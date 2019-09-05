29 августа на городском кладбище состоялось чествование воинов, павших на востоке страны, передает «Подолянин» (Каменец-Подольский). В этот день, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, впервые официально отмечали День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. На Аллее Славы военные капелланы отслужили заупокойную панихиду, протоиерей Александр Цисар пожелал, чтобы память о погибших героях Украины вечно жила в наших сердцах. Символично подвиг бойцов почтили и у мемориала Памяти героев «АТО», где высадили 16 туй в честь 16 погибших каменчан.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) начала флешмоб против продажи земли иностранцам, сообщает «Сіверщина» (Чернигов). «Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что землю будут позволять покупать иностранцам уже летом 2020 года, — говорится в обращении ВАР. — Запуск хаотической и необдуманной продажи земли может привести к катастрофическим последствиям в стране. В данном случае просим максимально поддержать инициативу, которая запрещает покупать землю иностранцам. Чем активнее будет озвучена наша позиция в этом вопросе, тем больше вероятность ее учета в законопроекте. Если просто наблюдать и ждать, что кто-то учтет наши с вами интересы, то, к сожалению, как показывает практика последних лет по отношению к аграрной отрасли, этого не произойдет».

Николай Пимоненко. Урожай в Украине

Европейский союз с 1 сентября не уплетает украинские яблоки, груши, томаты, баклажаны и перец — боятся каких-то карантинных организмов, рассказывает «Волинь» (Луцк). Это связано со вступлением в силу директивы от 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС. Импортеры отказываются от закупок овощей и фруктов в странах, не входящих в состав ЕС. Киев официально предложил Европейской комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Пока ответа нет, поэтому поставлять товары запрещено. Неизвестно, сколько времени придется ждать разрешения на поставку продукции за границу. Украинские производители пытаются за собственные средства юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от вредителей. ЕС — это важный рынок сбыта для промышленных яблок. Если поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери украинских производителей в новом сезоне составят около 4−5 миллионов долларов или около 15% экспортной выручки.

Полиция Варшавы задержала трех граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время мероприятий о случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, информируют «Волинські Новини» (Луцк). По данным полиции, они опубликовали в интернете видео, на котором угрожали совершить теракт во время проведения церемоний в Варшаве. Однако до совершения этого преступления дело не дошло — полиция задержала всех трех украинцев в их доме. «Благодаря быстрому и очень хорошему сотрудничеству отдела полиции по борьбе с киберпреступностью было установлено место нахождения этих лиц», — заявил на брифинге Мариуш Цярка, представитель Главной комендатуры полиции Варшавы. Как украинцы планировали совершить теракт, полиция не сообщает. Задержание их осуществили бойцы антитеррористического спецподразделения полиции. В доме, где проживали украинцы, следователи изъяли оружие. Однако экспертиза показала, что оно не огнестрельное. «Это очень серьезный инцидент. Если бы при входе полицейских в здание эти люди держали в руках такое оружие, то могла бы случиться трагедия», — заявил представитель полиции.

Студенты Херсонского государственного университета совершенствуют знания польского языка, информируют «Херсонцы» (Херсон). 3 сентября в университете начались занятия по польскому языку, которые проводит профессор Института неофилологии Поморской академии в Слупске Тадеуш Осух. На первом занятии студенчество поздравили проректор по международным связям, научно-педагогической работе и коммуникационных технологий ХГУ Оксана Лаврикова, начальник международного отдела Анастасия Мироненко и, конечно, сам профессор Осух. Он третий год подряд приезжает в Херсон обучать студентов польскому языку.

Rakoon Школа польского языка

Словаки планируют открыть на Закарпатье выставку оригинальных работ Энди Уорхола, передает Mukachevo.net (Мукачево). Об этом сообщил генеральный консул Словацкой Республики Мирослав Мойжита. По его словам, готовятся совместные проекты Прешовского и Кошицкого краев и Закарпатья в сфере обустройства пограничных переходов, охраны окружающей среды и культуры и образования. Словакия планирует открыть на Закарпатье две школы или классы с преподаванием словацкого языка. Консул отметил, что словацкий язык до сих пор пользуется спросом среди закарпатцев. Также в ноябре планируется открытие выставки оригинальных работ известного в мире американского художника, основателя поп-арта Уорхола. Он родился 6 августа 1928 года в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) в семье эмигрантов первого поколения, Андрея и Юлии Вархолей — выходцев из русинского села Микова, которое в то время было в составе Австро-Венгрии (ныне территория Словакии).

Об отношениях Украины и Венгрии рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает «Новини Закарпаття» (Ужгород). Они в последние годы складываются не лучшим образом, отметил министр. «К большому сожалению, мы должны признать, что предыдущий президент, который потерпел поражение на выборах, принимал такие решения, в результате которых ухудшились отношения между нашими двумя странами, — заявил Сийярто. — Притеснения прав венгерской общины, запугивания венгерской общины и в какой-то степени враждебное отношение к венгерской общине привело к плохим настроениям… Мы имеем надежду на нового президента, в его лице — новую надежду на улучшение отношений двух стран… В глобальной политике и экономике происходят масштабные изменения, и все мы, в том числе Украина, Венгрия, Европейский союз, сталкиваемся с новыми вызовами. И в такое время очень важна стабильность. В Венгрии, например, очень важно, чтобы была политическая стабильность. У нас, например, премьер работает в должности уже третий срок и опирается на 2/3 парламентского большинства. Я думаю, что и на Украине, чем стабильнее будет политическая ситуация, тем больше шансов ваша страна будет иметь для развития».

Новые власти в Киеве готовы продолжить и довести до конца децентрализацию, пишет «ОстроВ» (Донбасс). В Донецкой и Луганской областях, где в этот процесс с самого начала вмешались война и политика, многие с нетерпением ждут финального этапа реформы. Многочисленные моногорода двух областей с устаревшей производственной базой и полуразрушенной инфраструктурой — вызов для реформы. Однако самая сложная проблема — административно-территориальное устройство в хаотично заселенном и беспорядочно поделенном на административно-территориальные единицы регионе. Объединиться могут только смежные населенные пункты. Но села часто отказываются объединяться с городами, богатые села — с кем бы то ни было. Многие мелкие населенные пункты по всей Украине смотрят на объединение с городом как на утрату возможности управлять своей общиной и даже хоть как-то влиять на управленческие процессы в ней.

Владимир Донатович Орловский. Хаты в летний день

Игорь Коломойский объяснил, чем бизнес по-днепропетровски отличается от бизнеса по-донецки, рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). «Ахметову нужны нищие, чтобы шли работать к нему в шахты — это донецкая бизнес-модель. У нас другая философия — днепропетровская. Это не моя идея, но она банальна — потребителя надо беречь и лелеять, чтобы он был богат и покупал твои услуги. Вот в чем разница… Мы должны создать не общество рабов, а общество потребления», — сказал Коломойский. Издание также обращается к ситуации с фермерами Днепропетровщины. Их призывают быть бдительными, ведь они могут оказаться без своих хозяйств.

В среду, 4 сентября, депутаты Одесского областного совета приняли на внеочередной сессии решение о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом, информирует «Таймер» (Одесса). Соответствующее предложение внес депутат Алексей Кобыльников. Он отметил, что назначение Ройтбурда происходило с нарушениями, а сам директор никак не отчитывается перед облсоветом о состоянии доверенного ему учреждения, в котором уже при Ройтбурде произошел возмутительный случай — был избит прежний 75-летний руководитель учреждения Абрамов. Сделал это, по словам Кобыльникова, человек, взятый нынешним директором на работу. В свою очередь, глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев хочет пригласить Ройтбурда на должность советника по культуре.

Увольнение Ройтбурда — это следствие политического договорняка самого отвратительного свойства, утверждает «Думская» (Одесса). Депутаты откровенно наплевали на реальность, в которой он является одним из самых успешных музейных менеджеров этого города за последние десятилетия. Ситуация с музеем — один аргумент (после истории со скифским золотом из Крыма) в пользу возвращения в государственную собственность муниципальных музеев, чьи коллекции являются частью Музейного фонда Украины.

Православная церковь Украины на Буковине не имеет никакого защитника — ни в лице прокуратуры, ни Верховной рады, ни президента, ни полиции, ни власти на местах, считает митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил (Ковальчук). Об этом в материале BukNews (Черновцы). Даниил размышляет о том, почему «верующим казалось, что всё необходимое уже сделано государством, Верховной радой, президентом, что оно имеет силу на государственном уровне. Даже надеялись, что их будут заставлять перерегистрироваться в Украинскую церковь». Но этого не произошло. В частности, на Буковине. Несмотря на то, что «в последнее время несколько приходов в конце концов поняли, что есть Украинская церковь, каноническая и благодатная, такая же, какой до сих пор выглядела и Московская, поэтому захотели изменить подчинение от Церкви московской к украинской УПЦ (ПЦУ)». Выход из ситуации митрополит видит такой: «Дорогие верующие, надо было перейти в Украинскую церковь еще в 1990-х годах. Тогда было гораздо легче с регистрациями, не пугали так судами. Но и теперь мудрые люди делают великие дела. Не переходите одиночно, а переходите массово — пятьдесят, сто приходов».

Plokhish Молебен УПЦ КП

В интервью газете «Галичина» (Ивано-Франковск) доктор политических наук, профессор Прикарпатского национального университета Иван Монолатий проанализировал перспективы нового парламента и правительства, а также охарактеризовал 100 дней президентства Зеленского. «Учитывая массовую политическую глухоту и слепоту адептов нового политического режима, они успешны, но неэффективны», — подчеркнул профессор. Незрелая «зеленая» полудемократия — лишь начало демонтажа парламентаризма как такового и узурпация власти президентом Зеленским. Наблюдается полное игнорирование принципов демократии и парламентаризма, огрубление политического процесса, непонимание национального государства, отсутствие политической культуры. Первые дни работы Верховной рады — это постановочный трюк пропрезидентского большинства и ничто больше. Например, принятие законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении — пропагандистский шаг нынешней власти. Поэтому парламентские баталии еще впереди. Новому правительству Монолатий прогнозирует не более года упорной работы, после чего начнется конфликт с администрацией президента Украины — при условии, что премьер сможет стать самостоятельной фигурой национальной политики. Вероятно, будет происходить «ползучее» изменение курса — с риторикой мира с «агрессором» любой ценой. В этом новой власти станет подыгрывать «промосковская, антиукраинская колонна в парламенте».

Словения сейчас активно привлекает российский капитал и нисколько не переживает о российском вторжении на Украину, констатирует Zaxid.net (Львов). Как и мы не переживаем, скажем, о вторжении турецком, хотя Турция вторглась на Кипр, а совсем недавно и в Сирию. И о Геноциде Армян нисколько не болит у Украины, когда мы привлекаем турецкие инвестиции или отдыхаем на турецких курортах. Каждое государство имеет собственные интересы. Украина — не пуп Земли. Россия — не самый большой враг западной цивилизации, хотя бы потому, что ее чиновники любят покупать на Западе недвижимость и бизнес. И, безусловно, украинская армия никак не защищает Европу от российского нашествия. Хотя бы потому, что на границе и России, и Белоруссии с Европейским союзом всё спокойно, как и на границе этих государств с Черниговской областью. И да — Шарль де Голль никогда не хвалил УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наибольшим сторонником Украины в нынешней Европе до сих пор является, как ни странно, Польша. Но это не заслуга Украины, а, скорее, польской школьной программы по литературе и истории, с одной стороны, и практических соображений экономического характера, с другой. Кроме того, «украинскую карту» могут извлекать различные политики, но не ради Украины, а ради подкрепления собственных политических взглядов перед электоратом. Поэтому неудивительно, что в Литве проукраинская риторика работает, а в Нидерландах — нет. Потому что для Нидерландов украинско-русский вооруженный конфликт — всё равно, что для нас конфликт между Угандой и Танзанией. Представьте, что во время такой войны случайно был сбит украинский самолет. Заставит это нас переживать, кто был прав, а кто виноват в африканской войне?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

В Ильинской церкви в Субботове начались исследования пустот, в которых может быть захоронение гетмана Богдана Хмельницкого, сообщает «Провінція» (Черкассы). По словам заведующего кафедрой реставрации Львовского политехнического института Николая Бевза, они могут указывать на вероятное погребение Хмельницкого. Разрешение на проведение археологических работ предоставило министерство культуры. Сейчас на месте проводят точные измерения местонахождения объекта. «Ильинская церковь построена по приказу гетмана Богдана Хмельницкого в середине XVII века. В этом году группа ученых исследовала геосканером помещение храма и территорию вокруг него. Там прибор зафиксировал пустоты», — пояснила старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Лариса Виногродская.