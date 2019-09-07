



Тайная вечеря. Уолтер Рэйн

Сегодня в субботу, 7 сентября, в память апостола Тита читается Евангелие от Матфея, глава V, стихи 14−19:

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».

Когда люди, обладающие поверхностными знаниями, берутся говорить о Писании, они нередко почти сразу обращаются к «противоречиям». Приводят различные примеры таких противоречий, мол, в одном месте так говорилось, а в другом (тоже месте) совсем иначе говорилось. Это перебрасывание цитатами свойственно и верующим, им особенно даже, поскольку внешние цитат знают мало и пользуются кое-как, быстро выдыхаясь в перекидывании известными выдержками из Писания с верующими. Один, пользуясь некоторыми цитатами, в сердцах возразит на уж явный перебор в требованиях жесткости, про любовь заикнется или что Бог спасти всех желает. А ему в ответ как вывалят — и про меч, и про жернов на шею, про вырви глаз, то есть заставят быстро заткнуться, предъявив цитат гораздо более серьезных, не оставляющих сомнения, что это всё тоже говорилось, и надо иметь в виду, скорее всего даже в первую очередь.

Святой Апостол Тит Критский. Церковь св. Николая. XIV век

Ибо спасти-то, может и хочет, но терпение у «бога» не ангельское, а божье, и если увидит, что глаз таки не вырван, то может и передумать насчет соотнесения своего желания всех спасти со своими возможностями хоть как-то испугать грешника настолько, чтобы он глаза не пожалел. И приходится затыкаться, ибо на такие цитаты можно еще раз пробормотать тихо про призвание грешников к покаянию, но потом сообразить, что может быть это и имеется в виду. Что так их и призывают обычно.

Здесь Иисус тоже произносит слова, которые много чему в Писаниях Нового Завета «противоречат». Для законников это вообще любимый пассаж, а в такой близкой связке со «светом миру», так просто бальзам на сердце. Но «противоречат» они кажущимся образом тому, что Иисус довольно часто Сам закон игнорировал. В незамысловатой трактовке обычно говорят, что Христос-Бог не игнорировал закон, а возвращал ему «духовное содержание», а если и игнорировал, то имел на то полное право. «Духовное» же содержание в том, чтобы показать, что Сын делает как Отец, из чего должно следовать, что Сын тоже Бог. Вот так обычно. Люди-то все равно так не могут - исцелить грешника в субботу и еще грехи все скостить. А так-то закон надо исполнять, до последней черты, чтобы не казалось мало, законы теперь все будут строже. И вообще даже неисполнимы, как усердствуют сообщать маститые духовники своей умащенной их словом пастве.

В приведенном отрывке принято соотносить слова о «нарушении малейшей заповеди» к исполнению закона, к каждой йоте, каждой черте его. Но это неверно. Малейшая заповедь — это светить перед людьми, «чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного», и именно это есть исполнение закона. Не соблюдение закона в каждой черте, а исполнение его одной единственной малейшей заповедью — делать добрые дела.

Питер Пауль Рубенс. Христос — Владыка мира. VII век

В письме апостолу Титу, память которого Церковь сегодня совершает, апостол Павел учил своего друга показывать «в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Учил быть «гостеприимным, добролюбивым, благоразумным, справедливым», напоминая о том, что для того, чтобы учить паству, нужно самому быть и порядочным и умным и воздержанным, то есть быть тем самым «светильником», который негоже, да и не получится прятать от людей. Образ «свечи», «светильника» Иисусом был употреблен тоже не только в том смысле, что свою порядочность, свой ум и талант не стоит прятать, но что их и не спрятать, природа света такова, что если он светит, то это всем видно.

Можно ли «светить» постоянным напоминанием о соблюдении «закона Божьего»? Соблюдайте, люди, закон Божий. Иначе всем плохо будет. Есть ли тут хоть какой свет? Паства иногда на такие призывы разгорячится слегка, произносит дежурные благодарения «спаси, Господи, батюшка, вразумил», признаются даже, что светло стало от таких слов, и расходится дальше «соблюдать закон», но был ли тут свет? Или это тот затемненный глаз, который люди выдают за свет, но который по природе своей тьма (Лк. 11:35)? В требовании соблюдать закон света никакого нет. Исполнение же закона связано с малейшими заповедями, обучение которым, по словам Христа, и есть возвещение Царства Божьего, утверждение его величия на Земле. Заповеди же многократно повторены разными словами. Здесь же — «чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».