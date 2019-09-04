



Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

ИА REGNUM: Начался визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Баку. Уже состоялась его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Какие цели преследует визит?

ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ: Согласно официальному сообщению посольства РФ в Азербайджане, Николай Патрушев в Баку проведёт российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарём Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран. На состоявшейся встрече с Ильхамом Алиевым были обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности. Кроме того, обсуждались вопросы экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей и сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций.

ИА REGNUM: До этого Николай Патрушев побывал в Ереване. Чем вызван интерес Москвы к региону в целом и к Азербайджану в частности?

Этот визит характеризует динамику двустороннего диалога в сфере безопасности и подчеркивает тот факт, что диалог России со странами региона носит сбалансированный характер. В первой половине августа состоялся визит Патрушева в Ереван, а теперь он прилетел в Баку, что подтверждает: Москва в сфере безопасности придерживается политики соблюдения баланса интересов в отношениях с соседями. Как известно, система безопасности Армении во многом связана с Россией. Москва и Ереван являются партнерами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу, а также ОДКБ. На территории Армении в Гюмри дислоцирована российская 102-я военная база — единственная в Закавказье, которая входит в состав Объединенной группировки войск вместе с пятым армейским корпусом Вооруженных сил Армении. Поэтому в Ереване секретари Совбезов Армении и России, в частности, обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, затрагивался и вопрос поставок оружия в третьи страны. Разумеется, имелось в виду военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном. Что касается азербайджано-российских отношений в сфере безопасности, то они гораздо продуктивнее, чем это было многие годы назад, когда больший акцент делался на диалоге с Арменией. В последнее время вообще наблюдается активизация диалога Москвы и Баку в этой сфере. Патрушев уже неоднократно посещал Азербайджан, и ответный визит наносила делегация, возглавляемая прежним секретарем Совбеза Рамизом Мехтиевым в Москву, была встреча и на Северном Кавказе. Баку обсуждает комплекс вопросов, связанных с безопасностью Каспия, ситуацию в сопредельных регионах, в частности Иране, Афганистане, частично на Ближнем Востоке.

Presstv.com Владимир Путин провел трёхстороннюю встречу с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тегеран. 1 ноября 2017

ИА REGNUM: Как складываются отношения Москвы и Баку по вопросам безопасности?

Россия видит в Азербайджане прогнозируемого партнера, который считается с интересами соседей. В частности, иранская проблема показала, что, несмотря на месседжи, которые посылал Баку в разное время, Азербайджан не собирается занимать позицию, которая может навредить интересам Тегерана. Такая же ситуация с Россией. Кстати, в отличие от Армении, где к власти пришли менее прогнозируемые партнеры по диалогу, с которыми разговор происходит в менее доверительной обстановке. В Баку Патрушев всегда находил понимание, именно такая позиция Азербайджана — учета интересов своих соседей — позволяет держать под определенным контролем ситуацию в Нагорном Карабахе. Несмотря на ряд провокационных заявлений лидеров соседней страны, которые могли бы вызвать обострение ситуации, соответственно, негативную реакцию в Москве, поскольку Россия не заинтересована в напряженности в зоне конфликта, взвешенная позиция Баку импонирует Москве, и она будет оценена по достоинству. Роль Баку как партнера в диалоге по безопасности региона повышается, поскольку процессы в соседних странах достаточно сложные и малопрогнозируемые. Сегодня в регионе разыгрываются различные комбинации, строятся всевозможные союзы. Можно вспомнить призыв США о совместном патрулировании Персидского залива, что неоднозначно воспринимается в соседних странах. Переговоры между американцами и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут привести к изменению расклада в регионе и чреваты малопрогнозируемыми последствиями. В этой ситуации, конечно, Москве следует опираться на устойчивых партнеров, позиция которых характеризуется предсказуемостью. И в этом смысле диалог Патрушева с его партнерами в Баку можно считать сверкой часов, чтобы совместно реагировать на изменения ситуации в регионе.