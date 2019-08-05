1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

Одной из наиболее значимых тенденций региональной политики в августе по-прежнему оставалось интенсивное прямое участие федеральных властей в решении проблем субъектов Федерации. Наиболее обсуждаемым в этом смысле стало внимание Владимира Путина к ситуации в Тулуне (он снова посетил Иркутскую область и в начале сентября). Такая региональная стратегия Кремля в ближайшей перспективе может стать фактором нового роста поддержки федеральных властей и перезагрузки «путинского большинства» — конечно, при условии предложения властями позитивной социальной повестки.

Резонансным событием стала прошедшая в Москве встреча Владимира Путина с главами угледобывающих регионов. Характерно, что неучастие некоторых губернаторов в этом мероприятии было воспринято медийным и экспертным сообществом на местах как показатель крайне неустойчивости позиций таких чиновников (подробнее об этом — в разделе 3). Только в одном из субъектов, главы которых были на этом совещании (Забайкальский край)? в сентябре 2019 года проходит избирательная кампания регионального уровня — это еще раз свидетельствует о том, что публичные мероприятия и инициативы политического руководства страны гораздо чаще мотивируются не тактическими предвыборными, а более долгосрочными стратегическими задачами. Вообще развитие угледобывающих регионов рассматривается Кремлем в рамках курса на реализацию инфраструктурных проектов, затрагивающих более широкий круг территорий. Так, глава Минэнерго Александр Новак в ходе совещания напомнил о планах ускоренной модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, а также портовой инфраструктуры с учётом синхронизации их запуска со сроками ввода угледобывающих мощностей. Это показатель сохранения особого внимания Кремля к дальневосточным регионам. Наконец, экономическое развитие в региональной стратегии Кремля по-прежнему тесно взаимосвязано с социальной повесткой.

Kremlin.ru Встреча с руководителями угледобывающих регионов

Не исключено, что проведение совещаний президента с губернаторами в зависимости от экономической специализации возглавляемых ими регионов может стать более распространенной практикой. Такой подход вполне вписывается и в другую тенденцию — закрепления ключевых федеральных министров за регионами, в которых наблюдались наибольшие проблемы в социально-экономической сфере (например, именно в этой логике первый вице-премьер Антон Силуанов в августе 2019 года посетил Курганскую область). С одной стороны, такой подход делает региональную проблематику более значимой составляющей для оценки эффективности работы членов правительства. С другой — более пристальное внимание федеральных министров к проблемам конкретных регионов может со временем стать значимым противовесом влиянию губернаторов и создавать дополнительные возможности для региональных и муниципальных элит по прямому выходу на представителей Центра. Эту тенденцию нельзя рассматривать в отрыве от роли «Единой России» в развитии каналов прямой коммуникации между Центром и регионами (как через систему партийной учебы, так и благодаря иным направлениям работы — например, проведению в будущем тематических форумов и участию федеральных структур партии в деятельности по контролю за реализации нацпроектов).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Можно выделить несколько значимых тем, влиявших на внутриэлитную ситуацию в регионах в августе 2019 года. Большинство из них так или иначе связаны с избирательными кампаниями.

Прежде всего это взаимоотношения ключевых игроков регионального уровня, влияющих на предвыборную конфигурацию накануне единого дня голосования. В частности, из кампании выбывают кандидаты парламентских партий, участие которых воспринимались многими наблюдателями как возможность для региональных элит как минимум ослабить позиции действующего руководителя региона и укрепить свои переговорные позиции в диалоге с ним. Так, в Калмыкии было отказано в регистрации кандидату в главы региона от КПРФ Намсыру Манджиеву (ранее его кандидатуру поддержали представители сразу нескольких партий, в его кампании принимали участие некоторые влиятельные в регионе фигуры).

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Бортко

В рамках губернаторской кампании в Санкт-Петербурге федеральный резонанс приобрел выход из гонки кандидата от КПРФ, депутата Госдумы Владимира Бортко. Хотя представители Компартии, включая Геннадия Зюганова, дистанцировались от такого решения кандидата (лидер коммунистов заявил, что «если пошли все в бой, с передовой никто не имеет права уходить»), сложившаяся конфигурация кампании создает основания для диалога КПРФ с администрацией города — в том числе повышая вероятность договоренностей, связанных со следующей думской кампанией по одномандатным округам и выборами в заксобрание региона в 2021 году, а также формирования структур местной власти после муниципальных выборов — 2019.

Появляются дополнительные возможности для повышения влияния непарламентских партий. Так, именно на фоне избирательных кампаний вырос рейтинг «Коммунистов России». По данным опроса «Левада-центра» от 18−24 июля 2019 года, он приблизился к показателям «Справедливой России» (по 4% в группе респондентов, определившихся с выбором). В перспективе 2020−2021 годов это может работать на рост интереса представителей муниципальных элит и части региональных игроков к сотрудничеству с наиболее перспективными непарламентскими партиями (в зависимости от специфики региона в такой роли могут выступить также «Родина», «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Тем не менее на стратегию таких представителей элит накануне федеральных парламентских выборов окажет влияние ситуация в ходе региональных избирательных кампаний 2020 года — если в этот период доля кандидатов от непарламентских сил, не допущенных до выборов или отстраненных от участия в них уже после регистрации, возрастет (как это было в 2015 году, за год до предыдущих думских выборов), это вновь повысит конкурентные преимущества парламентской оппозиции в борьбе за ресурсных политиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Популярной темой как в региональном, так и в федеральном экспертном и медиапространстве остается обсуждение вероятности вторых туров в ходе ряда губернаторских кампаний. На региональном уровне продвижение подобных тем становится инструментом давления местных игроков на руководство региона. Однако объективный анализ ситуации в регионах позволяет констатировать, что на конец августа 2019 года даже в регионах, где ряд экспертов предсказывает проведение вторых туров, не наблюдается необходимого сочетания факторов для реализации такого сценария.

Так, важным фактором мобилизации протестного электората в ходе ряда успешных для оппозиции губернаторских кампаний 2018 года стало одновременное проведение выборов в заксобрания соответствующих регионов. Но в 2019 году этот фактор отсутствует, например, в Астраханской и Вологодской областях, где ряд экспертов предсказывали проведение вторых туров губернаторских выборов. Пока можно предположить, что губернаторские кампании 2019 года со значительной вероятностью завершатся в один тур во всех регионах. Если этот прогноз подтвердится, это в итоге приведет к корректировке стратегии региональных элит накануне кампаний 2020 и 2021 годов — в частности, сделав ее более осторожной и, возможно, дополнительно повысив привлекательность сотрудничества с «Единой Россией» для ключевых игроков региональной политики. Показательно, что уже в финале нынешней избирательной кампании возросла роль правящей партии в выборных кампаниях кандидатов, баллотирующихся в органы власти в качестве самовыдвиженцев (заметным стало заявление представителей «Единой России» о поддержке списка таких политиков на выборах в Мосгордуму).

Во второй половине 2019 года деятельность врио глав регионов чаще была связана с проведением масштабных проверок деятельности муниципальных властей. Так, при поддержке врио главы Челябинской области Алексея Текслера Контрольно-счетная палата региона провела проверку деятельности администраций Челябинска и Златоуста. Характерно, что серию внеплановых проверок региональных ведомств провел и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который не должен проходить через прямые выборы. При этом руководитель республики заявил о перспективе для уволенных чиновников ответить за свои действия перед судом. Подобная активность врио глав субъектов РФ связана не столько с необходимостью получения дополнительных политических возможностей или обычным изменением расклада сил на внутриэлитном уровне после подобных перестановок, сколько с линией федерального центра на проведение антикоррупционных мероприятий на региональном и муниципальном уровне. Это с большой вероятностью будет вести к обновлению местных элит и изменению конфигурации сил в ключевых муниципалитетах. При этом врио губернаторов «нового призыва» чаще сочетают такие проверки с апелляциями к местной общественности (можно вспомнить предложение Алексея Текслера о проведении опроса на избирательных участках об уровне поддержки главы Златоуста, прозвучавшее в ходе пятичасовой встречи врио губернатора с жителями города — еще до отставки мэра этого муниципального образования Вячеслава Жилина). Такой подход может получить дальнейшее развитие в деятельности врио губернаторов, которые будут назначены на свои посты в 2019—2020 годах.

Kremlin.ru Алексей Текслер

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Рост влияния большинства врио глав регионов, приближение единого дня голосования, борьба с последствиями стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, локальные политические конфликты, а также продвижение региональных инициатив на федеральном уровне можно выделить среди факторов, влиявших на позиции губернаторов в нашем рейтинге в августе 2019 года.

Продолжается восходящий тренд для большинства врио губернаторов, с которыми в августе провел встречи Владимир Путин: усиливается влияние врио главы Башкирии Радия Хабирова (с 19-го 16-е место), врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса (с 53-го на 52-е место), врио губернатора Курской области Романа Старовойта (с 36-го на 29-е место), врио главы Курганской области Вадима Шумкова (с 29-го на 25-е место), врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева (с 61-го на 59-е место), врио главы Оренбургской области Дениса Паслера (с 46-го на 44-е место). Также укрепляются позиции врио главы Челябинской области Алексея Текслера (с 31-го на 28-е место) — на фоне сообщений, что регион получит из федерального бюджета 7,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья; врио главы Калмыкии Бату Хасикова (с 69-го на 67-е место), предложившего Дмитрию Медведеву включить республику в реализацию проекта «Оздоровление Волги»; врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова (с 76-го на 74-е место), организовавшего серию внеплановых проверок региональных ведомств и заявившего, что уволенным чиновникам придется ответить за свои действия перед судом. При этом незначительно теряет позиции врио главы Забайкальского края Александр Осипов (с 63-го на 65-е место).

Kremlin.ru Радий Хабиров

Усиливается влияние большинства губернаторов, включенных в обновленный состав президиума Госсовета: главы Нижегородской области Глеба Никитина (с 15-го на 12-е место), главы Якутии Айсена Николаева (с 44-го на 38-е место), главы Северной Осетии Вячеслава Битарова (с 78-го на 76-е место), губернатора Брянской области Александра Богомаза (с 66-го на 63-е место). После акцентирования внимания Счетной палаты РФ на проблемах с долгостроями в Омской области, а также возможных коррупционных рисках при реализации в регионе госконтрактов в сфере здравоохранения происходит ослабление позиций главы региона Александра Буркова (с 57-го на 62-е место). Также теряет позиции глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (с 60-го на 64-е место).

Различна динамика влияния губернаторов, возглавляющих регионы, в которых продолжаются стихийные бедствия или произошли резонансные чрезвычайные происшествия. На фоне лесных пожаров в Красноярском крае развивается нисходящий тренд для губернатора региона Александра Усса (с 26-го на 30-е место). После повлекшего за собою жертвы обрушения перекрытий строящегося здания в Новосибирской области теряет позиции глава региона Андрей Травников (с 24-го на 32-е место). В то же время отчасти восстанавливает позиции глава Хабаровского края Сергей Фургал (с 81-го на 78-е место) — в регионе при активном участии федеральных структур идет борьба с последствиями паводка.

Важным фактором влияния глав регионов становится их привлечение к акциям с участием первых лиц государства. Например, теряют позиции главы угледобывающих регионов, не принявшие участия во встрече с Владимиром Путиным: губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 48-го на 58-е место, покидает группу с сильным влиянием) и председатель Правительства Тывы Шолбан Кара-оол (с 77-го на 84-е место).

Kremlin.ru Василий Голубев

Сохраняются различия в положении глав регионов, в которых 8 сентября состоятся выборы в законодательные собрания. Так, теряет позиции глава Марий Эл Александр Евстифеев (с 65-го на 73-е место). В то же время укрепляются позиции главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова (с 74-го на 69-е место) — на фоне обсуждения планов строительства всесезонного туристического комплекса «Пхия — Кислые источники» (в проект предполагается вложить около 6,3 млрд рублей). Встреча с президентом положительно сказывается на позициях губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 50-го на 49-е место).

Разноплановые политические скандалы ведут к ослаблению влияния ряда руководителей регионов. Так, теряет позиции глава Дагестана Владимир Васильев (с 13-го на 18-е место) — после вызвавших негативный резонанс в республике и создавших риск осложнения отношений двух регионов высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова об исторической роли имама Шамиля. После межэтнического конфликта в селе Подгорное Кемеровской области ослабевает влияние губернатора Кузбасса Сергея Цивилева (с 41-го на 46-е место). На фоне отставки руководителя администрации главы Хакасии Андрея Богдана возобновляется нисходящий тренд для председателя Правительства республики Валентина Коновалова (с 82-го на 85-е место).

Фактором укрепления позиций губернаторов по-прежнему остается реализация крупных инфраструктурных проектов. Например, на фоне открытия нового участка трассы М11, соединяющего Ленинградскую область с Новгородской, укрепляются позиции губернаторов двух соседних регионов: Александра Дрозденко (с 13-го на 16-е место) и Андрея Никитина (с 23-го на 22-е место).

Позитивным фактором может стать продвижение представителями регионов резонансных инициатив на федеральном и межрегиональном уровнях. Так, после того как выдвинутое представителями Калужской области предложение о праздновании на федеральном уровне Дня окончания Великого стояния на Угре к концу августа 2019 года получило поддержку 60 регионов, возвращается в группу с сильным влиянием губернатор региона Анатолий Артамонов (с 52-го на 43-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).