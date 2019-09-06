Сообщение японского информационного агентства «Киодо цусин» о том, что «оно получило в свое распоряжение внутренние документы российских властей, в которых говорится о намерениях России разместить на островах Курильской гряды береговые ракетные комплексы «Бастион», немало удивило. Ибо документы подобного рода секретные и в распоряжение СМИ иностранных государств попадать не должны. Если, конечно, в военном ведомстве существует надлежащий порядок оборота секретных документов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Как бы то ни было, агентство предупреждает, что это «еще больше усложнит ожидающиеся 5 сентября японо-российские переговоры в верхах о мирном договоре». Ибо Япония выступает против любого военного строительства на Курильских островах потому, что громогласно на уровне парламента страны объявила их «своими» и считает в настоящее время, видимо, лишь временно «контролируемыми Россией».

Отмечается, что владивостокскому корпункту «Киодо цусин» 2 сентября «стал известен план военного оснащения на 2019 год, который Россия реализует на «северных территориях» — российских островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоских (в японском обозначении — Хабомаи) и островах Тисима (Курильская гряда), чтобы помешать проникновению кораблей противника в Охотское море, где базируется ядерная мощь России, сдерживающая США». Япония с этим не согласна. Получается, ближайший военный союзник США хотел бы видеть российские Курильские острова беззащитными, а то и оснащенными не российским, а американским ракетным оружием. Но это, конечно, после того, как Москва, уступив, наконец-то Токио, сдаст имеющие большое военно-стратегическое значение острова своим потенциальным противникам.

Не нравится японским политикам и стратегам и то, что Россия укрепляет обороноспособность не только на «северных территориях», но и на других островах Курильской гряды, на которые Токио на данном этапе вроде не претендует. Хотя известно, что в Японии существует и расширительное понимание границ «северных территорий», включающее все Курилы до Камчатки и Карафуто (южную половину острова Сахалин). Именно с такими «требованиями» устраивают шабаши у российского посольства японские ультра. Есть сторонники такого «расширительного толкования» и среди членов многочисленного правонационалистического объединения «Ниппон кайги» («Японский конгресс»), в руководство которого входит нынешний премьер-министр Японии Абэ Синдзо.

Latitude Курильские острова

Так вот «Киодо цусин» сообщает: «Внутренние документы датированы декабрем прошлого года. В соответствии с президентским указом, в 2019 году «Бастионы» должны быть перемещены с Камчатки на Парамушир и Матуа, на последнем также будут развернуты противокорабельные средства радиоразведки и военно-воздушные силы».

Комментируя размещение «Бастионов» на двух островах Курильской гряды, источник в российском правительстве пояснил: «Береговые ракетные комплексы уже доставлены на острова. В настоящее время они вводятся в эксплуатацию».

То есть, если верить «Киодо цусин», оно получило доступ к документу военного характера, подписанному президентом РФ, который просто по определению должен иметь соответствующий гриф секретности. Во всяком случае, так было в советские времена и должно быть всегда.

Интерес журналистов «Киодо цусин» понятен, но они явно превышают допустимые нормы добывания сведений, определенные законодательством страны пребывания. А они открыто пишут: «В конце 2018 года агентство «Киодо цусин» выяснило, что существует идея создания линии обороны. На Итурупе и Кунашире береговые ракетные комплексы были установлены в 2016 году. В соответствии с другими документами, в 2020 году на двух островах Курил будут развернуты дополнительные ракеты, и тем самым завершится создание единой оборонной системы на цепи островов». Это уже, извините, не журналистская, а чисто разведывательная информация. Информация, которой, по его признанию, не владеет даже заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, заявивший журналистам: «Я не знаю планов нашего военного строительства, но это не имеет никакого отношения к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора [с Японией]. На них вопросы военного строительства не обсуждаются».

Mid.ru Игорь Моргулов

Разочаровал Моргулов и тех, кто все еще надеется на «прорывные решения» лидеров двух стран по порядком надоевшему вопросу принадлежности Курильских островов и подписанию через 74 года (!) после безоговорочной капитуляции милитаристской Японии мирного договора. Договора, нужного японскому правительству и лично премьеру Абэ исключительно для удовлетворения амбиций политика, совершившего невозможное — получившего вожделенные «северные территории». В отличие от раскрытия военных секретов, здесь заместитель министра компетентно разъяснил, что позиции России и Японии в вопросе заключения мирного договора значительно расходятся, так что прорывов ждать не стоит, заявил Моргулов.

«Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный. Совершенно очевидно, что он займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, так что будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», — дипломатично обтекаемо сказал он.

А защитники Курил в эти дни вышли на улицы Москвы, чтобы в разрешенных законодательством одиночных пикетах у зданий государственных учреждений выразить начертанную на плакатах свою волю: «Южные Курилы — Русская земля!», «Сами освоим свои острова!», «Сдача южных Курил — госизмена!», «Хватит затаскивать японцев на Курилы!».