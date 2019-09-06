Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума объяснил пользу эскроу-счетов. Отвечая на жалобу обманутой дольщицы, президент подчеркнул, что новая система финансирования изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации. Да, заявил Владимир Путин, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться на «бобах». Могут снизиться и темпы строительства, но эскроу-счета, по мнению президента, — единственный цивилизованный способ нормальной работы в строительном секторе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жить или не жить?

Тем временем ЦБ подоспел со своими отчетами. 5 сентября Банк России приступил к публикации данных о проектном финансировании жилищного строительства в региональном разрезе.

По данным, зафиксированным на 26 августа, в 33-х регионах из 85-ти не заключено ни одного кредитного договора на покупку квартиру через эскроу-счета. В числе этих регионов в том числе те, в которых планируется активно привлекать людей для постоянного места жительства — Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики: Марий Эл, Алтай и Хакасия; Сахалинская, Мурманская, Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Среди так называемых аутсайдеров списка, в том числе и южные, и северокавказские регионы России — Республика Крым, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Дагестан.

По одной квартире продано или, скажем так, зарезервировано, в 12 регионах — в Белгородской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Амурской, Архангельской и Астраханской областях, а также в городе Севастополь, Республике Саха, Карелии, Бурятии и Чеченской Республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

В целом на всю Россию по новой схеме заключено 315 кредитных договоров, то есть, по сути, зарезервировано 315 квартир.

Лидерами по продажам, несомненно, являются Москва (29 договоров), Московская область (16), а также Новосибирская и Ростовская области (по 15 договоров), Республика Татарстан и Свердловская и Челябинская области (по 14 договоров), Тюменская область (13). 12 договоров заключено в Башкирии, по 11 — в Санкт-Петербурге, Приморском крае, 10 — в Кировской области. Дальше перечислять не имеет смысла — следуют совсем скромные показатели.

Что касается эскроу-счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, то их открыто более 10 тысяч с денежным остатком на них порядка 30 миллиардов рублей.

Можно предположить, что в регионах, где отсутствуют или наличествуют низкие показатели заключенных кредитных договоров и открытых эскроу-счетов, жилье либо не строится в принципе, либо достраивается по старой схеме.

Между тем ясно одно — да, мы, может быть, когда-нибудь, но, скорее, не в ближайшие несколько лет, привыкнем к новой схеме, а строители придут в себя, переделят рынок и приступят к активному строительству, однако если идет речь о привлечении граждан других стран для жизни в России и возвращении наших соотечественников, то времени на разгон для решения важных вопросов, среди которых обеспечение качественным и не обременительным для кошелька жильем, у страны не так много.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Возможно, на помощь в решении жилищного вопроса россиян коренных и приезжих придет социальное — арендное жилье, не зря же об этом в правительстве ведут речь, активно внушая и ссылаясь на мировой опыт, мол, весь мир живет в кредит. Однако правительству все же стоит уважать страну и свой народ, исходить, прежде всего, из пожеланий россиян и традиционной ментальности, которая бесконечно подвергается нападкам как во вне, так и внутри страны. А ментальность такова — россияне, как и их страна — Россия, не привыкли жить в долгу! Не всякий международный опыт является панацеей от всех бед и способен прижиться в России. В мире тоже, как мы видим, есть проблемы. Нужно вырабатывать свои рецепты счастья жизни!

Да, снижение ставок по ипотеке повысит спрос и приблизит для многих мечту о своем укромном уголке, но не стоит забывать о том, что жилье подорожает, а доходы пока не растут, растет только налоговая нагрузка, и предвидится сокращение рабочей недели, и может получиться так, что рост цены на недвижимость с лихвой покроет снижение ставки по ипотеке.