. Привезла из ближайшей к столице деревеньки, а может, позаимствовала у местных торговцев живым скотом несколько овец и пригнала их на проспект Руставели. «Овцы» олицетворяли депутатов «Грузинской мечты», которые, как заявляли участники представления, должны были в этот день утвердить фактически уже назначенных олигархом Бидзиной Иванишвили нового премьера и министров.

«Овцы» блеяли, активисты — сторонники Саакашвили усиленно свистели, демонстрируя силу собственных легких, а некоторые депутаты, представляющие себя в статусе оппозиции «Грузинской мечте», злились. И раздражение этих последних выплеснулось на улицу.

Негодование в достаточно «неоригинальной» форме выразил депутат парламента от фракции «Альянс патриотов» Эмзар Квициани, в общем, политик со стажем, так как в период правления экс-президента Эдуарда Шеварднадзе долгие годы держал под контролем ситуацию в Кодорском ущелье (был уполномоченным президента в этом регионе) и был изгнан оттуда в результате спецоперации, устроенной Михаилом Саакашвили в годы своего правления с целью «наведения в ущелье конституционного порядка». Завершилась операция изгнанием Квициани, его бегством вначале в Абхазию, а оттуда — в Россию, арестом его сестры, Норы Квициани, а затем, в 2008 году, потерей Кодорского ущелья, которое перешло под контроль абхазов, а фактически, как уверены в Грузии, под контроль России.

Эмзар Квициани в сопровождении группы полицейских вступил в словесную перебранку со свистевшими и погонявшими овец «гражданскими активистами» и в ответ на их свист и улюлюканье осыпал их отборной грузинской бранью. А когда почувствовал, что одних нецензурных слов явно недостаточно и что перекричать «активистов» он не может, пустил в год кулаки и даже ноги. В конце концов Квициани был усажен в полицейскую машину и вывезен с территории, где проходила акция-«перформанс».

Spartaky Парламент Грузии

В столкновение с организаторами «овцепредставления» у здания парламента вступили в тот день и другие соратники Квициани по «Альянсу патриотов», Бежан Гунава и несколько его единомышленников. Они пытались изгнать участников акции с территории у здания парламента, но те были надежно защищены полицейским кордоном. В итоге Гунава и двое его соратников были задержаны полицией в административном порядке. Как сообщили журналистам в патрульной полиции, члены «Альянса патриотов» были арестованы за агрессивность и неподчинение требованиям полицейских.

Сам Гунава еще до своего задержания заявил освещавшим события журналистам, что организаторы и участники акции протеста у здания парламента — соратники Саакашвили и предатели грузинского народа, которые в свое время, в период правления Саакашвили, сдали Абхазию и Южную Осетию, которые безжалостно расстреливали на улицах невинных молодых людей, расправлялись с политическими оппонентами, а сейчас пытаются вновь организовать в стране беспорядки. Стремлением предотвратить подобное развитие событий член «Альянса патриотов» и объяснил свой протест. Тем не менее полиция задержала именно его, так как Гунава и его соратники применяли силу к свистевшим оппонентам.

Думается, что определение «волки и овцы», некогда введенное в обиход благодаря известной пьесе Островского, очень подходит к грузинской политике и грузинской реальности, но в роли волков здесь выступали и продолжают выступать именно политики, а в роли овец — законопослушный, точнее, послушный властям народ, точнее, основная, политически неактивная часть населения.

Волки дерутся за власть, завоевывают ее путем революции либо выборов, а затем уверенно усаживаются в завоеванные кресла, забывают напрочь все ранее щедро розданные обещания и начинают жить, точнее наживаться, выкачивая средства для собственного благополучия из тощих карманов основной части населения.

Волчья стая

У каждой стаи волков есть свои предводители. В истории современной Грузии их было всего четыре, тех, кто после прихода к власти определял политику собственного правительства. Звиаду Гамсахурдии не дали продержаться у власти больше одного года. Смахнули со скамьи президента его же бывшие соратники, которые привели к власти второго лидера волчьей стаи — Эдуарда Шеварднадзе. В правительстве Шеварднадзе созрели другие волки-лидеры, которые свергли его же с трона в ноябре 2003 года и привели на это место Михаила Саакашвили. А в среде Саакашвили созрели те волки-политики, которые после 9−10-летнего правления отстранили от власти вначале его партию, лишив «Национальное движение» большинства в парламенте, а затем и его самого, посадив на место президента «аморфного» Георгия Маргвелашвили.

Сегодня за власть в стране дерутся две ветви «волчьей стаи» — одна, «Грузинская мечта», пытается удержать власть в своих руках, другая, «Национальное движение» со всеми его ответвлениями и сателлитами, основанными скорее не по признаку разногласий, а для создания в стране пестрого политического разнообразия, стремится вернуть себе бразды правления со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Есть ли в современной Грузии демократия? Даже с большой натяжкой положительно ответить на этот вопрос нельзя. Народ здесь используется в качестве фона, для создания так называемой поддержки либо на акциях протеста, либо на выборах. Решения же принимают политические «волки», точнее их предводители.

В том, что решение об отставке премьера Бахтадзе, возведении на его пост бывшего главы МВД Георгия Гахарии и составе нового правительства Грузии было принято не в результате дискуссий и политического консенсуса всего состава партии «Грузинская мечта», а единолично лидером партии Бидзиной Иванишвили, уверены почти все — как оппозиционные, независимые, так и приближенные к нынешней власти эксперты. Правда, акценты в своих оценках текущих процессов они расставляют по-разному. Одни считают это решение наилучшим выбором, а Гахарию — наиболее подходящей для должности премьера фигурой, которая усилит это правительство. В этих оценках они фактически повторяют те слова, которыми Бидзина Иванишвили представил обществу нового главу правительства. Другие расценивают решение Иванишвили как «плевок в лицо народа», поясняя, что лидер правящей партии фактически поставил во главу правительства человека, отставки которого все эти месяцы, начиная с 20 июня, требовал «грузинский народ».

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Спорное, конечно, утверждение, потому что отставки Гахарии требовала лишь часть неких «гражданских активистов» и лидеров оппозиции, устроивших спектакль из факта визита в Грузию депутата Госдумы России и возбудивших «народный протест» против «соседа-оккупанта». А третьи, некогда поддерживавшие Иванишвили, а затем отторгнутые им на обочину политической жизни Грузии политики утверждают, что Иванишвили перед предстоящими выборами фактически создал для себя «правительство войны», чтобы максимально мобилизоваться и обеспечить себе продление власти на очередной срок. Как бы ни разнились в акцентах эти оценки, их авторы сходятся в одном: правительство Гахарии создано в преддверии выборов и должно обеспечить «Грузинской мечте» победу на этих выборах и достойное количество мест в парламенте созыва 2020 года.

Как бы то ни было, и как бы ни протестовали «волки-оппоненты», правительство Георгия Гахарии парламент Грузии утвердил, в чем можно было не сомневаться. Несмотря на потерю части своих депутатов, «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили по-прежнему обладает большинством мандатов в парламенте, достаточным для принятия решений.

Но и «волки-оппоненты» не сдаются. Их выступления как на заседаниях фракций, где слушали состав будущего правительства, так и на пленарном заседании, где его утверждали, были крайне резкими и даже угрожающими. Соратники Саакашвили грозились Бидзине Иванишвили «новой революцией».

Четко выразил свои «угрозы» в адрес нынешней власти депутат от «Национального движения» Ника Мелия, который предупредил правительство Гахарии и Иванишвили, что они, то есть «Национальное движение» и соратники, продолжают борьбу и обязательно в ней победят.

«Вы останетесь на темнейшей стороне истории, на волю Цицианова и Ермолова, Орджоникидзе и Цхакаи, Родионова и Лебедя, Путина и Гаврилова, Шкрыльникова и Чахаляна, Иванишвили и Гахарии. Мы продолжим историю. Вашего места на светлой, ровной, морально и нравственно правильной стороне истории нет. Вы сами определили место своих персонажей в этой истории. Вы антигерои в борьбе за свободу в этой великой истории, которая продолжится и никогда не прекратится. Эстафета будет передана нам, и мы достойно передадим ее другим, так же достойно, как она перейдет к нам», — подчеркнул Мелия.

(сс) European People's Party Ника Мелия

Он пригрозил, что очень скоро настанет время, когда грузинский народ вновь ворвется в зал заседаний парламента и изгонит оттуда нынешнюю власть.

«Очень мало остается времени до того момента, когда в этот зал, в это здание опять вступит грузинский народ как хозяин этой страны», — громогласно и гордо заявил молодой волк-лидер «Национального движения» Мелия.

А сам Гахария, на отставку которого в результате «ночи Гаврилова» так надеялась оппозиция «Грузинской мечты», на пленарном заседании, где утверждался состав нового правительства, предстал перед депутатами с пространным выступлением. Он обещал многое. Прежде всего — восстановление и установление в стране справедливости и правды.

Отвечая на обвинения оппонентов в организации политической расправы с участниками акции протеста, Гахария пообещал, что правда в этом деле обязательно будет установлена.

«Мы должны взять ответственность перед нашими гражданами и сказать им, что, несмотря на то, что правда была самым большим вызовом для нынешнего правительства, правда обязательно будет установлена», — подчеркнул он.

(сс) Davit Teteloshvili Георгий Гахария

В отличие от своих предшественников на посту премьера, Гахария — неплохой оратор, который умеет сказать нужное слово с нужным акцентом в нужное время. В этом деле он вполне может посостязаться с «самим» Михаилом Саакашвили, который тоже умело создавал и продолжает создавать в своих речах «виртуальную реальность», ту самую, наступление которой так желанно для грузинского народа, но которая пока остается лишь в речах и слабо маячит где-то на горизонте такого же виртуального будущего. Физическая же реальность в Грузии достаточно тяжела: общество поделено на две крупные категории — власть имущих «сливок общества» (правительства и оппозиции) и основной массы населения, волков и овец.

Напомним, что бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке 2 сентября, а 3 сентября председатель правящей партии «Грузинская мечта» представил кандидатуру нового премьера — Георгия Гахарии, который ранее занимал должность министра внутренних дел. 8 сентября парламент Грузии на пленарном заседании объявил доверие новому кабинету министров, в котором, кроме премьера, поменялись только два министра: МВД возглавил Вахтанг Гомелаури, а министерство обороны — Ираклий Гарибашвили.