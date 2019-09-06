79 лет исполнилось Брайану Де Пальме, великому формалисту Нового Голливуда, pulp auteur, режиссеру хичкоковских триллеров «Одетый для убийства» и «Прокол», культовой классики «Кэрри» и «Лицо со шрамом», антивоенной драмы «Военные потери» и шпионского боевика «Миссия: невыполнима». И когда вспоминают Де Пальму, одного из тех, кто оказал влияние на творчество Квентина Тарантино, именно эти фильмы называют снова и снова, и это понятно, потому что каждый из них каноничен. Однако есть менее известная картина, заслуживающая особого внимания. 35 лет назад появилось одно из самых противоречивых произведений Де Пальмы — «Подставное тело», или «Двойник тела», или просто «Дублер».

Цитата из к/ф «Подставное тело». реж. Брайан Де Пальма. 1984. США Убийство таинственной незнакомки

Из всех кинематографистов, появившихся на новой волне 70-х, ни один не говорит на языке кино так прямо и живо, как Брайан Де Пальма, чье творчество уникально в изображении насилия и эротики. Это и длинные дубли, и круговые панорамы, и сплит-скрины, и субъективная камера, которая подглядывает за теми, кто подглядывает за подглядывающими. И независимо от того, воспринимаете вы этого художника как садиста, женоненавистника или мастера макабра, одно абсолютно бесспорно — Де Пальма является виртуозом в манипуляции пространством и временем. И пусть во многом фильмы Де Пальмы похожи на творчество другого мастера, этот режиссер криминально-эротических нуаров рассказывает о вуайеристах так искусно и напряженно, что сам мастер саспенса им бы гордился.

«Дублер» — очевидный оммаж «Окну во двор» и «Головокружению». Брайан Де Пальма похож на дублера Альфреда Хичкока, чего американец никогда не скрывает. Депальмовский триллер — такое же кино о вуайеризме и насилии. Режиссер убежден, что мораль не имеет отношения к искусству. «Какова мораль натюрморта? Я не думаю, что в миске есть хорошие или плохие фрукты», — смеется любитель зональных линз. И как показывает начало и конец этого постмодернистского триллера, действие которого часто происходит на съемочных площадках, кино — это только кино.

После кассового успеха «Кэрри», первой и лучшей киноадаптации Кинга, и «Лица со шрамом», вокруг которого разворачивались нешуточные споры, что еще мог показать Де Пальма, если не маньяков, которые сверлят женщин. Здесь и преследования, и подслушивания, и подглядывания, и одержимость красоткой, но не блондинкой. Триллер рассказывает об актере (Крейг Уоссон), который шпионит за богатой обнаженной соседкой (Дебора Шелтон), становится свидетелем убийства и идет в порно. «Звучит совершенно безумно. — Я знаю. Но это правда». Сцена, где домохозяйку сверлят невероятно длинным сверлом, которое проходит сквозь пол, и через эту дыру льется кровь — самый выразительный образ изнасилования в истории. И хотя для Columbia Pictures картина стала провалом, Де Пальма, которому всегда мешала студийная система, был доволен — он показал зрителям и критикам его творчества, что такое секс и насилие, то есть то, что не смог, но хотел показать мастер саспенса.

Безработный актер, который с позором уходит со съемочной площадки, а дома находит свою жену в постели с другим мужчиной, знакомится с неким Сэмом (Грегг Генри), который предлагает ему переехать в роскошную квартиру, мол, нужно уехать, квартира свободна, смело заезжай. Один актер выручает другого — только поливай растения. А вид из окна квартиры прекрасен — особенно если глазеть в телескоп прямо в окна напротив, где красивая незнакомка каждую ночь раздевается под дивную мелодраматичную музыку Пино Донаджио. Каждую ночь. Смотри и наслаждайся.

И одинокий герой наслаждается, потому что, говорит, любит смотреть, даже не задумываясь, для кого эта красотка танцует, и совершенно не догадывается, что, наблюдая, как Норман Бэйтс за блондинкой в душе, становится участником убийственного заговора. Сначала актер, страдающий клаустрофобией и обреченный играть на задворках Голливуда, становится свидетелем ссоры танцующей в темноте с мужем, потом преследует эту femme fatale в торговом центре, где за ней увязывается подозрительный тип в солнечных очках и черной шляпе. Герой крадет трусики, у него кружится голова, перехватывает дыхание, а потом страстно целует незнакомку — тут снова вспоминается Хичкок, а именно поцелуй Кэри Гранта и Ингрид Бергман в «Дурной славе». Хичкоковский поцелуй называют одним из самых сексуальных в истории, но нет — Де Пальма переиграл классика. Здесь поцелуй кажется бесконечно горячим. Но настоящей кульминацией этого странного приключения становится кровавое убийство — роковую красотку зверски сверлят дрелью. Сверло опускается между ног киллера, как гигантский стальной фаллос. У порноактрисы Холли Боди (Мелани Гриффит сыграла вместо настоящей порнозвезды Аннетт Хейвен), как у Де Пальмы, «все происходит там где нужно — между ног».

Цитата из к/ф «Подставное тело». реж. Брайан Де Пальма. 1984. США Скандальная сцена убийства дрелью, похожая на изнасилование

«Если они хотят X, они получат настоящий X! Они хотят видеть саспенс, они хотят видеть ужас, они хотят видеть секс — я человек для этой работы. Это будет невероятно», — заявил Де Пальма и взял крупным планом обнаженную женскую грудь, по которой стекает кровь.

Де Пальма, одержимый насилием, страхом и сексуальными извращениями, умышленно делает антиголливудское кино, которое обманывает зрителя, как обманывают главного героя. Нам всем навязывают роль смотрящего. Такова задача кино — выдавать фантазию за правду, лгать 24 раза в секунду. История об одержимости и тревоге хоть и разворачивается в Голливуде, но для героя, который и не герой вовсе, а неудачник, Голливуд — это порно с вампирами. Де Пальма сделал для Голливуда дублера. Часть фильма — триллер, часть — джалло. Порно для актера — такой же побег от действительности, как для нас Голливуд, а фильм для взрослых «Холли трахает Голливуд» из ночного видеомагазина — это же «Брайан трахает Голливуд». И мы, как случайный свидетель, ничего не можем сделать — только смотреть. Главный герой — не столько актер, парализованный страхом, сколько мы, зрители, которые хотим верить в то, что увидели, то есть подогнать свое воображение под реальность, сделать для реальности дублера. И если мы смотрим, значит, мы — не просто свидетели, а участники, и режиссер заставляет нас признаться, что мы извращенцы, возбужденные, когда подглядываем. Ни актер, ни зритель не могут act — играть и действовать. И, чтобы раскрыть убийство и спасти девушку, герой должен выйти из квартиры, перестать быть зрителем и по-настоящему действовать. Бессилие — это константа в фильмах Де Пальмы, чьи персонажи редко контролируют события, в которые втянуты, а их приключения — такое же кино, то есть сон, кошмар, фантазия. Сюжет этого фильма и есть история Голливуда — женщины, секс и насилие.

Цитата из к/ф «Подставное тело». реж. Брайан Де Пальма. 1984. США Деннис Франц в роли режиссера фильма ужасов, в котором играет главный герой

Помимо сцены в торговом центре, очевидно напоминающей «Головокружение» и «Одетого для убийства», Де Пальма вплетает в криминал еще и мюзикл. Музыкальный номер под песню «Relax» группы Frankie Goes to Hollywood будто соблазняет главного героя, завлекая в совершенно другой мир, незнакомый Голливуд. Вскоре мы понимаем, что наблюдаем за съемками порнофильма — в отражении декораций появляется съемочная группа, и кто-то возмущается: «Я думал, мы снимаем «Голос тела», а не «Последнее танго». Интересно, случайно ли роль режиссера фильма ужасов, где персонаж Крейга Уоссона играет вампира, исполняет Деннис Франц? «Дублер» для Франца стал последней работой с Де Пальмой, у которого он дебютировал в «Ярости», а потом сыграл в «Одетом для убийства» и «Проколе», депальмовских шедеврах. Не является ли персонаж (-и) Денниса Франца альтер эго Де Пальмы?

Криминальный сюжет неожиданно перебивается съемками фильма в фильме, как однажды уже перебивался музыкальным номером. Внезапно появляются титры, но фильм продолжается, и кажется, будто вся история с порно была лишь воображением актера, который смотрел кассету и оплакивал гибель красотки. А может, этот кошмар приснился, чтобы актер поборол свои фобии? В общем, Де Пальма, картины которого движимы съемкой и монтажом, виртуозно играет с киноформой, бросая вызов реальности, показывая, что реальность — вымысел, а значит, верить ей нельзя. Режиссер играет в «реальную» жизнь, а нам нравится смотреть.

Цитата из к/ф «Подставное тело». реж. Брайан Де Пальма. 1984. США Фильм в фильме — главный герой исполняет роль вампира

«Дублер», который, между прочим, как «Прокол», заканчивается постановкой убийства в душе (опять «Психо»), — точно не лучшая картина этого любителя подглядывать, а значит, «извращенца и сексуального агрессора». Скорее, это самый депальмовский фильм Де Пальмы. Мастер постмодерного саспенса сделал мрачную картину о Голливуде, превратив в дублеров искусство и порно, героя и зрителя, роковых красоток и обреченных на смерть, а кто есть кто — вопрос к смотрящему, который в депальмовском творчестве такое же дитя порока и соучастник преступления. Сплошной гротеск, абсурд и секс. Словами журнала «Эрос»: «Дублер» — это «Унесенные ветром» среди фильмов для взрослых. Просто relax».