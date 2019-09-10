За выходные дни 7−8 сентября тысячи москвичей и гостей столицы посетили мероприятия, организованные в рамках Дней культуры Казахстана. В субботу, 7 сентября, — обновленный национальный павильон, сельскохозяйственную выставку и гала-концерт на ВДНХ, на следующий день — демонстрацию казахских фильмов в кинозале Третьяковской галереи. Дни культуры республики продлятся до 11 сентября.

Портал мэра и правительства Москвы Обновленный павильон «Казахстан» на ВДНХ

Павильон из восточной сказки

7 сентября посетители ВДНХ впервые смогли познакомиться с отреставрированным павильоном «Казахстан» и оценить грандиозный масштаб его реконструкции. Построенное еще в 1937 году здание нуждалось в серьезном ремонте. В ходе восстановительных работ павильону вернули памятники казахскому певцу и поэту Джамбулу Джабаеву и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву, которые были уничтожены в 1963 году. Восстановили монументы у подножия главного фасада здания. Причем скульптуры были воссозданы по сохранившимся архивным фотографиям.

На купол павильона «Казахстан» вернули один из символов ВДНХ — увенчанный пятиконечной звездой девятиметровый шпиль, который украшен штандартом с изображением цветочных элементов и колосьев.

Во время реставрации павильона «Казахстан» специалисты смонтировали воссозданные скульптуры колхозницы и сталевара работы Хасбулата Аскар-Сарыджи, а также расчистили и восстановили части исторических барельефов, которые обнаружили на фасаде здания. Обновили и внутренние помещения, поместив туда оригинальные исторические и этнографические экспозиции.

Теперь здание павильона «Казахстан» выглядит как волшебный дворец из восточной сказки и является одной из главных достопримечательностей знаменитой выставки.

Mos.ru Павильон «Кахахстан»

Гостеприимный базар

Рядом с обновленным павильоном республики разместился настоящий восточный базар с характерным национальным колоритом, атмосферой гостеприимства и разнообразием товаров. Именно так организаторы Дней культуры представили выставку-ярмарку сельскохозяйственной и ремесленной продукции из 13 районов Казахстана. Посетители ВДНХ с интересом знакомились с разнообразными товарами восточного соседа: национальными блюдами, эксклюзивными фермерскими деликатесами, ремесленными изделиями казахстанских мастеров.

Восточный базар — не просто рынок из разряда «купи-продай». Помимо прочего, это место общения, отдыха и развлечений. Вот и здесь гостей встречали казахские артисты, которые демонстрировали зажигательные вокальные и танцевальные номера под национальные и современные мотивы.

Народная мудрость гласит: «Базар — это песня, не купишь — не послушаешь». И посетители выставки охотно приобретали экзотические для москвичей продукты и изделия. Например, шубат — кисломолочный напиток из верблюжьего молока, жент — десерт из мелкой крупы (пророщенных зерен пшеницы, овса, проса, ржи, ячменя или кукурузы). А юные посетители по достоинству оценили балкаймак — свежие сливки, томлёные на огне, — лакомство, от которого детей, что называется, «за уши не оттянешь».

Также на богатых стеллажах ярмарки присутствовали лучшие сорта фруктов и овощей, поражавших своими размерами и ароматом, а также мед, варенье и многое другое — всего не перечислить…

Отдельная очередь из гостей выставки вела к развалу с национальными ремесленными товарами. Нарасхват шли такие изделия, как торсик — походный кувшин, кумыра — небольшой кувшинчик для кумыса, где напиток всегда сохраняется прохладным, шелек — ведерко, отделанное кожей, а также кошельки, гребни и другие работы из дерева и кожи.

Mos.ru Фонтан

Гала-концерт казахстанских звезд

Вечером на сцене у главного символа ВДНХ — фонтана «Дружбы народов» — состоялось торжественное открытие Дней культуры Казахстана в России. Открытие ознаменовалось впечатляющим гала-концертом казахстанских звезд музыкального и хореографического искусства.

Перед началом выступлений министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова напомнила, что у наших народов общая многовековая история, экономические связи, единое культурное и духовное пространство. «Как сказал первый президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев, Россия — это Богом данный сосед, — отметила Актоты Райымкулова. — Наши страны имеют богатую культуру и традиции, ставшую частью мировой цивилизации. Из глубины веков, подобно солнечному свету, озаряют путь и вдохновляют на новые свершения великие деяния Абылай-хана и Петра Великого, гениальные научные открытия Аль-Фараби и Михаила Ломоносова, бессмертная поэзия Абая Кунанбаева и Александра Пушкина, голоса Амре Кашаубаева и Федора Шаляпина, картины Абылхана Кастеева и Ильи Репина, творения Мухтара Ауэзова и Михаила Шолохова». Министр выразила уверенность, что проведение Дней культуры Казахстана даст мощный импульс многогранным связям двух государств.

В свою очередь, в приветствии министра культуры РФ Владимира Мединского, которое зачитал его заместитель Павел Степанов, было отмечено, что обе страны объединяют близкие, союзнические, дружеские связи.

Концерт открылся вокально-хореографической композицией «Ел Салтанаты», которую исполнили заслуженный деятель культуры Казахстана Айгуль Косанова и лауреат международных конкурсов Сержан Мусаин в сопровождении хора и балетной труппы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». Это красочное театрализованное представление на понятном всем народам мира музыкальном языке олицетворяло богатую историю казахского народа.

Mos.ru Гала-концерт

Солисты театра «Астана балет» исполнили несколько хореографических композиций. Заслуженный деятель Казахстана, солист Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Нурлан Бекмухамбетов и этно-фольклорный ансамбль «Астана сазы» подарили зрителям русскую народную песню «Живет моя отрада». В разное время ее пели легендарные Лидия Русланова, Александр Малинин, Иосиф Кобзон и многие другие.

«Сколько эмоций в танцах, сколько глубины в голосе. Я впервые слышу исполнителей «Астана Опера» и вижу выступление артистов «Астана Балета». Потрясающе!» — делилась своими впечатлениями Галина, приехавшая в эти дни на празднование Дня города в Москву и оказавшаяся на концерте с семьёй.

Яркая и неповторимая оперная дива Салтанат Ахметова вместе с лауреатами международных конкурсов Айзадой Капоновой и Анастасией Кожухаровой представили на суд взыскательной московской публике композицию «Соловьи Великой степи».

Восходящая звёздочка, победительница телепроекта «Голос. Дети-4» (Украина) Данелия Тулешова исполнила песню французской певицы ZAZ «Jevoux». На вопрос, знают ли в России Данелию, компания молодых ребят ответила, что следят за её творчеством в Instagram. Особенно им нравятся дуэты певицы с рэперами. «Сначала мы думали, что она из России, — признался Алексей. — Только потом узнали, что она представляла Казахстан на «Голосе» в Украине. Желаем ей удачи, у неё классный голос».

Представление продолжили коллективы The Jigits, El Divas, трио кобызистов и виртуозный домбрист, лауреат международных конкурсов Абылай Тлепбергенов.

Приятным сюрпризом стало выступление победителя шоу «Голос» совсем юного исполнителя Ержана Максима, который спел бессмертную песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Украшением программы и ее бриллиантом стал народный артист СССР Алибек Днишев с композицией Абая «Көзімнің қарасы».

Завершился гала-концерт совместным исполнением всеми его участниками песни «Московские окна» как подарок братского народа ко дню рождения Москвы.

serv Инженерный корпус Третьяковской галереи

Дни казахского кино

8 сентября программа Дней культуры была представлена современными фильмами популярных казахских режиссеров. Большой кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи гостеприимно вместил всех желающих присутствовать на киномарафоне из двух картин. Одну из них — «Казахское ханство. Золотой трон» — представил ее автор, режиссер Рустем Абдрашев. Выпускник художественного факультета ВГИКа (мастерская Л. Шенгелая) отметил растущий интерес к казахстанскому кинематографу. По словам Р. Абрашева, создавая исторический фильм «Казахское ханство», он задумался, зачем нужно делать большую и сложную историческую картину, когда это требует больших средств, времени и энергии. Но, вспомнив слова Чингиза Айтматова из «Легенды о манкурте», автору стало понятно, что исторические произведения — это микстуры, которые будут возвращать нас из состояния беспамятства.

Рустем Абдрашев и «Казахфильм» недавно привозили в Москву первую часть трилогии «Казахское ханство. Алмазный меч». После премьеры стало понятно, что вторая часть «Золотой трон» заслуживает того, чтобы её тоже показали в российской столице. Об этом просили и зрители: «За лето мы успели соскучиться по показам казахстанских фильмов. В Москве они проходят, можно сказать, на регулярной основе. В прошлый раз смотрели первую часть «Ханства», не могли не прийти на вторую. Спасибо организаторам, это великолепная возможность почувствовать себя дома даже вдали от родины», — поделилась Алия Ахметова, студентка РГАУ-МСХА.

Поле просмотра зрители не сдерживали эмоций. Казахстанцы благодарили организаторов и режиссёра. Москвичи комментировали увиденное: «Мы очень хорошо знаем нашего соседа. Казахи всегда были и остаются братским народом. Но зачастую не интересуешься корнями. Оказывается, у казахов такая глубокая история, это поразительно, настоящий триллер. Не смотрел первую часть, но посмотрю обязательно. Приезжайте ещё!» — с улыбкой заметил москвич Александр Нечаев.

Показы в кинозале Третьяковки продолжила не менее нашумевшая картина Джеффа Веспы «Амре». Фильм рассказал о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка Амре Кашаубаева. Именно Кашаубаев впервые представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент домбру на Всемирном музыкальном конкурсе в рамках ЭКСПО-1925 в Париже. Там 36-летний певец, как артист делегации СССР, произвел фурор и завоевал серебряную медаль.

В понедельник киномарафон подхватят уже в «Иллюзионе». Так пройдут показы известных казахских и совместных казахско-российских лент разных лет, таких как «28 панфиловцев» (режиссеры Андрей Шальопа, Ким Дружинин, 2016 г.), «Поэма о любви» (режиссеры Шакен Айманов, Карл Гаккель, 1954 г.) и «Безбородый обманщик» (режиссер Шакен Айманов, 1965 г.).