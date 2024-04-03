Новый учебный год в Чувашии начался со «звонка» и для политиков. В республике практически стартовала предвыборная кампания по смене главы Чувашии. Уже в народе циркулируют неприятные для Михаила Игнатьева слухи и выводы о его внезапном и непозволительно длительном исчезновении, не говоря уже о том, какие разговоры идут в элитах и в его собственной администрации. Аппарат дрогнул, информационные вбросы участились, начался смотр-парад потенциальных кандидатов. Перманентная подковёрная возня компроматов, которая часто заканчивается уголовными делами, ожидает перерасти в войну всех против всех, где каждый — сам за себя в битве за главный пост в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

57-летний глава Чувашии Михаил Игнатьев постепенно уходит из центра внимания — политического, общественного, информационного. Его пост-отпускную худобу отмечает уже не только элита, но обсуждают и рядовые жители. Больше — с сочувствием, потому что от операций и больниц не застрахован никто. Судачества о состоянии здоровья Михаила Игнатьева, привыкшего реагировать на набирающие силу «слухи, сплетни», усиливаются в связи с его молчанием. Что порождает очередной виток обсуждения о смене власти в Чувашии, хотя ещё недавно всё говорило о том, что Игнатьев готовится к третьему сроку (его полномочия истекают в 2020 году) и празднование 100-летия Чувашской Республики в том же 2020 году оставит за собой.

Зато новыми красками засиял образ бывшего президента Чувашии и бывшего министра сельского хозяйства России, ныне первого вице-спикера Совета Федерации 61-летнего Николая Федорова, который традиционно в сентябре пожинает чувашский политический «неурожай». На этот раз Федоров вспомнил всех своих «птенцов», ставших губернаторами, — Андрея Чибиса (для бывшего начальника экспертного отдела администрации президента Федорова, ныне — врио губернатора Мурманской области выборы состоятся в это воскресенье 8 сентября) и главу Коми Сергея Гапликова (премьерствовал при Федорове 6 лет), упомянул потенциального кандидата в главы региона Анатолия Князева (в прошлом глава Чебоксарского района и вице-спикер парламента Чувашии, ныне — министр сельского хозяйства Коми). Но главное, Николай Федоров показал: по его правую руку находился 42-летний Павел Семенов — в прошлом депутат Госдумы, заместитель главы Минприроды России, а потом руководителя ФАДН, ныне — помощник, совершенно свободный от статусных должностей. Презентация от Федорова, таким образом, состоялась.

Kremlin.ru Николай Фёдоров

Стоит отметить, что у Михаила Игнатьева сложились неприязненные отношения со своим предшественником Николаем Федоровым, в первые годы доведённые до эпистолярных войн и взаимных кулуарных пакостей. Политиков тогда угомонил Кремль. Наблюдатели полагают, что в открытом режиме битва за пост главы Чувашии развернётся между командами двух этих политиков, хотя это будет только верхушка айсберга.

Рассмотрим основных претендентов на чувашский политический Олимп.

1. Боевая подруга

Смотр кандидатов на пост главы Чувашии начнём с женщины. С 46-летнего вице-премьера — министра финансов республики Светланы Енилиной. И не только потому, что «дамы — вперёд» и она единственная. Потому, что, помимо очевидных качеств и преимуществ, она может рассматриваться самим Игнатьевым как основной кандидат среди возможных преемников. И тут один плюс жирнее другого.

Енилина влилась в команду Игнатьева почти с момента его назначения (в 2002 году) министром сельского хозяйства (с 2003 года), пройдя путь от замминистра до ключевых постов в правительстве, где отвечает за основные сферы: имущественный и земельный комплекс (глава минимущества в 2010—2014 годах), финансовый блок (глава минфина с 2014 года по настоящее время). Она завоевала статус верного бойца, сумев не только 16 лет продержаться в кругу приближённых Игнатьева, но и наращивая своё влияние, за что её считают неформальным «кардиналом».

Cap.ru Светлана Енилина

Енилина представляет собой идеальную политическую комбинацию не только потому, что она «боевая подруга» и женщина, которая никогда не конкурирует со своим благодетелем, в отличие от мужчин, а значит первенство всегда останется за Игнатьевым. По крайней мере, Игнатьев избежит ситуации раздрая, какая была между ним и Федоровым, особенно при переходе власти.

Енилина на главном посту может быть привлекательна и потому, что это могла быть первая в истории Чувашии и России женщина — руководитель национальной республики. Ах, как это красиво ложится в историю 100-летия республики в 2020 году… А как славно такой комбинацией можно было бы утереть нос своему бывшему начальнику президенту Федорову, который смог первым в России сделать женщину премьером, а президентом — не получилось. Напомним, федоровское правительство за глаза называли «гаремом» из-за большого количества министров-женщин, должность премьер-министра сначала занимала Наталия Партасова (2002—2004 годы), затем Нина Суслонова (2010−2011 годы), которая, по задумке Федорова, должна была возглавить республику после него и была представлена в числе трёх кандидатов президенту РФ Дмитрию Медведеву на рассмотрение. Однако Медведев остановился на Игнатьеве.

Тогда же культивировался проект Амазонии, проводились исторические связи и параллели, Чувашию ассоциировали с племенами амазонок и матриархальным укладом. Сейчас, конечно, таких проектов и «проектных офисов» нет (как много чего нет), но зато память осталась, и видимо, желание.

Одной Енилиной охотник Игнатьев (а он действительно охотник) убил бы сразу трёх зайцев: он сохраняется сам и сохраняет своё влияние, это будет первая женщина — глава национальной республики, что ударит по самолюбию его оппонента — Федорова. Да и сама Енилина, в общем-то, в полном смысле готова была бы взять на себя эту ответственность. Как бы цинично это ни звучало, но личная трагедия (она недавно овдовела) для сильных женщин означает тотальное погружение в работу.

Но вот незадача: самый большой минус в вероятности её политической карьеры на главном посту региона тоже имеет личный характер и связан с уголовным преследованием её родной сестры. То ли Божье провидение, то ли бес попутал — хотя у бесов, безусловно, есть имена. Когда ставка высока, то во власти и в аппаратных играх если не удаётся пнуть, то надо хотя бы подножку поставить.