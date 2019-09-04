1 сентября находившийся в Риме экс-президент Украины Петр Порошенко на праздновании 50-летия освящения собора Святой Софии, главного греко-католического (униатского) собора Италии, заявил, что «церковная дипломатия» помогает нашим союзникам лучше понять Украину. Но именно эта проблема является личной драмой и Порошенко, и созданной им ПЦУ, Православной церкви Украины. Хотя Варфоломей, точнее — весь Константинопольский патриархат, в томосе об автокефалии требовали «упоминать под именем «Святейшая церковь Украины», СЦУ. Но тут аббревиатура получается не совсем аппетитная.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Shestopalsm Униатский собор Святой Софии в Риме

И с «церковной дипломатией» у ПЦУ/СЦУ совсем не сложилось. За восемь месяцев с момента предоставления томоса только одна из четырнадцати церквей канонического православного диптиха признала ПЦУ/СЦУ. И это сам Константинопольский патриархат.

Но Фанар (район Стамбула, где находится главная резиденция этого патриархата) давит, и давит очень плотно. И 28 августа Постоянный Синод Церкви Греции признал «нормальное право Вселенского патриарха на предоставление (παραχώρηση) автокефалии». Для цезарепапистских планов Варфоломея Константинопольского это грандиозная победа, ибо греки фактически признали право Фанара на первенство не только «по чести», но и «по власти».

Греческое решение позволило адептам украинской автокефалии утверждать, что Синод «признал каноничность постановлений Вселенского патриархата относительно Украины. Итак, по моему мнению, уже возможно говорить о признании Украинской Церкви» (архимандрит Кирилл (Говорун), кандидат богословия, доктор философии).

Но это утверждение пока преждевременно. Греческий Синод действительно признал «права Варфоломея», но решение вопроса украинской автокефалии оставил на усмотрение предстоятеля Элладской церкви, архиепископа Иеронима II: «Мы совместно признали привилегию архиепископа заняться этим вопросом самостоятельно». Но сам Иероним сразу сказал, что он не может взять на себя такую ответственность и вопрос будет решаться на Архиерейском Соборе (Иерархии). И еще добавил фразу, очень неприятную для ПЦУ: «В ином случае решение Иерархии не было бы необходимо для признания автокефалии, как это было в случаях других автокефалий на Балканах. Но здесь мы имеем особый случай, тиранический, раскольнический и отлученный».

Архиепископу спешить некуда: он-то прекрасно знает, что греческая Церковь, при получении автокефалии находилась в расколе с Константинопольским патриархатом 13 лет. Поэтому он даже не сказал, на каком именно Соборе этот вопрос будет рассматриваться. А в повестку дня следующего Архиерейского Собора (8−11 октября) вопрос Украины пока даже не включен.

President.gov.ua Украинские раскольники

В общем, если для Фанара последний Постоянный Синод греческой церкви — это явный прорыв, то для украинских церковных «самостийников» он может оказаться и фальстартом: Иероним явно тянет время и оставляет для себя широкий диапазон возможностей. И преждевременные заявления украинских автокефальных адептов могут только спровоцировать афинского архиепископа на отрицательное решение.

Хотя, скорее всего, в конце концов Иероним «даст добро». Потому что украинская автокефалия для Греции становится уже вопросом не церковным, а политическим. И немного газовым.

Значительная часть православного населения Греции находится под двойным церковным управлением. Это Крит, Додеканесские острова и северная Греция с Салониками — 30 епископий из 81. Это те земли бывшей Османской империи (Турции), которые по итогам Балканской войны 1912 года были присоединены к Элладе. Ныне сохраняется формальная подчиненность этих епархий Константинополю, что и обуславливает значительное влияние Фанара в иерархии Элладской церкви.

Во-вторых, еще недавно в Греции церковь не была отделена от государства, и священники были обычными госслужащими. В ноябре прошлого года премьер Ципрас и архиепископ Иероним договорились об отделении Церкви от государства. Процесс оказался не особо долгим, но достаточно склочным, поскольку священников лишали зарплаты. Нормальную позицию греческого государства на сегодняшний день недавно выразил на встрече с Иеронимом министр развития и инвестиций Адонис Георгес: «Мы хотим помогать Церкви и помогаем Церкви». Но любая помощь требует благодарности.

Evripidis Stylianidis Архиепископ Иероним II

А Греции сейчас нужна американская помощь. Из-за газа. В Восточном Средиземноморье, на шельфах Израиля, Египта и Кипра, в последние годы было обнаружено несколько крупных месторождений газа (Левиафан, Зохр, Афродита, Каллипсо), из-за которых мгновенно сформировалась новая зона напряженности между Турцией и Грецией.

В ноябре 2018 года турецкий президент Эрдоган заявил:

«Мы не будем безмолвно взирать на попытки захвата ресурсов Восточного Средиземноморья, подразумевающие исключение из игры Турции и Северного Кипра. Те, кто полагали, что могут так поступить в Восточном Средиземноморье или Эгейском море, начали осознавать масштабы своих ошибок. Мы не позволим пиратам свободно разгуливать по морям и поступим с ними так же, как сделали это с террористами в Сирии».

Причем сказал он это с откровенной угрозой: во время торжественной передачи нового корвета Burgazada Военно-морским силам Турции.

В условиях нарастающей «турецкой угрозы» греческому правительству необходима помощь авторитетнейшей в стране Элладской церкви. Отсюда максимально благоприятные для нее условия церковно-государственного развода. От Церкви, в свою очередь, ожидается поддержка государства и его союзников.

А наиболее мощным союзником Афин в восточно-средиземноморском газовом вопросе становятся США. А то, что проект украинской автокефалии — это геополитический проект США, уже давно не является политическим секретом. И поддержка Элладской церкви является возможностью прорыва политической изоляции, в которой оказалась ПЦУ/СЦУ. И с которой самостоятельно справиться украинские автокефалисты не могут.