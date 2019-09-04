



Иван Шилов ИА REGNUM

На днях исполнилось 70 лет со дня первого советского ядерного испытания. 29 августа 1949 года рассеялись надежды Запада на продолжительную ядерную монополию. Для лидеров США и Великобритании это было шоком, который они получили через несколько дней после первого ядерного взрыва, осуществленного в СССР: аппаратура самолета-разведчика ВВС США уловила радиоактивные частицы, источником которых мог быть только ядерный взрыв.

Гарри Трумэн, которого американские ученые за несколько лет до этого убеждали в том, что Советы «безнадежно отстали» и смогут произвести атомную бомбу только через полтора, а то и два десятилетия, буквально цеплялся за «соломинку», отказываясь верить данным объективного контроля до появления официального заключения. После чего был вынужден обратиться с ним к нации, сообщив ей «неприятнейшую новость». Между тем не секрет, что англосаксонские архитекторы послевоенного мира мечтали узаконить ядерную монополию США и в международном праве, прикрыв ее фиговым листком контроля со стороны контролируемой ими же ООН. В Фултонской речи, показательно названной «Мускулы мира», Уинстон Черчилль прямо высказался за то, чтобы «секретная информация о производстве и способах применения атомной бомбы, являющаяся совместным достоянием Соединенных Штатов, Великобритании и Канады», ни в коем случае не стала «доступной для всеобщего пользования».

Уинстон Черчилль произносит Фултонскую речь

И не была доверена ООН, как организации, находящейся в «периоде младенчества». Пройдет всего год, и Запад предпримет попытку использовать трибуну ООН для продвижения «плана Баруха» (по имени влиятельнейшего кукловода, ставшего «тенью за троном» трех президентов — Франклина Рузвельта, Гарри Трумэна и Дуайта Эйзенхауэра). Основная идея этого плана — сосредоточение ядерных секретов в только что созданном МАГАТЭ, которому предлагалось передать контроль над производством и распространением ядерного оружия, запретив его использование в целях национальной обороны. Лицемерие и цинизм этого плана в том, что МАГАТЭ, особенно на раннем этапе существования агентства, находилось под полным и безраздельным контролем Вашингтона. И когда Москва от этого категорически отказалась, Запад развернул против нее мощную пропагандистскую кампанию.

И вот именно под 70-летие спасения нашей Родины от обезоруживающего ядерного удара со стороны США экс-президент Казахстана и экс-член Политбюро ЦК КПСС Нурсултан Назарбаев предлагает провести встречу участников ядерного клуба. Очень показательно, как он об этом говорит. Следим за словами: «Перед лицом всех современных вызовов и угроз глобальное сообщество должно найти в себе мудрость и сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле — руководителям США, России, Китая и других ядерных держав. Мне кажется, что сейчас время сесть и договориться».

Нурсултан Назарбаев

Первое, что необходимо отметить. Высокий слог и «штиль» не может и не должен никого обманывать. Назарбаев — последовательный западник, автор целого ряда как известных, так и не очень известных инициатив, многие из которых, как, например, проект Евразийского союза, он обкатывал в Лондоне (о чем сам и написал в собственной книжке). И не только по своей инициативе, но и от имени целой группы российских капитулянтов-ликвидаторов, в которую, как следует из «евразийского» примера, входили тогда, в 1992—1994 годах, Гавриил Попов, Анатолий Собчак и Юрий Лужков.

Местом обнародования своей «переговорной» инициативы Назарбаев «скромно» избрал церемонию вручения премии своего собственного имени «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность», которая — и это тоже символично — посвящена годовщине закрытия ядерного полигона под Семипалатинском в 1991 году. Тоже 29 августа, чтобы демонстративно разорвать с советским наследством спустя неделю после трагического спектакля с «обороной Белого дома» в Москве с Ельциным на танке. Именно там, в степях Казахстана, и было проведено первое советское испытание, спасшее мир от ядерной катастрофы, которая при сохранении ядерной монополии Запада оставалась бы лишь вопросом времени, причем, очень недалекого. Это потом Маргарет Тэтчер выдавит из себя трезвую мысль о сдерживающем характере ядерного оружия, которое существенно повышает уровень международной ответственности государств, которые им обладают. А тогда, в конце 40-х годов, мир опять, как и в эпоху гитлеровского нашествия, повис на волоске «честного слова», а планы боевого применения ядерного оружия против СССР (восемь бомб на Москву, семь — на Ленинград и т. д.) множились, как грибы после дождя.

Второе, что важно и что следует из заявления Назарбаева. Кому именно предлагается «сделать решительные антиядерные шаги»? США только что публично вышли из ДРСМД — один месяц прошел. Лишь две недели минуло с того момента, когда Вашингтон, наплевав на мировое общественное мнение, как и на собственные «аргументы» в пользу своей «невиновности» в разрушении этого важнейшего договора, провел испытание запрещенной им крылатой ракеты наземного базирования. Из той самой пусковой установки, использование которой в подобных противозаконных целях американцы, нахально улыбаясь, оправдывали сугубо интересами ПРО. Заведомо зная, что врут, и обо всем этом в своем специальном заявлении совсем недавно рассказал президент России Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружён и опасен

Чего добивается Назарбаев, прекрасно понимая, что Вашингтон не то, чтобы сжег мосты, но просто открыто отказывается от использования этих мостов и идет своим путем? Повлиять на позицию США экс-президент Казахстана не может, это понятно. На чью позицию он тогда хочет повлиять? На позицию России и Китая? К чему хочет склонить Москву и Пекин? К односторонним шагам и действиям навстречу Вашингтону, по пути отказа от собственной безопасности? Помнится, «снизить геополитическую напряженность» Путину предлагал в 2016 году еще Алексей Кудрин, вполне прозрачно, надо полагать, что от имени «пятой колонны», намекая на «компромиссы» в вопросах Крыма и Донбасса. Но даже он не заикался о ядерном разоружении, понимая, что общественное мнение ему этого не простит.

Третье, что важно. Только на днях помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита на Украину разоткровенничался о том, что США покинули ДРСМД не из-за России, а из-за Китая, что в общем-то ложь, так как соответствующие претензии Вашингтоном предъявлялись именно российской стороне. Но ход мыслей эмиссара Дональда Трампа, продемонстрированный в Киеве, наводит на мысль, что Москву и Пекин кому-то очень хочется развести друг с другом. В ответ Болтон и его хозяева в Белом доме и других элитных штаб-квартирах американской столицы и ее ближайших пригородов получили очень жесткую отповедь со стороны китайского посла на Украине. Ясно, что с Пекином такие провокации не проходят. Так зачем Назарбаев снова вытаскивает эту тему из нафталина, куда ее отправила китайская дипломатия? И кто конечный адресат этого его предложения? Получается, что Москва, не так ли?

«Елбасы» разве не понимает, что как китайский ядерный потенциал несопоставим с американским, и именно поэтому Пекин отказывается от обсуждения темы ДРСМД, так и российские конвенциональные вооружения количественно уступают США и НАТО? И что это невооруженным глазом видно хотя бы по сопоставлению уровней военных расходов? В чьих интересах Назарбаев продвигает эту повестку? Ведь стратегия США после разрушения СССР как раз и строилась именно на том, чтобы максимально сократив ядерные вооружения, разорить Россию в гонке высокоточных конвенциональных вооружений, а обойдя ее, получить возможность нанесения глобального неядерного удара из режима постоянной боеготовности, прикрывшись от ослабленного ядерного ответа системой ПРО.

Пресс-служба президента Украины Встреча Джона Болтона и Владимира Зеленского

Четвертое. Разве не видно, почему именно Назарбаев, через запятую перечисляя потенциальных участников предлагаемых им антиядерных переговоров, называет поименно только три страны — США, Россию и Китай? Ему любой ценой нужно втянуть китайцев в такое обсуждение, а поскольку это у него не получится, и Пекину с Вашингтоном в общем-то говорить здесь не о чем, кроме торговой войны между ними, то в двусмысленном положении окажется Россия. Москва и Пекин все теснее координируют свою внешнюю политику, стараясь совместно реагировать на основные угрозы и вызовы, которые исходят с Запада. Назарбаев рассчитывает на что? Породить между ними взаимное недоверие или загнать Пекин в международную ядерную изоляцию?

Но как-то совсем недавно глава российского МИД Сергей Лавров по другому поводу, в связи с предложением украинского президента Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США, указал Киеву на то, что такие предложения с трибун не делаются, а направляются по дипломатическим каналам. Понятно, что Зеленский неопытен, и либо этого просто не знает, а объяснить некому, либо в популистском угаре не придает значения протокольным вопросам. Но Назарбаев, извините, это не Зеленский, и если он допускает точно такую же ошибку, то это, скорее всего, не ошибка, а умысел. В чьих интересах?

Да и представьте себе, читатель, гипотетическую конференцию, на которой российский и американский президенты обсуждают ядерные проблемы с лидерами КНДР, Индии и Пакистана, которые официально ядерными державами не признаны? У Ким Чен Ына того же Трампа интересует только одно: ускоренная денуклеаризация без всяких предварительных условий, а отнюдь не поддержание баланса вооружений. Что касается двух других «непризнанных» участников ядерного клуба, то само обсуждение этого вопроса с ними ставит обсуждающих в сложное положение, ибо де-факто ядерный статус Дели и Исламабада по умолчанию признается, а де-юре нет, и как разрешать эту дилемму? Поскольку Назарбаев и этого не может не понимать, все указывает на то, что инициатива «елбасы» если куда и направлена, то только «в стык» между Москвой и Пекином в надежде сформировать на месте этого стыка трещину. Кому это выгодно?

Пятое. Казахстанский экс-президент запускает и еще один пробный шар. По умолчанию он выводит за скобки указанной тройки Великобританию и Францию. Между тем это еще большой вопрос, где ядерного оружия накоплено больше, и где оно мощнее. Очень похоже, что никак не в Китае, где сделана ставка на вооружения как раз среднего радиуса действия. Кстати, вопрос о британском и французском ядерном оружии стоял еще в начале 1980-х годов. Точнее, не стоял, а был поставлен Советским Союзом перед США в контексте учета в мировом балансе потенциалов Лондона и Парижа в сравнении с советским. Что тогда получила Москва? Жесткий и однозначный отказ. И когда сегодня закономерный ответный такой отказ на вопросы к китайскому ядерному потенциалу получает Запад, Назарбаев, поворачивая тему таким образом, как он ее повернул, по сути становится на сторону этих американских ядерных марионеток, назовем вещи своими именами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хоровод

И шестое. Совершенно непонятно, как в рамки назарбаевской инициативы укладывается проблема ядерного потенциала Израиля, про который в самом еврейском государстве по-одесски иронизируют следующим образом: «У нас ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим». Шутки шутками, но экс-президент США Джеймс Картер около десяти лет назад назвал конкретные параметры этого потенциала: 150 боеголовок, из которых несколько десятков сверхмощных. То есть стратегических, мощностью от 500 килотонн. С тех пор если что и изменилось, то, скорее всего, в сторону увеличения.

Или израильский ядерный вопрос — это такой секрет Полишинеля, который кто-то очень хочет, чтобы секретом и остался, а Назарбаев готов этому помочь? Ведь согласитесь, читатель: вы можете представить себе Биньямина Нетаньяху или другого израильского лидера, обсуждающего вопросы ликвидации «обетованного» ядерного оружия на конференции в Нур-Султане рядом с Ким Чен Ыном, Нарендрой Моди и Имраном Ханом? Да даже с Трампом этого делать там не собираются, не говоря уж о В. Путине и Си Цзиньпине. Не обсуждается, и точка! Не ваше дело!

Поэтому вот и с нашей стороны — тоже не обсуждается. Особенно в контексте примитивных спекуляций на тему «совместного ответа на глобальные вызовы». Какой может быть «совместный ответ» у России и США, если наше ядерное оружие — ответ на американский вызов, а американцы, сделав вид, будто не было ни Хиросимы и Нагасаки, ни плана Баруха и «Дропшота», ни атолла Кваджлейн, скажут что их ядерное оружие — ответ на российский вызов?

Что в сухом остатке? «Антиядерная» инициатива Нурсултана Назарбаева — откровенный блеф и очередной, далеко не первый троллинг России и Китая. Никаким иным содержательным смыслом она не наделена, а фигура автора не может вызывать у нас соответствующего доверия ввиду специфичности его политического бэкграунда. С официальной точки зрения такая позиция конечно же выглядит крамолой. Но на деле — так оно все и есть, и высказать ее в качестве экспертного мнения кто-то должен был обязательно. Ибо как учил еще Конфуций, если давать вещам неправильные имена — дела не исполняются.