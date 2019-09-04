Еще в июне 2019 года соратники Владимира Зеленского заявили, что партия «Слуга народа» привержена принципу «все хорошее против всего плохого» и, внимание!, исповедует идеологию либертарианства. А современное либертарианство — с точки зрения политической философии — это максимальная свобода и автономия человеческой личности. И если это хорошо в любви, драке, сексе, выборе музыки, друзей и книг, то в организации социальной жизни (то есть государстве) совсем наоборот.

Украинская монета номиналом 25 копеек

В основе либертарианства лежит постулат «суверенитета личности». Что же до государства, то различные школы либертарианской мысли чаще всего призывают к ограничению или роспуску принудительных социальных институтов и оставляют за государством функции только «ночного сторожа», единственной обязанностью которого будет предотвращение воровства (Фердинанд Лассаль, «отец» европейского либертарианства).

Фердинанд Лассаль

Иными словами, человек не обязан предоставлять никаких услуг или продуктов кому-либо другому (как персоне, так и государству), если он не договаривался их предоставлять. Но тогда такое государство становится не в состоянии обеспечивать социальные гарантии, что и обрекает многих его граждан (стариков, больных, инвалидов и просто неудачников) на физическое исчезновение. Долго ли просуществует такая власть в условиях парламентской демократии, где именно эти группы являются основным электоратом?

Поэтому новый украинский премьер был вынужден в своей интронизационной речи постоянно подчеркивать приоритет социального в деятельности своего правительства. То есть «заботу о людях» в его будущих действиях: «из страны едут люди, которые не могут здесь реализоваться», поэтому «можно снизить кредитную ставку для того, чтобы люди могли получить кредитные ресурсы, могли использовать их для своего собственного дела, для покупки жилья» и так далее. А основным мерилом успеха, судя по речи Гончарука, будет момент, когда «люди будут в платежках получать меньшие цифры».

В психологии это называется «когнитивный диссонанс», или стресс, испытываемый человеком, который вынужден придерживаться двух или более противоречивых убеждений. А либертарианство и социальные гарантии — это как конь и трепетная лань, коих «в одну телегу впрячь не можно».

Новое украинское правительство предлагает продавать срочно, а значит дешево. Основная видимая цель таких действий — лишь бы сбросить нагрузку с государства в виде многочисленных госкомпаний. И правительство можно понять. Ведь, согласно данным министерства экономического развития и торговли, в 2016 году на Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 — полностью не работающими.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Алексей Гончарук

Но разделять оптимизм правительства по поводу успеха приватизации — более чем легкомысленно. В 2015 году в бюджете было запланировано 17 миллиардов гривен дохода от приватизации. Получили 151,1 миллиона. На следующий год запланировали 17,1 миллиарда, а получили только 188 миллионов гривен. В 2017 году была запланирована прибыль в размере 17,1 миллиарда, но удалось получить только 3,4 миллиарда гривен. В госбюджет-2018 заложено 22,5 миллиарда дохода от приватизации, но план был выполнен на 1,4% — 300 миллионов. На 2019 год аппетит подсократили до 17,1 миллиарда гривен, но все равно: на период за январь — март доходы от приватизации составили 184 миллиона гривен. Это в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но все равно — менее 1,1% от плана.

Но продавать все равно будут. И не стоит считать, что либертарианство — это «воплощенное ЗЛО». Как работает «правильное либертарианство», можно увидеть на примере Великобритании. В 80-х годах прошлого века там тоже произошла массовая распродажа государственных активов. И именно этот опыт совсем не грех использовать.

Если продавать дёшево, но делать это с учетом государственных интересов, тогда необходимо проводить разгосударствление в пакете с законом, который устанавливал бы возможность государства получить дополнительную компенсацию в случае роста капитализации активов. Данная модель была применена лейбористами правительства Тони Блэра в 1997 году. В 80-х годах прошлого века правительство консерваторов Маргарет Тэтчер проповедовало идею тотальной приватизации государственных активов, в первую очередь энергетических, инфраструктурных объектов и коммунальных предприятий. Ну чем не нынешняя Украина?

Kmu.gov.ua Алексей Гончарук

Все эти активы были распроданы по дешевке, и в 90-х годах образовалась колоссальная разница между ценой, которую за них заплатили частные собственники, и рыночной капитализацией. Правительство Тони Блэра разработало специальную методику налогообложения. Формула расчета налога заключалась в следующем: средняя прибыль за четыре года после приватизации, умноженная на девять лет и на ставку самого налога wind fall tax (23%). В результате в государственный бюджет было привлечено 5 миллиардов фунтов стерлингов, которые были направлены на финансирование курса правительства, программ социального обеспечения населения, в том числе связанных с созданием новых рабочих мест, на инвестиции государства в систему образования и науки.

Но это была Англия. У нас же никто подобный дискурс не ведет: распродать хотят все государственное имущество, включая инфраструктуру железной дороги, а особо «инициативные» предлагают не останавливаться на этом и дойти до детских садов, университетов и таможни. Хотя, может, это и есть те самые особенности либеральной модели отношений, но «с соответствующими национальными особенностями», о которых упоминал главный идеолог «Слуги народа» Руслан Стефанчук?

Как Гончарук и его команда будут выходить из такого стресса — это очень интересно, но выходить придется. Поскольку этот когнитивный диссонанс (коллективный стресс) почти всегда приводит к когнитивным искажениям. А уж чего-чего, а искажений за последнюю пятилетку страна получила выше крыши.