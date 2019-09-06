



Jeffrey Bruno

Папа Римский Франциск взорвал «информационную бомбу». Сделал он это на борту самолета, вылетающего в Мозамбик (в рамках визита понтифика в страны Африки). После того как собственный корреспондент в Риме французской католической газеты La Croix Николя Сенез передал Франциску только что вышедшую в свет свою книгу «Как Америка хочет сменить папу», понтифик иронично заявил: «Для меня большая честь, что американцы нападают на меня». И добавил, передавая книгу помощнику: «Это бомба».

Исследование Сенеза посвящено блоку американских католиков, в том числе влиятельных епископов, как, например, кардинал Рэймонд Берк и филадельфийский архиепископ Чарльз Шапью, и политиков, как руководивший избирательным штабом Дональда Трампа и позже работавший его советником Стивен Бэннон и калифорнийский бизнесмен Тим Буш. Эта группа публично атакует Франциска за его выступления в поддержку мигрантов, налаживание отношений с Китаем, критику нынешней модели капитализма, борьбу за запрет смертной казни и за продвижение либерализации правил церковной жизни повторно вступивших в брак католиков. Некоторые зашли так далеко, что обвиняют понтифика в ереси. И хотя корреспондент La Croix ранее подчеркивал, что он не готов категорически утверждать о наличии заговора с целью свержения папы, такой вывод из его книги можно сделать. Автор делает акцент на двух недавних событиях: создание в октябре 2018 года американской группы Better Church Governance, которая собирает досье на всех католических кардиналов, и прозвучавшее летом 2018 года со стороны бывшего апостольского нунция в США архиепископа Карло Вигано требование к Франциску уйти в отставку.

(сс) Kai Pilger Папа Римский Франциск

Само по себе наличие внутренней церковной оппозиции папе — дело обычное. Но в данном случае ситуацию обостряет именно смычка католической иерархии и политиков. На линии Ватикан — США искрит давно. В июле 2017 года во влиятельном журнале итальянских иезуитов La Civilta Cattolica появилась статья за подписями главного редактора издания отца Антонио Спадаро и возглавляющего аргентинскую редакцию газеты L'Osservatore Romano преподобного Марсело Фигероа. В ней анализировалась «опасная смычка» между определенными группировками американских католиков и протестантов, которые солидаризируются друг с другом по вопросам противодействия абортам и однополым бракам, поддержке религиозного образования в школах и другим «ценностям». Однако самая опасная перспектива этого странного экуменизма заключена в его ксенофобском и исламофобском видении. Слово «экуменизм» превращается в парадоксальный «экуменизм ненависти». Публикация La Civilta Cattolica тогда встревожила преподобного Джонни Мура — младшего, представляющего Евангелический консультативный совет при Трампе, который попросил о встрече с Франциском.

После немецкий кардинал Вальтер Каспер выступил с утверждением, что внутри и вне Церкви сформировалась группировка лиц, которые «не любят этот понтификат» и активно участвуют в создании нового конклава кардиналов, чтобы избрать следующим понтификом своего сторонника. Более того, глава иезуитского ордена отец Артуро Соса заговорил даже о «заговоре» с целью досрочного прекращения полномочий Франциска. Прямо об этом не всегда говорится, но подразумевается, что центр интриги находится в Соединенных Штатах. Как отмечает американский католический портал Crux, хотя далеко «не всем американцам не нравится Франциск», следует констатировать очевидное — «многие американские консерваторы уже убедились, что они чрезвычайно не нравятся папе». Среди некоторых американских католиков бытуют также представления о том, что понтифик сознательно задвигает выходцев из их страны. Например, из назначенных Франциском новых 70 кардиналов всего три представляют США. Помимо того, отмечает журнал Time, сложности есть во взаимоотношениях Конференции католического епископата США (USCCB) и Ватикана. USCCB потеряла «еще больше уважения в Риме, когда в конце прошлого года попыталась перехитрить Святой престол при принятии новых норм отчетности, которые, по мнению Святого престола, были юридически проблемными».

(сс) Josh Applegate Служба

Однако какую же цель или цели преследовал понтифик, когда не просто принял книгу французского журналиста, но и прокомментировал ее? Франциск активно общается с членами ватиканского пресс-пула во время апостольских визитов, часто прибегает к импровизациям и рассуждениям, которые широко тиражируются мировыми средствами массовой информации. Хорошо известно, что папа не любит, когда ему задают вопросы не по тематике поездок. Сейчас он взорвал «информационную бомбу», которая вроде бы смещает акцент со стран Африки, куда отправляется понтифик, на США. Но, возможно, что таким образом Франциск еще раз подчеркивает свой имидж «папы периферии», окраин, давая понять, что он не папа одного только западного мира во главе с Вашингтоном. Также в его действиях можно усмотреть заочную полемику с американскими политиками и дипломатами, которые празднование в этом году 30-летия установления отношений США со Святым престолом свели к личности Иоанна Павла II, пожалуй, самого «проамериканского папы» в истории Католической церкви.

А заодно Франциск демонстрирует «заговорщикам» свой боевой настрой и хорошую форму. Отдавать им власть он не намерен.