Пока по всей стране подводят итоги единого дня голосования, прошедшего 8 сентября 2019 года, с бывшим кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым судятся акционеры совхоза, который он возглавляет.

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Грудинин

Арбитражный суд Московского округа сегодня, 9 сентября 2019 года, должен начать рассмотрение кассационной жалобы шести акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» на решение первой инстанции, отказавшейся взыскать с директора совхоза, бывшего кандидата в президенты РФ Павла Грудинина свыше 2,093 млрд рублей убытков в качестве упущенной выгоды и реального ущерба. Суд первой и второй инстанций ранее отклонил требования акционеров, но они пытаются добиться пересмотра, обжаловав решение арбитража Московской области от 14 февраля 2019 года и постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая. Слушания несколько раз откладывались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на выборах президента в марте 2018 года представитель КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% голосов, заняв второе место после Владимира Путина, которому свои голоса отдали почти 76,7% избирателей.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

Спор акционеров и директора начался в октябре 2018 года. Истцы требовали наложить обеспечительные меры в виде запрета другим акционерам одобрять крупные сделки и сделки «с заинтересованностью по внесению ЗАО «Совхоз имени Ленина» в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» земельных участков», а также признать деньги, поступившие в совхоз от ООО, в размере 1,13 млрд рублей доходом. В споре речь шла о двух участках. В том числе участке в сельском поселении Совхоз им. Ленина Московской области площадью 12 590 кв. м и кадастровой стоимостью 47 380 450,6 рубля. О втором участке публичная кадастровая карта данных не содержит.

Истцы добавили, что убытки, по их мнению, появились из-за того, что общая стоимость участков в 37 раз превышала номинальную цену полученной доли в ООО в размере 48% уставного капитала и в 18 раз была выше всего уставного капитала компании. На это представители совхоза парировали, что сделка убыточной не была и, отметив «недобросовестное поведение истцов», уточнили, что убытки не доказаны.

Суд же указал истцам на то, что после включения земель в уставный капитал сменилась их категория, что повлияло и на цену.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

В ходе слушаний выяснилось, что ООО, которому передавались участки, по решению совхоза — единственного участника — в сентябре 2018 года начали ликвидировать. 13 декабря 2018 года ликвидатором компании «ТТ Девелопмент» было принято решение о распределении имущества — ликвидационного остатка, и совхоз получил один из участков, образованный через разделение одного из спорных наделов. Ещё часть земли к тому моменту по договору купли-продажи отошла ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)».

Суд, выслушав доводы сторон, в середине февраля 2019 года требование акционеров к Павлу Грудинину отклонил. Среди оснований этого то, что истцы так и не доказали, что ответчик скрывал сделки с землей на этапе отчуждения, а также то, что нет доказательств причинно-следственной связи между прямыми действиями ответчика и возникновением убытков, а также единоличной вины Грудинина.

В мае 2019 года истцы не смогли обжаловать вердикт в Десятом арбитражном апелляционном суде и обратились с кассационной жалобой, которая на сегодня так и не рассмотрена. Слушания переносились. Очередное заседание назначено на сегодня, 9 сентября 2019 года.