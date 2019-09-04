Если Соломбала — по указу Петра Первого от 1693 года — колыбель военно-морского флота России, то Вавчуга — колыбель русского торгового флота. Это высокое звание она получила благодаря купцам Осипу и Федору Бажениным, построившим на перепаде из Вавчужского озера в реку Северная Двина современную пильную мельницу и начавшим ремонтировать иностранные суда. Петр Первый, прослышавший о делах купцов Бажениных, в свои визиты в Архангельск приезжал в Вавчугу. Предприимчивые Баженины кормили и поили царя в своем доме, потом по легенде поставили царю самовар на острове Сахарная головка. Перед отъездом Петр поднялся на вавчужскую колокольню и широким жестом предложил Баженину принять в пользование окрестные леса до горизонта. Купец по пословице «по Сеньке шапка» отказался, а попросил освобождение от пошлин в торговле с Европой — что было гораздо интереснее. Но и 2400 десятин корабельного леса все-таки взял.

Петр Первый и Осип Баженин на колокольне вавчужской церкви

Визит Петра вывел Бажениных в первые люди Архангельска — Федор стал экипажмейстером в Соломбальском адмиралтействе, а затем президентом архангельского магистрата. Осип получил жалованные грамоты на привилегии. Восхождение началось с приема царя в доме на двинским угором. Дом — региональный памятник истории и культуры. Его второй и третий этажи надстроены в XIX веке, а вот первый или цокольный этаж сложен из толстенных бревен диаметром в 60−70 сантиметров, и они, скорее всего, видели Петра.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом купцов Бажениных в Вавчуге, колыбели русского торгового флота

Летом 2016 года мы с шеф-редактором газеты «Бизнес-класс в Архангельске» Алексеем Липницким и писателем Виктором Толкачевым выбрали солнечный день и отправились в Вавчугу, где ни разу не были. Путь в 100 километров по правому берегу Двины шел по асфальту, потом по грунтовке, до деревни Чухчеремы по бетонным плитам, от нее по полю, а километрах в трех от деревни машины пришлось закрыть и идти пешком. Мы столкнулись с основной проблемой Вавчуги — к ней нет удовлетворительной дороги. Самое простое и быстрое — катер или снегоход от Чухчеремы.

Дом оказался открыт, окна выбиты. Кто-то удачно придумал заколотить второй этаж дверьми с первого. Дом оказался крепким, надо только было устранить протечку крыши в одном месте, и надежно закрыть его — так как зимой кто-то кипятил воду на кухне и потолки слоились как в «Сайлент Хилле». Состояние дома было вторым после дороги недостатком Вавчуги как туристического проекта. На этом недостатки заканчивались и начинались достоинства.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Состояние дома Бажениных в 2016 году

Их было больше — во-первых, богатая история Вавчуги. Визиты Петр Первого, железная наковальня у дома — на которой по легенде работал царь, водопад на истоке озера в Двину — где стояла мельница Бажениных, высокий поросший соснами, остров Сахарная головка на озере. Здесь же, на другом острове, по легенде был когда-то чудской городок, ожидающий своего археолога. За Северной Двиной — родина Ломоносова с музеем, церковь Дмитрия Солунского, а там и Холмогоры. Исторические достопримечательности дополняют достопримечательности природные. Озеро с неплохой рыбалкой, кувшинками и чистейшей водой, местами переходящее в лабиринт каналов. Поросшие соснами берега по словам местных хороши для тихой охоты за грибами и ягодами. С другой стороны Северная Двина — водная дорога, рыбалка.

По итогам поездки фонд сохранения исторического наследия «Император» обратился с письмом к председателю правительства Архангельской области А. В. Алсуфьеву. В нем говорилось: «В доме отсутствуют стекла, крыша в нескольких местах повреждена и внутрь попадают осадки. Кроме того в дом свободный доступ, в нем останавливаются «дикие» туристы, печи имеют признаки эксплуатации. Трава вокруг дома не обкашивается, и в начале 2000-х дом чуть не сгорел из-за пала травы.

Все это может закончиться уничтожением этого славного символа Русского Севера, что получит широкий негативный резонанс в России и в очередной раз ухудшит репутацию Архангельской области. Гибель дома станет еще одним звеном в деградации богатейшего наследия наших предков, попавшего в равнодушные или неумелые руки некоторых чиновников. С учетом того, что дом поставлен на учет как памятник истории, непринятие ответственными должностными лицами элементарных мер безопасности, имеют признаки халатности». «Бизнес-класс» посвятил дому несколько публикаций, имевших резонанс.

Область стала искать варианты, но дом находился в пользовании Холмогорского района, и проблема заключалась в том, кто будет пользователем здания — надо было понимать куда вкладывать миллионы. Район ограничился заколачиванием дверей и окон.

Деревня Вавчуга и дом Бажениных. Рисунок начала XIX века

В 2019 году я встретил в книжном магазине Александра Приминина, создателя Архангельской клиринговой палаты, и слово за слово рассказал о ситуации в Вавчуге. Он, в свою очередь, поведал историю дома Бажениных архангельскому предпринимателю Владимиру Немчене, известному тем, что привел в порядок бани купца Макарова. Состоялось несколько походов В. Немчени в кабинеты областной и районной власти, без которых дело так бы и осталось в подвешенном состоянии. В итоге администрация Холмогорского района выделила деньги на проект реставрации. Замглавы района по социальным вопросам Елена Сидорова: «В настоящее время специалисты администрации занимаются техническим заданием на разработку научно-проектной документации. Далее будет объявлен аукцион, определен подрядчик».

Также готовится инвестиционный аукцион, в котором могут принять участие все желающие — дом Баженина обретет нового хозяина. Ожидается, что В. Немченя, если он победит в ауционе, сделает дом музеем колыбели русского торгового флота, а рядом поставит гостиницу для отечественных и иностранных туристов.

«Это одно из немногих сохранившихся зданий, где бывал Петр, занимаясь проверкой строительства судов для Балтийского флота, — рассказал в интервью архангельской газете «Бизнес-класс» Владимир Немченя. — Частное судостроение в России начиналось не в Воронеже, как порой говорится, а с верфи Бажениных. Именно здесь, в Архангельской области, зарождался отечественный флот». Владимир Немченя считает, что проект будет успешным в случае частно-государственного партнерства, иначе бизнесу он будет не выгоден, несмотря на историческую ценность объекта. Это в первую очередь касается дороги к Вавчуге.

Дом Баженина должен стать примером решения проблем по сохранению памятников истории и культуры в первую очередь в Архангельске, где мэрия бросила на произвол застройщиков-поджигателей деревянные дома-памятники. Ситуация в Вавчуге дает ответ на вопрос, надо ли сотрудничать с властью и общественностью — только объединение их усилий, в частности, архангельской областной инспекции по охране памятников истории и культуры во главе с Анной Ивченко позволило поверить в будущее дома Баженина.