На реке Кунье в Сергиево-Посадском районе Подмосковья на месте бывшего поселка Новостройка, основанного в 1948 году, расположился молодой город под названием Пересвет. Своё название город получил в честь легендарного воина героя Куликовской битвы, ученика преподобного Сергия Радонежского — Александра Пересвета. В городе находится ведущее предприятие Федерального космического агентства по испытаниям ракетных двигателей, космических аппаратов и спутников.

Роман Лобанов Александр Пересвет на Площади Защитников Отечества

2 сентября 2019 года в городе после реконструкции открылась Площадь Защитников Отечества и памятник святому покровителю города Александру Пересвету скульптора Иннокентия Комочкина. 7 июля 2019 года в основание памятника была заложена капсула с землей, взятой с места захоронения воина-схимника. Его могила находится в Старо-Симоновом монастыре города Москвы.

Памятник освятил настоятель Подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет протоиерей Константин Харитонов.

«Это уникальный памятник, — сказал священник. — Он посвящен абсолютно всем защитникам нашего Отечества. К сожалению, мы постепенно забываем свою историю. А когда история забывается, ее начинают переписывать. Ее до такой степени переписывают, что мы даже можем потерять свое Отечество, если дальше так пойдет. Каждый на своем месте должен защищать свое Отечество: кто-то с ружьем, кто-то мирным трудом, чтобы росли наши дети, чтобы все жили в любви и радости».

Также на площади установлены четыре барельефа, посвященные событиям Великой Отечественной войны, афганской и чеченской военных кампаний. Пересветовцы почтили память 17 бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа, погибших в Чечне в марте 2000 года. Их командиром был Дмитрий Маркелов. На барельефе он изображен в окружении своих сослуживцев.

«Русский воин во все времена являлся эталоном мужества и отваги во все времена. Так было и при святом Александре Пересвете. Так было и во времена Великой Отечественной войны. Такими были и наши 17 ребят, которые погибли в Чеченской Республике. Сегодня память о них будет увековечена на этой площади. Я очень благодарен жителям города Пересвета, благотворителям и администрации города, без инициативы которых это событие не могло бы состояться», — сказал начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, генерал-майор полиции Олег Горшков.

Для жителей такого маленького города это очень знаменательное и долгожданное событие. Вся площадь была заполнена народом. На праздник пришли ветераны Великой Отечественной войны, герои и участники локальных войн, школьники и их родители.

В церемонии открытия также приняли участие депутат Государственной думы Сергей Пахомов, депутат Московской областной думы Александр Легков, глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев.