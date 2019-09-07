Все, что будет написано ниже — это совсем не восторженный акафист коррупции. Это попытка оценить место явления в сложившейся системе экономических отношений Украины и возможность содержательной, а не декларативной борьбы с ним. Хотя почему только Украины? Весь мир грешит.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Да еще как! Достаточно вспомнить 2013 год, когда измученное коррупционными скандалами правительство Испании опубликовало список примерно из 300 000 «политически значимых персон». Цель публикации — «предотвратить случаи нецелевого использования средств, КОРРУПЦИЮ (!!! — М.С.) и попытки отмывания капиталов». И в списке совсем не социальные маргиналы — его открывал король, а замыкали главы администраций населенных пунктов с числом жителей более 5 тысяч человек.

В Украине к власти пришло новое поколение и украинское правительство с юной самонадеянностью заявило: «…у нас до сих пор коррупция. Этому надо положить конец, и мы это сделаем». Удачи вам, ребята, но для этого надо знать, что такое коррупция и пуповиной связанная с ней «теневая экономика». Или хотя бы знать о позитивных примерах борьбы с явлением. Потому что правительство у нас пока еже неопытное.

Estonian Foreign Ministry Хуан Карлос I

Но вернусь к теневой экономике. Украина, как известно, «задрав штаны», бежит в Европу. Которая и требует от нее усиленной борьбы с явлением. Но что там с «теневой экономикой» в самой Европе? А в самой Европе прекрасно понимают, что теневая экономика, являясь частью экономического процесса, может и должна рассматриваться как реакция хозяйствующих субъектов на сложившуюся государственную систему управления, в которой важное место занимает коррупция. Которой, как видно на испанском примере, могут грешить даже короли.

Что же до теневой экономики, то в Европе она благополучно существует и ее там даже измеряют. Крупный авторитет в области теневой экономики, доктор Фридрих Шнайдер из университета Иоганна Кеплера (Линц, Австрия), еще в 2013 году опубликовал брошюру, адресованную правительствам Европы и руководству Евросоюза. Которая так и называется «Теневая экономика в Европе, 2013». В подготовке и издании этой брошюры-обращения Шнайдеру помог не только родной университет, но и американская консалтинговая компания A.T. Kearney. На ней нет грифа «Секретно», и она совершенно свободно лежит в англоязычном сегменте Интернета на ряде сайтов, достаточно набрать ее заголовок «The Shadow Economy in Europe, 2013».

Так вот, по данным Шнайдера, в 2012 году «тень» занимала 19% от экономики Европы и оценивалась в 2,175 триллиона евро. Вероятно, реальная цифра больше, так как ВВП в странах Евросоюза — это очень интересная величина, в которую включают и так называемые административные услуги: плату за выдачу госслужбами лицензий, справок и подобных бумаг. Естественная теневая сопровождающая этих услуг — взятки, учету поддаются плохо.

И Шнайдер — это еще «лайт-версия». В том же 2013 году сайт с названием «Новости черного списка» опубликовал статью «Теневая экономика Европы. Большая, как Германия». Там, со ссылкой на отчет Налоговой инспекции при Еврокомиссии, утверждалось, что объем теневой экономики всего Евросоюза равен 3,5 триллиона долларов и равен ВВП Германии. Тогда как у Шнайдера он составлял немногим более 2 триллионов евро, да и то с учетом Турции, Норвегии, Швейцарии и Хорватии.

Наименьшие масштабы теневой экономики в зоне евро, по версии «Новостей черного списка» были у Австрии и Люксембурга (на уровне 9,7% от ВВП), в то время как Болгария с 35,3% и Румыния с 32,6% были на вершине списка. Из основных экономик у Германии —16%, Франции — 15%, Италии — 27% и Испании — 22,5%. Но даже не это самое главное.

Council of Europe Совет Европы

Еще в 2009 году международная газета «Файнэншел Таймс» поместила статью, которая так и называлась «Теневая экономика поддерживает государства, — результат исследований». Проводил их Федеральный банк Германии. Его эксперты сделали вывод, что Австрия, где доля теневой экономики мала — немногим более 5% от ее ВВП и Россия с ее 25−30% теневой экономикой легче переносят и перенесут кризис, чем Германия, где теневая экономика на среднем уровне — 14% ВВП. Главный вывод экспертов — теневую экономику надо или свести к нулю, или позволить ей вырасти до размеров трети ВВП, и тогда такая экономическая модель будет достаточно устойчивой.

И Германия не одна такая. Еще раньше, в 2004 году, университеты в Лестере и Миддлсексе проводили исследования о роли теневой экономики в Великобритании по заказу правительства лейбористов. Их вывод — теневая экономика неизбежная необходимость, помогающая выжить нижним и средним социальным классам, тогда как для богатых — она источник наживы.

Есть несколько вариантов борьбы с теневой экономикой. Можно, по примеру КПСС, объявить ее и коррупцию «родимыми пятнами» старого мира, что собственно и делают на свой лад власти Евросоюза, и поставить на том жирную точку в данной проблеме. Можно бороться с ней репрессивными методами, громоздя указы и законопроекты. Но тогда мы, скорее всего, придем к осознанию мудрости римлянина Корнелия Тацита, когда-то заметившего, что «Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы».

Но лучше просто определить место теневой экономики в рациональной системе организации хозяйства страны, такие примеры в истории человечества есть. Потому что эта же история показывает, что «теневая экономика» (Shadow economy) — это всегда и навсегда. И не делать грозных, но вызывающих уже усталый смех деклараций. Но для этого необходимы опыт, знания и грамотность. А не десяток ошибок министра науки в полустраничном тексте.