СМИ полны информацией о двух брошенных на берегу у Нёноксы радиоактивных понтонах. На видео в ютубе фонящие обрывки тросов, какой-то хлам. Под водой, наверно, такая же картина. С аварии 8 августа прошел месяц, а радиоактивные обломки не убраны и оцепление у полигона не выставлено. Но не это обращает внимание. Тягостное впечатление от малобюджетности важных испытаний. Пара понтонов — как на переправах через реку, пара контейнеров. Не исключаю, месяц ушел на препирательства, кто и за чьи деньги будет прибираться на берегу и дне моря. А денег на уборку не заложено, и радиоактивный хлам может обнаружиться неподалеку под водой или зарытым в лесу.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Нёнокса — 622 года солеварения на берегу Белого моря

Экономия на обороне — это не только «поменьше танков», но поменьше и новых, удаленных от городов, испытательных полигонов. Главные экономы — министр финансов РФ Антон Силуанов и его бывший шеф Алексей Кудрин. А. Силуанов в 2015 году: «Сейчас будет готовиться новая программа вооружения. Мы в рамках этой новой программы вооружения хотим пересмотреть тот объем ресурсов, который тратится, чтобы он был более реалистичным». А. Кудрин в 2017 году: «Если вы посмотрите трехлетний бюджет, то военные расходы существенно сокращаются. В течение трех лет они сократятся больше, чем на 1% ВВП. Это очень существенное сокращение, тем самым взят курс на уменьшение военных расходов». А куда ведет этот курс?

Николай Пинегин. Новая Земля. В бухте Святого Фоки. 1914

На Новой земле, где и проводить бы испытания, связанные с риском радиационного заражения, полигон вряд ли приспособлен для проверки новых вооружений: на модернизацию финансирование не выделялось. Последнее испытание ядерного оружия проведено здесь 24 октября 1990 года, а 26 октября 1991 года распоряжением президента Ельцина использование Новой земли для ядерных испытаний было прекращено. Хорошо экологам и новоземельским песцам, нехорошо на берегу у Нёноксы.

Итоги деятельности М. Горбачева еще не забылись, а мы гордимся сокращением второй год расходов на оборону. По ним Россия с пятого места в мире опустилась на седьмое. Если ядерный щит — мирная жизнь наших детей, то его обновление важнее плюс одного процента ВВП на эту цель. Заменим устаревающее ядерное оружие на следующее поколение, что даст 30−50 лет спокойной жизни, тогда и надо сокращать расходы на оборону. Так по логике, а в реальности — до замены далеко, сокращение уже идет, и мы наблюдаем ситуации как в Нёноксе.

Сократители обороны опираются на социологические опросы, военные расходы населению не нравятся. Но идея, что можно жить без оружия, — продукт «Эха Москвы», «Дождя» и гламура на ТВ, финансируемых тем же государством, которому нужен новый ядерный щит. Чтобы «социология» работала на мир за ядерным щитом, нужны другие передачи!

Тем более «наши заокеанские партнеры» в «беспокойстве за экологию» напрямую обращаются к населению России. Трамп в «Твиттере»: » Взрыв российской Skyfall заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!» Вроде правильные слова, но цель — затормозить перевооружение России и оставить нас с устаревшим хламом: «Белый дом полагает, что недавний взрыв под Северодвинском мог быть связан с разработкой гиперзвуковых ракет. Разработка Россией гиперзвуковых крылатых ракет поставила вопрос о том, стоит ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают в администрации США. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный чиновник».

Глава Росатома Алексей Лихачев на похоронах погибших сотрудников как бы отвечал невидимому оппоненту: «Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца». Так говорится, когда есть влиятельные люди за перенос испытаний вникуда по времени.

Испытания надо продолжать и успешно завершить. Исключить аварии на близких к городам полигонах, модернизировать полигоны дальние и пройти между Сциллой рисков и Харибдой остаться без современного оружия.