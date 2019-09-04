В среду, 4 сентября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил состав нового коалиционного правительства страны, созданного либеральной Демократической партией и популистским «Движением 5 звёзд». Доверие парламента новая коалиция должна будет получить в четверг — и, по всей видимости, получит.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Самое интересное состоит в том, что либералы, получившие девять постов из двадцати одного (включая министерство экономики и финансов), входят в состав правительства уже в четвёртый раз за последние шесть лет — и при этом ни разу за это время они не выигрывали выборы.

Прежняя коалиция «Движения 5 звёзд» и «Лиги» Маттео Сальвини распалась около месяца назад. Инициатором раскола был Сальвини, который заявил, что с партнёрами невозможно договориться ни по одному существенному вопросу.

Но повод для распада коалиции был выбран не слишком правдоподобный. По общему убеждению оппонентов «Лиги», Сальвини решил воспользоваться тем, что рейтинг партии почти достиг 40% — и вместе с одним или двумя партнёрами получить всю власть целиком.

Однако итальянское законодательство предполагает, что формальный глава государства, президент, в случае распада коалиции не обязан объявлять новые выборы — он может согласиться на формирование новой коалиции в прежнем составе парламента, если есть такая возможность.

И возможность появилась: к «Движению 5 звёзд», борцам против элит и за всё хорошее, присоединились либералы — те самые, благодаря нападкам на которых «Движение» полтора года назад и получило 33% на выборах.

Revol Web Движение 5 звезд

Если бы выборы проводились заново, победу, скорее всего, одержали бы правоцентристские партии во главе с «Лигой» — но в нынешнем составе парламента альянс представителей элит и борцов с элитами имеет чуть более 50% мест.

Формально президент Серджо Маттарелла не нарушил закона — фактически же он позволил создать альянс двум партиям, которые не объединены ничем, кроме желания прийти к власти любым способом.

Двум партиям, которые продолжали конфликтовать уже в процессе согласования новой коалиции и чья «программа» представляет собой набор самых общих лозунгов.

Двум партиям, одна из которых за последние пару лет растеряла половину от своего некогда 40% рейтинга, а вторая почти весь свой рейтинг получила благодаря нападкам на первую.

Двум партиям, в составе каждой из которых немало депутатов, весьма разочарованных таким взаимным мезальянсом.

Всё это совсем не похоже на «новую устойчивую коалицию», и нет никаких сомнений, что формальным главой государства двигали вовсе не опасения объявлять выборы осенью, когда надо утверждать бюджет и договариваться с ЕС, а личные симпатии к этому альянсу.

Точнее, личные антипатии к тому, против кого этот альянс направлен.

Revol Web Демократическая партия

То, что новую коалицию объединяет именно противостояние Сальвини, почти не скрывается. Бывший премьер-министр — либерал Массимо Д'Алема говорит, что альянс двух партий «естественный» и что он позволит не допустить к власти правые партии. Ещё один представитель либералов, спикер Европарламента Давид Сассоли радуется не победе собственной партии, а именно поражению Сальвини, который якобы хотел «уничтожить ЕС».

«Лигу», как и ещё одну правоцентристскую партию, «Братьев Италии», отличает от конкурентов вовсе не «пророссийскость» Маттео Сальвини, существующая только в головах европейских (и некоторых российских) комментаторов.

Правые партии отличает наличие четкой и совсем не толерантной политической программы, в которой границы государства защищаются от нелегальных мигрантов, ключевые решения принимаются в Риме, а не в Брюсселе, при которой в центре стоят национальные, а не евробюрократические интересы, и в которой семья — это союз мужчины и женщины.

Сальвини-победитель — слишком плохая метафора для Евросоюза, в котором предостаточно стран, где растёт раздражение от нынешних элит с их политикой, в центре которой стоит что угодно, только не интересы национальных государств и не интересы населяющих их граждан.

Поэтому Сальвини, как и Марин Ле Пен, нужно называть пророссийским и антиевропейским, обрушивая на них всю силу контролируемых либералами основных СМИ.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

И поэтому выборы нужно если не отменять, как произошло это сейчас в Италии, то по возможности искажать их результаты, как это произошло летом на уровне ЕС, где обе правящие партии на выборах в Европарламент потеряли голоса, но программа новой коалиции ничем не отличается от программы старой.

Ключевым моментом становится выведение на сцену псевдоппозиции — в диапазоне от зелёных, которые позволили сохраниться коалиции в Европарламенте, до популистов из «Движения 5 звёзд», которые сначала зарабатывают рейтинг на критике либералов, а потом объединяются с ними же ради контроля над властью.

Потому что ключевой пункт — это не допустить к власти тех, кто ориентируется не на евробюрократические элиты и не на транснациональные корпорации, а на какие-то допотопные установки на выражение мнений своего народа.

Оптимисты из числа сторонников «Лиги» полагают, что ничего страшного в случившемся нет. Новая коалиция будет спотыкаться на каждом шагу и на каждом шагу демонстрировать свою искусственность. Рано или поздно выборы всё-таки пройдут.

К примеру, первый же вопрос, который будет обсуждаться в итальянском парламенте в случае получения правительством доверия — вопрос о сокращении его собственной численности. Месяц назад либералы выступали против этого предложения своих нынешних партнёров-популистов. Теперь им предстоит внезапно передумать. И таких случаев будет немало.

Однако такой оптимизм представляется излишним. У либералов и «борцов с ними же» немало козырей — от поддержки всех ключевых СМИ и евробюрократов до симпатий биржи и мировых рейтинговых агентств. Плыть по течению всегда проще, чем против него.

Их рейтинги всё падают и падают, но тем или иным методом власть сохраняется у них или возвращается к ним. Для того, чтобы остановить этот процесс, итальянским правоцентристам нужно будет иметь уверенные 51% поддержки — причём именно накануне выборов.