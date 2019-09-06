Случалось ли с вами, дорогие пингвины, что вы смотрите фильм, но вдруг понимаете, что он снят по роману? Вероятно, бестселлеру. Со мной вот так случилось с этой картиной. Это нетривиальная вещь. Конечно, можно ошибиться. Но что-то подсказывает, что есть какие-то, пусть очень размытые, черты предощущения подобного. Например, тщательная разработка персонажей, обязательная «история», которая обладает некоторой подробностью и замысловатостью, обилие диалогов… В этом фильме вообще очень-очень-очень много слов. Сам роман я пытался найти в сети, но не смог… Есть ещё какие-то странные метки «современных западных популярных романов». Например, экзотические профессии героев… Кроме шуток, я лично листал пару книг про океанологов etc. Словно бы невозможно написать бестселлер про продавца жетонов в метро. Наверное, невозможно… Если он не спасёт мир случайно.

Цитата из к/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?». реж Ричарда Линклейтера. 2019. США Бернадетт осуществляет свой план

Этот фильм стоит посмотреть. Чтобы не быть слишком назидательным, скажем чуть мягче. Этот фильм стоит посмотреть всем, кому интересен режиссёр, который знаменит своей импровизационной манерой и близостью к жизни. Можно посмотреть тем, кому интересно послушать много диалогов на английском. Кто любит «душевное, но глубокое». Интеллектуальный юмор и иронию. В самом деле фильм позиционируется «для всей семьи». Никаких телесных подробностей, никакого насилия. Редкая особенность для комедии. Уже ради этого стоит сходить. Кроме того, очень много парадоксальных оценок, реакций, поворотов сюжета… Это несколько надоедает, но на фоне конвейера фильмов выглядит всё-таки милым. Кроме того, внутри этого фильма много очень тонких тем. Это и пародия и сарказм по поводу «интеллектуального американского истеблишмента», и размышления о «сильной женщине» и «феминизме», и судьбе современной семьи… И вообще о «невротической личности нашего времени».

Перед нами формально комедия, местами можно улыбнуться. Когда я смотрел в зале, то не прозвучало почти ни одного смешка. Но это, скорее, плюс. Правда, местами смешно. Местами довольно глубоко, как в океане, ибо создатели погружаются в конфликты душевные, личностные и даже общественные… Хотя всё это чуть-чуть картонное, разумеется. Агенты ФБР и психиатры, мужья и учёные. Словно бы перед нами какой-то очередной кукольный театр. Но это почему-то прощается… Забавны игры с «тв», где неоднократно пародируется медийность. Вообще часто ирония столь тонкая, что отечественный зритель, который не слишком знаком с заморскими реалиями, может и не воспринимать её. В этом смысле перед нами, конечно, чуть-чуть набор карикатур, что прощает их условность.

Цитата из к/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?». реж Ричарда Линклейтера. 2019. США

Отдельно хочется заметить, что несмотря на то, что перед нами не импровизационное кино в полной мере, но всё-таки живое дыхание условного Кассаветиса — ощутимо. По крайней мере, по сравнению с большей частью фильмов, где играют «правильно» и по раскадровкам. Вообще это производит странное впечатление. Например, вся антарктическая часть картины. Натурные съёмки. Вряд ли это было сделано ради «отмывания» денег. При их системе производства это возможно, но существенно сложней… А это значит, что создатели отправились на самом деле в далекие края, чтобы снять пару сцен. Вряд ли это был павильон. Хотя кто знает. Нынешние технологии так далеко зашли…

Кстати, тема «технологий» — одна из сквозных в фильме. Как остаться человеком в мире машин. В этом смысле перед нами довольно прихотливо придуманная реальность. Где жена занимается сухими абстракциями архитектурных чертежей, а муж и того паче — искусственным интеллектом и прочими «сири»… Что делать ребёнку? Что такое любовь? Почему нужно поехать в вечные льды, чтобы достучаться до тех, кто спит на одной кровати или пусть даже в соседней комнате… И вообще, что такое мечта? Что такое авантюризм гения? Хватит ли вам авантюризма дойти хотя бы до кинозала…

Цитата из к/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?». реж Ричарда Линклейтера. 2019. США Семья

Фильм выглядит благородно сделанным и будет интересен всем, кто любит как «семейные романтические комедии», где любовь и семья побеждают отчуждение и мировые льды, так и тем, кому любопытно «сложное» кино об интеллектуалах. Фильм очаровывает какими-то мелочами. Вроде дома, увитого плющом, и так далее… Перед нами трогательная попытка воссоздать жизнь «гения». Какое это отношение имеет к реальности? Не слишком большое.

Мне приходилось общаться с известным британским архитектором, который успешно строит по всему миру. Его восприятие мира очень сильно отличается от киношной версии. Конечно, в фильме перед нами «героиня нашего времени»… Кстати, вероятно, и роман написан женщина. Таким образом, перед нами возникает сразу множество вопросов. Кто она? Сумасшедшая? Гениальный художник? Хорошая мать? Вообще это плодотворная проблематика, особенно почему-то на Западе. Видимо, в силу того, что там история про «эмансипированную женщину», которая трудится в академии, творческой профессии и так далее… Звучит особенно отчётливо. Насколько это глубокое кино про «муки творчества»? Не слишком, но для школьного приближения вполне подойдёт. В конце концов, это ведь якобы комедия. Комедия напоминает нам, что всё настолько плохо, что давно уже можно посмеяться и успокоиться. Пингвины про это знают.