В американском городе Бостоне, известном своими политическими мероприятиями, состоялся парад гордости натуралов. Разрешение о его проведении командой мужчин, именующих себя «Супер Счастливая Весёлая Америка» (Super Happy Fun America), было получено еще в начале июня, но потом информация утекла в прессу, либералы подняли вой, и мэрия города поспешила от всего откреститься. Однако активисты обратились в суд и выиграли дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Марш Натуралов пришлось разрешить, но в городе, где ежегодно проводится «Неделя гордости» — одно из крупнейших периодических общественных мероприятий ЛГБТ-сообщества Америки, без скандала такое обойтись не могло. И он, конечно, же состоялся.

В марше приняло участие примерно 200 человек. Рассказывать — какие они фашисты и уроды собралось более 1000 протестующих. Не обошлось без драк. Особенно отличились местные «антифа» — считающие себя боевым крылом американских социалистов. Чтобы их не путали с фашистами, молодчики нарядились в черную униформу и черные маски. По ходу дела они не только дрались, но и выкрикивали лозунги, доказывая, что защищают не просто права сексуальных меньшинств, но и борются против возрождения фашизма в США.

Марш достаточно быстро отменила вмешавшаяся полиция, остановившая драки и упаковавшая наиболее буйных участников. Что любопытно, теперь известная Александрия Оказио-Кортес развернула активную программу по сбору средств на уплату залогов за находящихся в кутузке членов «антифа».

Что в этом такого знакового и каким боком тут социалистическая революция в будущем году? Все просто. В событиях в Бостоне столкнулась новая Америка, вне зависимости от стороны цисгендерной баррикады, на 40% уже считающая именно социализм лучшим будущим для государства и общества.

Twitter@SuperHappyFunA Парад гордости натуралов

По мнению экспертов, дела складываются так, что наиболее активной частью избирательного электората на предстоящих президентских выборах в США в конце 2020 года станет поколение Z (люди, родившиеся после 1995 года). Согласно опросу исследовательской службы Harris Poll, половина из них (49,6%) хотят жить в социализме. И вообще, даже в среднем по стране в целом идея построения в Америке именно социалистического государства поддерживается 37,2% всех опрошенных граждан вне зависимости от пола, возраста и расовой принадлежности.

Фактически речь идет о феноменальной для западного мира ситуации. Одержав победу в Холодной войне с коммунизмом и развалив главного противника — СССР, американское общество за каких-то четверть века добилось всего, чего хотело от капитализма и в итоге полностью в нем разочаровалось. Так что Трампу через год предстоит столкнуться не просто с лоббистами американских транснациональных корпораций, но и что-то сделать с новой общественной мечтой о бесплатном счастье.

Потому что социализм по-американски довольно мало похож на советские и постсоветские о нем представления. Молодежь поколения Z желает бесплатного (полностью за государственный счет) среднего и высшего образования (67,1% респондентов), всеобщей и тоже бесплатной системы здравоохранения (73,2%), а также полной ликвидации федеральной миграционной службы, не пускающей в Америку мигрантов и беженцев из других стран (43,1%). Плюс всеобщее расовое, гендерное и сексуальное равенство.

Дело осложняется не только тем, что по трем первым пунктам Трамп (и его сторонники) занимает жесткую отрицательную позицию. Как показывают итоги уже начавшихся праймериз, противостоящая ему Демократическая партия на данный момент просто не имеет никакой внятной альтернативной политической программы, способной эффективно противостоять консервативной повестке Make America Great Again.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Чтобы победить, принципы американской демократии требуют собрать именно под своим знаменем наибольшую долю общества, так сказать, в штуках избирателей. А они, как следует из опросов и анализа обстановки, по меньшей мере на 37−40% будут состоять как раз из того самого поколения Z, которое желает социализма. Следовательно игнорировать тенденцию демократы абсолютно не в силах. Иначе «Трамп должен уйти» им не видать, как собственных ушей.

Этот вывод уже начинает подтверждаться промежуточными итогами отбора кандидатов в будущие противники Трампу на предстоящих выборах. Хотя формально их без малого 50, в реальные лидеры с солидным запасом уже выбились двое: бывший вице-президент Джо Байден и в свое время уступивший свои голоса в пользу Хиллари Клинтон уже один раз пытавшийся подраться за Овальный кабинет Берни Сандерс. И оба они — социалисты.

С той лишь разницей, что Байден под актуальную повестку еще только мигрирует, представляя собой эдакого социалиста-но-с-умом-и-без-неадекватного-фанатизма, тогда как Сандерс является агрессивным социалистом с очень большим стажем.

Однако практика показывает, что одними лишь осторожными лозунгами отделаться не выйдет. Глубина идейного вакуума насильно затягивает обоих в сторону экстремального роста радикальности позиций и заявляемых целей. Дело дошло до того, что недостаточно левой все чаще оказывается даже Александрия Оказио-Кортес с ее «Зеленым новым курсом». Команда Сандерс-Кортес все чаще начинает высказываться на выступлениях перед избирателями о необходимости полного демонтажа капитализма как политико-экономической системы в Соединенных Штатах.

В качестве примера для подражания приводится норвежская модель, где принадлежащие государству предприятия формируют 60% национального ВВП, сохраняя при этом принципы рыночной свободы и социальной демократии. Правда, ряд важных ключевых деталей скромно умалчивается. Например, что из 2,8 млн наемных работников в стране на госпредприятиях занято лишь 280 тыс., тогда как остальным средства к существованию создают частные компании.

dconvertini Осло

Да, граждане Норвегии имеют один из самых высоких в мире уровней социальных гарантий, но обеспечивается он не собственным трудом норвежцев, а доходами от вложений капитала Фонда национального благосостояния за границами страны. То есть за счет изъятия результатов труда граждан других стран мира.

В общем, социализм оказывается хорош лишь до тех пор, пока существуют источники, за счет которых можно покрывать все его хотелки. Сторонники его строительства в США в качестве таковых полагают необходимым наращивание доли государства в экономики до максимальной, с обязательной денежной эмиссией в масштабе «сколько нужно».

Точнее, обобществляться должны не все капиталы, а по довольно избирательной схеме. В государственную собственность следует забрать транснациональные корпорации, оружейные конгломераты и все компании, имеющие проблемы с долгами. В то время как успешные бизнесы, особенно малые и средние, даже если таковыми они сделаны искусственно, могут и должны оставаться в частных руках.

Словом, предстоящая битва за президентское кресло обещает оказаться эпичной. Кто в ней победит в 2020-м пока с определенностью сказать сложно. Шансы Трампа выглядят несколько лучше. За него высказываются более 46% опрашиваемых, и их количество стабильно растет. Так что к контрольному сроку за нынешнего президента может оказаться каждый второй американец.

Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что пока в работу еще не включилась на полную мощь пропагандистская машина, как уже неоднократно доказывалось практикой, очень даже способная сильно влиять на расстановку сил.

Но вот что уже видится достаточно четко, что после Трампа социалисты получат явное преимущество. Дональд сумел добиться вроде бы почти всего обещанного. Экономика США по статистическим данным находится на подъеме. Безработица опустилась до 4% — самого низкого уровня за время работы трех предыдущих президентов США. Казалось бы, живи да радуйся, но нация, даже среди сторонников главы Белого дома, особого восторга не испытывает.

Robert Aakerman Нью-Йорк

Потому что фактические доходы работников не увеличиваются. Тогда как цены, пусть и неспешно, но растут. Учитывая текущую плотность платежных обязательств, у абсолютного большинства домохозяйств, даже относящихся к среднему и выше среднего уровню доходов, свободных денег практически не остается.

Для них рост цен даже на 3−4% в год уже неприятно ощутим. Если в течение второго срока Трамп не сумеет как-то кардинально переломить тенденцию к лучшему, то идея, что государство обязано раздавать деньги даром, скорее всего, окажется доминирующей по привлекательности.

Некоторые могут сказать, что России до всего сказанного нет совершенно никакого дела. Хотят за океаном развалить свою страну — имеют на то полное законное право. Флаг, барабан и попутный ветер прилагаются. Но тут приходится напомнить о тесной зависимости социалистического благосостояния от наличия внешнего источника доходов. Согласно все той же норвежской модели.

И взять его можно лишь там, где находятся значительные запасы нефти, газа и длинного перечня прочих полезных ископаемых, остро необходимых мировой экономике. Причем это вовсе не Китай. Он, конечно, экономически большой, но все же является, прежде всего, их потребителем и переработчиком в промышленные товары. А вот Россия богатствами Сибири и Дальнего Востока располагает с американской точки зрения абсолютно несправедливо.

Из чего неизбежно следует однозначный вывод: американский социализм будет носить крайне антироссийский характер. Со всеми отсюда вытекающими последствиями. Вплоть до усиления попыток развала РФ по той же схеме, как три десятка лет назад они развалили СССР. И как они этой их версии справедливости намерены добиваться — уже сегодня хорошо видно на примере Марша Натуралов. То есть банально силой.